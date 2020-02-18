ألمانية تضع مولودها في العراء بدرجة حرارة 15 مئوية تحت الصفر

وسط البرد القارس، تمكنت امرأة عشرينية من وضع مولودها بالقرب من محطة للقطارات في مدينة نورنبيرغ الألمانية في درجات حرارة وصلت إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

وكانت الشرطة الألمانية تلقت مكالمة طارئة، يوم الجمعة (12 شباط/فبراير 2021)، تشير إلى أن امرأة شابة دخلت مرحلة المخاض بالقرب من محطة لقطارات الأنفاق. ونشرت صحيفة "ميركور الألمانية" نقلاً عن متحدث باسم الشرطة في نورنبيرغ، أنه تم إرسال دوريتين في عملية البحث، واستطاعوا العثور عليها خلال ساعات الصباح الباكر، بعد أن وضعت مولودها.

وذكر بيان للشرطة أنهم عثروا على امرأة مشردة، تبلغ من العمر 20 عاماً، مع مولودها الجديد ورفيق لها بالقرب من محطة لقطارات الأنفاق، وأضاف أن الأم حاولت حماية نفسها وطفلتها باستخدام كيس النوم الخاص بها.

وتم نقل المرأة مع مولودها إلى المستشفى. ونقل موقع "شبيغل" الألماني عن الطواقم الطبية، أن الحالة الصحية الدقيقة للأم والرضيعة غير واضحة. ولم يبلغ عن أي مضاعفات صحية حتى الآن. ولم يعرف حتى اللحظة السبب الذي منع الأم من التوجه إلى المستشفى.

وتشهد ألمانيا منذ نحو أسبوع عواصف ثلجية في عدة مناطق، أدت إلى إلغاء العديد من رحلات القطارات، وتراكم الثلوج في مختلف أنحاء البلاد، وسط انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

م.ش