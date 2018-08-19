 ألمانيا: يجب التوصل لاتفاق سياسي قبل الحديث عن إعادة إعمار سوريا | أخبار | DW | 20.08.2018

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أخبار

ألمانيا: يجب التوصل لاتفاق سياسي قبل الحديث عن إعادة إعمار سوريا

يبدو أن الرئيس الروسي بوتين لم يتمكن من إقناع المستشارة ميركل بدعم خطته حول إعادة إعمار سوريا على الفور. الناطق باسم ميركل قال إن ألمانيا ترى أن التوصل لاتفاق سياسي يجب أن يسبق أي حديث عن إعادة الإعمار في سوريا.

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هل تريد ميركل حلا سياسيا في سوريا لعودة اللاجئين؟

اعتبرت الحكومة الألمانية النقاش الذي تديره روسيا بشأن إعادة إعمار المناطق المدمرة بسورية أمرا سابقا لأوانه. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين (20 آب/ أغسطس 2018) بالعاصمة الألمانية برلين إنه يجب السعي أولا للتوصل إلى "اتفاق سلام سياسي في البداية" في سوريا.

وأضاف زايبرت قائلا: "لذلك ليس منطقيا الآن بالنسبة للحكومة الألمانية أن تنشغل بمسألة إعادة الإعمار التي ستكون ضرورية بعد ذلك". وأشار إلى أنه صحيح أن المعارك هدأت في بعض المناطق، إلا أن هناك خطر حدوث "كارثة إنسانية" في محافظة إدلب السورية.

مختارات

في مستهل لقائها بالرئيس بوتين، حذرت المستشارة ميركل من أن تؤدي المعارك حول إدلب لكارثة إنسانية وشددت على المسؤولية المشتركة لبلادها وروسيا في حل الأزمة السورية. بوتين دعا إلى "عمل كل شيء من أجل عودة اللاجئين السوريين". (18.08.2018)

عقدت المستشارة ميركل مؤتمرها الصحفي السنوي قبل ذهابها لقضاء العطلة، وتناولت ميركل قضايا مهمة كسياسة اللجوء والعلاقة مع واشنطن وخلية "إن اس يو" اليمينية التي وصفتها ميركل بأنها "بقعة مظلمة في تاريخ ألمانيا". (20.07.2018)

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناشد دول الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة في إعادة إعمار سورية التي دمرتها الحرب. وناقش بوتين إمكانات تحقيق استقرار في البلاد خلال مباحثاته الأخيرة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أول أمس السبت في ألمانيا.

يشار إلى أن موسكو تدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع الدموي المستمر منذ سبعة أعوام. وربما تعول روسيا على أن الأوروبيين سيشاركون أيضا في إعادة إعمار المدن المدمرة بالنظر إلى احتمالية عودة لاجئين سوريين إلى بلادهم، ولكن الأوروبيين يتريثون لأن كثيرا من اللاجئين ربما يرغبون في البقاء بالخارج، طالما لم يتم التوصل لاتفاق سلام، وذلك بدافع الخوف من الاضطهاد الحكومي في بلدهم.

وعلى الرغم من ذلك دعا قيادي في حزب "البديل لأجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المعارض إلى وقف لم شمل الأسرة بالنسبة لأفراد ذوي لاجئين سوريين، وقال: "ليس من المجدي نقل مزيد من الأشخاص إلى ألمانيا، عندما نتحدث في الوقت ذاته عن دعم السوريين في العودة إلى بلدهم".

أ.ح/ع.ج (د ب أ)

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    الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟

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    ووصف الرئيس أوباما في خطاب أمام الجمعية العام للأمم المتحدة الأسد بأنه "مستبد يقتل الأطفال". وقال إن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة بما في ذلك سوريا وإيران لتسوية النزاع". وحمل أوباما بعنف على الرئيس السوري لأنه "يلقي البراميل المتفجرة لقتل أطفال أبرياء".

  • Barak Obama Wladimir Putin UN Generalversammlung

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  • Khaled Khoja Syrischer Nationalrat Archivbild Juni 2014

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    الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟

    أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل أن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يشارك في أي مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر في بلاده منذ أكثر من أربع سنوات. فيما دعا وزير خارجيتها فرانك-فالتر شتاينماير إلى إشراك إيران في مساعي حل النزاع باعتبار أنّ: "إيران فاعل إقليمي رئيسي مطلوب لحل الأزمة.... سيمكننا إنجاح الأمر فقط عندما نأتي بكافة الأطراف الفاعلة المهمة على طاولة واحدة الآن".

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    من جانبه، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تشكيل "جبهة موحدة" للتصدي للمتطرفين في الشرق الأوسط. وقال روحاني إن "اخطر واهم تهديد يواجه العالم اليوم هو أن تتحول المنظمات الإرهابية إلى دول إرهابية". ولمح روحاني إلى مستقبل ومصير بشار الأسد عن طريق إجراء انتخابات، وقال "نحن نؤيد دعم السلطة من خلال أصوات الناس بدلا من الأسلحة".

  • USA Francois Hollande PK Vereinte Nationen

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    الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند دعا إلى التعامل مع روسيا وإيران لإنهاء الصراع في سوريا، وقال للصحفيين "روسيا وإيران تقولان إنهما ترغبان في لعب دور أكبر في حل سياسي. نحتاج للعمل مع هذين البلدين ولأن نبلغهما أن ذلك الحل أو الانتقال يجب أن يحدث.. لكن بدون بشار الأسد".

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  • Parteitag AKP Türkei Ahmet Davutoglu Plakat Flagge Ankara

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  • Saudi Arabien Riad GCC Gipfel

    الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟

    السعودية ودول خليجية أخرى ثابتة على معارضتها لبقاء الأسد. ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية "دون أي تدخل أجنبي" فيما اعتبر وزير خارجية قطر إنه يوجد توافق دولي عام مع روسيا بشأن دعوتها إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية لكنه حذر من أن خطة الرئيس بوتين لا تعالج السبب الأساسي للأزمة في سوريا وهو الرئيس بشار الأسد.

    الكاتب: زمن البدري / أ ف ب، د ب أ، رويترز


مختارات

الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟

مازال قادة العالم منقسمين حول مستقبل الأسد، ففيما تعارض فرنسا وبريطانيا وتركيا ودول الخليج بقاءه، تطالب بذلك روسيا وإيران. أما إدارة اوباما فتريد العمل مع الجميع لإزاحته وألمانيا مستعدة للحوار مع الجميع ومن ضمنهم الأسد. (29.09.2015)  

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هل تريد ميركل حلا سياسيا في سوريا لعودة اللاجئين؟  

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