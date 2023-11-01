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ألمانيا
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موضوع رئيسي
بيربوك: مراهقان ألمانيان بين المطلق سراحهم من غزة
سياسة
2023/11/28
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
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أخبار
2023/11/28
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
شولتس يتعهد ببذل كل الجهد لإطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
من القدس.. شتاينماير يعد بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
بوندسليغا: هوفنهايم يتعادل مع ماينز وهايدنهايم مع بوخوم
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
رئيس مجلس يهود ألمانيا يطالب بالتضامن مع إسرائيل
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
شتاينماير يصل إلى تل أبيب في زيارة تضامنية مع إسرائيل
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
ألمانيا: جدل حول ملف الهجرة خلال مؤتمر عام حزب الخضر
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تقارير وتحليلات
"قطاع الشيشة" في ألمانيا يعاني وازدهار للسوق السوداء
"قطاع الشيشة" في ألمانيا يعاني وازدهار للسوق السوداء
"مقاهي الشيشية" تحولت منذ سنوات إلى جزء بارز من المدن الألمانية لكن القطاع يواجه ضغوطا متزايدة بسبب قواعد جديدة.
منوعات
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
فيلهارمونية برلين
فيلهارمونية برلين
قبل ستين عاما افتتحت الفيلهارمونية في برلين والتي تعد تحفة فنية ليومنا هذا وهي من تصميم المعماري هانس شارون.
هندسة معمارية
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
04:23 دقيقة
بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند ينتفض!
بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند ينتفض!
تمكن باير ليفركوزن من استعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم على حساب بريمن، فيما انتفض دورتموند أمام مونشنغلادباخ.
عالم الرياضة
2023/11/25
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
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بانوراما
وضعية نومكما تكشف الكثير عن علاقتكما!
وضعية النوم مع شريك حياتك تكشف الكثير عن علاقتكما العاطفية. فماذا قد تخبرك وضعية نومكما؟
منوعات
2023/11/28
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
العالم يختنق جراء النفايات البلاستيكية
ممثلون عن أكثر من 170 دولة يلتقون في كينيا بهدف التوصل إلى اتفاق لاحتواء مشكلة النفايات البلاستيكية.
طبيعة وبيئة
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
7 صورة
مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقاً للدماغ.. فما السبب؟
وجد باحثون نمساويون دليلاً على أن مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقًا للدماغ من الاجتماعات التي تعقد في أماكن العمل. فما السبب؟
صحة
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
باحثون: الجنين يتعرف على لغته الأم قبل أن يولد!
من المعروف أن الجنين يتعرف على صوت أمه خلال فترة الحمل. لكن هذا المخلوق الصغير يقوم أيضاً بجمع معلومات حول لغته الأم.
علوم
2023/11/25
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
كين يواصل تحطيم الأرقام.. ويتجاوز الأسطورة غيرد مولر!
حطم نجم بايرن ميونخ هاري كين رقم الأسطورة الألماني غيرد مولر بتسجيله 18 هدفاً في 12 مباراة.
عالم الرياضة
2023/11/25
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
ناشئو منتخب كرة القدم الألماني يتعرضون لإهانات عنصرية
نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم صوراً للاعبي المنتخب تحت 17 عاماً على فيسبوك لكن المنشور شهد تعليقات عنصرية مسيئة.
عالم الرياضة
2023/11/24
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
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