 ألمانية تعترف.. من الدعارة إلى صفوف ″داعش″ بسوريا | أخبار | DW | 24.09.2019

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أخبار

ألمانية تعترف.. من الدعارة إلى صفوف "داعش" بسوريا

في اعترافات نادرة أمام المحكمة العليا بمدينة دوسلدروف قالت شابة ألمانية (27 عاما) إنها كانت تمارس الدعارة في مدينة دورتموند قبل أن تلتحق بصفوف "داعش" في سوريا. كيف التحقت بالتنظيم الإرهابي وماذا كانت دوافعها؟

Deutschland Oberlandesgericht Düsseldorf (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

المحكمة العليا بدوسلدورف، صورة رمزية.

تقبع منذ أشهر في سجن بغرب ألمانيا وتمثل هذه الأيام أمام المحكمة العليا في مدينة دولسدورف حيث يشتبه في انتمائها إلى تنظيم إرهابي أجنبي، المقصود هنا تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، والمشاركة في عمليات قتالية في سوريا.

وسردت المشتبه في ممارستها للإرهاب سيرتها الذاتية المثيرة أمام المحكمة والتي يمكن تلخيصها هكذا: كانت تمارس الدعارة في شوارع مدينة دورتموند لينتهي بها الأمر في صفوف تنظيم "داعش"  في سوريا كامرأة منقبة تشد حزاما ناسفا حول جسدها.

وقالت المشتبه بها، التي أشارت المحكمة إليها باسم "ديريا و." البالغة من العمر (27 عاما) الثلاثاء (24 أيلول/سبتمبر 2019)، بأنها لم تكمل تعليمها وتركت مقاعد الدراسة بعمر 17 عاما لتتعرف على رجل في أحد الملاهي الليلية في دورتموند يجبرها على ممارسة الدعارة في المدينة الواقعة بغرب ألمانيا.

مختارات

وتابعت ديريا أمام المحكمة العليا في دوسلدورف أنها حاولت الهروب ثلاث مرات من قبضة قوادها، الذي كان يبطش بها،  ونجحت في المحاولة الثالثة حيث رفعت دعوى عليه، إلا أن التحريات انتهت دون نتيجة، وفق إفادتها

وأوضحت أنها تعرفت بعد ذلك على رجل آخر وبدأت تعمل من جديد في الدعارة ولكن هذه المرة بشكل طوعي وهذه المرة في مدينة فوبرتال بغرب ألمانيا أيضا. وقالت إنها كانت تعمل ستة أيام في الأسبوع. كما كانت لمدة عام كامل مدمنة على الكوكائين. لذلك كانت تبحث عن فرصة لتغيير نمط حياتها.

وتضيف "ديريا و." بأنها تعرفت من خلال موقع فيسبوك على "المقاتل الداعشي ماريو" وأحبته لينتهي بها المطاف في سوريا، حيث استدرجها الأخير إلى هناك. وهناك وبعد وصولها، كان عليها أن تعيش لفترة قصيرة في منزل نسائي تابع للتنظيم الإرهابي إلى أن تزوجت من ماريو نفسه.

وكانت قد صرحت قبل اعتقالها وعلى الحدود السورية التركية لصحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية بأن زوجها ماريو قد اعتقل من قبل تنظيم "داعش" بتهمة التجسس وتم تعذيبه ونفذ حكم الإعدام به لاحقا.

وقالت للمحكمة إنها كانت تحمل حزاما ناسفا للدفاع عن النفس، لأنها كانت في كثير من الأحيان لوحدها وكان عليها تدبير أمرها بنفسها. وأكدت بأنها لم تكن ترغب في الضلوع في الإرهاب. بيد أن المدعي العام الاتحادي يتهمها بارتكاب جرائم حرب ومخالفة قوانين رقابة الأسلحة الحربية وبيع أحزمة ناسفة لسناء ناطقات بالألمانية في سوريا.

بقي أن نشير إلى أن جلسات المحاكمة مازالت مستمرة .

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    الفرحة عمت أرجاء مدينة منبج، في حين إحتضن المدنيون قوات سوريا الديمقراطية التي دخلت المدينة الواقعة في شمال سوريا

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    رجل يحلق لحيته في الشارع، إبتهاجا بخروج قوات داعش المتشددة، وكان التنظيم قد ألزم الرجال باطلاق لحاهم، والنساء بارتداء النقاب، فارضا عقوبات قاسية على المخالفين.

  • Syrien Manbidsch Freude über Befreiung

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    إمرأة تكشف وجهها في الشارع، ودموع الفرحة على وجهها، وعم السرور المدنيين، الذين أعربوا عن ارتياحهم لتحرر المدينة.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    إمرأة عجوز تدخن في الشارع ويبدو السرور على وجهها بعيدا عن الخوف من عقوبات التنظيم المتطرف

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    النساء كانت أكثر الفئات الاجتماعية تضررا من سيطرة "داعش" على المدينة، حيث طبق التنظيم عليهن قوانين قاسية.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    مثلت خسارة منبج ضربة قوية لتنظيم "داعش" نظرا لأهميتها الإستراتيجية حيث كانت تعمل كطريق لنقل المقاتلين الأجانب والإمدادات من الحدود التركية. في الصورة إمرأة مقاتلة تواسي رجلا عجوزا من سكان المدينة إثر المعاناة التي واجهها السكان. ( إعداد: علاء جمعة)

  • Syrien IS Rückzug aus Manbidsch

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    وتمثل عملية منبج التي لعبت فيها القوات الخاصة الأمريكية دورا مهما على الأرض، أكثر الانتصارات طموحا تحققها قوات مدعومة من واشنطن في سوريا، منذ أن شنت الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل عامين.

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

أنطلق سكان مدينة منبج السورية في الشوارع يعانقون بعضهم فرحا بخلاصهم من سيطرة تنظيم "داعش" الذي كتم على أنفاسهم وضيق عليهم عيشتهم، وفيما تخلصت النساء من النقاب الذي فرضه التنظيم عليهم، سارع الرجال لحلق لحاهم. (13.08.2016)  

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