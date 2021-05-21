ألمانيا: وقف برنامج مذيعة بسبب مشاركتها في "مسيرة القدس"

في مدينة كولونيا، أعلنت قناة غربي ألمانيا التلفزيونية العامة "دبليو دي آر" (WDR) الثلاثاء (14 سبتمبر/ أيلول 2021) تعليق تقديم الصحفية نعمة الحسن لبرنامج علمي بسبب أنباء عن مشاركتها في مسيرة القدس في برلين قبل بضعة أعوام.

وكان من المنتظر بدء برنامج المذيعة البالغة من العمر 28 عاماً في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وذكرت "دبليو دي آر" أن "الاتهامات الموجهة خطيرة، لكن من الصعب حرمان صحفية من التطور المهني. ولهذا فإن من الضروري إجراء مراجعة دقيقة".

وكانت صحيفة "بيلد" تحدثت في تقرير لها حول المهمة الجديدة للحسن في المؤسسة الإعلامية وعن مشاركتها في مسيرة القدس. وفي أعقاب ذلك أعلنت الحسن نأيها بنفسها عن المسيرة وقالت لوكالة الأنباء الألمانية إن "المشاركة في مسيرات القدس قبل سبعة أعوام كان خطأ".

وكانت مسيرات القدس السنوية في برلين شهدت في الفترة الماضية تكرار إطلاق شعارات معادية للسامية ورفع رموز مؤيدة لحزب الله اللبناني، الذي أصدر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قراراً بحظر نشاطه.

وقالت الحسن، التي تعمل إعلامية وطبيبة، في بيان عن مشاركتها السابقة في مسيرة القدس: "لم أردد أبداً شعارات معادية للسامية خلال المسيرة. كما لم أهاجم أشخاصاً ينتمون إلى الديانة اليهودية"، ونفت وجودها أثناء وقوع أعمال شغب على هامش المسيرة.

من جانبه، قال رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، يوزف شوستر، اليوم الثلاثاء إن "الأمواج في واقعة نعمة الحسن عالية، وتظهر أيضاً للأسف معاداة الإسلام"، مشيراً إلى أن من المهم لهذا السبب التعامل بموضوعية مع مسألة ما إذا كانت تصلح كمذيعة في محطة (دبليو دي آر) رغم مشاركتها في المسيرة.

ونبه شوستر إلى المسؤولية التي تضطلع بها المحطة في عدم تقديم أي شخص يمكنه نشر معاداة السامية وكراهية إسرائيل.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)