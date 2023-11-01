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ألمانيا

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موضوع رئيسي

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (تل أبيب، 11 نوفمبر 2023)

بيربوك: مراهقان ألمانيان بين المطلق سراحهم من غزة

سياسة٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
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أخبار

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣

شولتس يتعهد ببذل كل الجهد لإطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

من القدس.. شتاينماير يعد بدعم بلاده "الثابت" لإسرائيل

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

بوندسليغا: هوفنهايم يتعادل مع ماينز وهايدنهايم مع بوخوم

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

رئيس مجلس يهود ألمانيا يطالب بالتضامن مع إسرائيل

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

شتاينماير يصل إلى تل أبيب في زيارة تضامنية مع إسرائيل

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

ألمانيا: جدل حول ملف الهجرة خلال مؤتمر عام حزب الخضر

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تقارير وتحليلات

صورة لمقهى للشيشة في ولاية بادن فورتمبرغ بجنوب ألمانيا

"قطاع الشيشة" في ألمانيا يعاني وازدهار للسوق السوداء

"قطاع الشيشة" في ألمانيا يعاني وازدهار للسوق السوداء

"مقاهي الشيشية" تحولت منذ سنوات إلى جزء بارز من المدن الألمانية لكن القطاع يواجه ضغوطا متزايدة بسبب قواعد جديدة.
منوعات٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
DW Euromaxx | Sendung vom 25.11.23 |  Kulturelle Vielfalt in Berlin | Musik und Architektur

فيلهارمونية برلين

فيلهارمونية برلين

قبل ستين عاما افتتحت الفيلهارمونية في برلين والتي تعد تحفة فنية ليومنا هذا وهي من تصميم المعماري هانس شارون.
هندسة معمارية٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣04:23 دقيقة
لاعبو ليفركوزن يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى بريمن في المرحلة الثانية عشرة للبوندسليغا (25.11.2023)

بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند ينتفض!

بوندسليغا.. ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند ينتفض!

تمكن باير ليفركوزن من استعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم على حساب بريمن، فيما انتفض دورتموند أمام مونشنغلادباخ.
عالم الرياضة٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
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بانوراما

علاقتك العاطفية قد تؤثر على وضعية نومك

وضعية نومكما تكشف الكثير عن علاقتكما!

وضعية النوم مع شريك حياتك تكشف الكثير عن علاقتكما العاطفية. فماذا قد تخبرك وضعية نومكما؟
منوعات٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
BG Plastikmüll Abkommen Kenia

العالم يختنق جراء النفايات البلاستيكية

ممثلون عن أكثر من 170 دولة يلتقون في كينيا بهدف التوصل إلى اتفاق لاحتواء مشكلة النفايات البلاستيكية.
طبيعة وبيئة٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣7 صورة
سيدة تشارك في محادثة عبر مؤتمر فيديو!

مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقاً للدماغ.. فما السبب؟

وجد باحثون نمساويون دليلاً على أن مؤتمرات الفيديو أكثر إرهاقًا للدماغ من الاجتماعات التي تعقد في أماكن العمل. فما السبب؟
صحة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
حديث الأم الحامل مع طفلها قبل أن يولد مفيد له

باحثون: الجنين يتعرف على لغته الأم قبل أن يولد!

من المعروف أن الجنين يتعرف على صوت أمه خلال فترة الحمل. لكن هذا المخلوق الصغير يقوم أيضاً بجمع معلومات حول لغته الأم.
علوم٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
انضم هاري كين لبايرن مقابل 100 مليون يورو (08.11.2023)

كين يواصل تحطيم الأرقام.. ويتجاوز الأسطورة غيرد مولر!

حطم نجم بايرن ميونخ هاري كين رقم الأسطورة الألماني غيرد مولر بتسجيله 18 هدفاً في 12 مباراة.
عالم الرياضة٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
باريس برونر لاعب المنتخب الألماني للناشئين في مواجهة حارس المرمى الإسباني راؤول خيمينيز خلال مباراة كرة القدم في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA في استاد جاكرتا الدولي 23 نوفمبر 2023.

ناشئو منتخب كرة القدم الألماني يتعرضون لإهانات عنصرية

نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم صوراً للاعبي المنتخب تحت 17 عاماً على فيسبوك لكن المنشور شهد تعليقات عنصرية مسيئة.
عالم الرياضة٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣