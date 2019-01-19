 ألمانيا .. وقف استئناف محاكمة ″ممارسي الجنس فوق القبور″ | عالم المنوعات | DW | 23.01.2019

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منوعات

ألمانيا .. وقف استئناف محاكمة "ممارسي الجنس فوق القبور"

رقصوا بين القبور على موسيقى صاخبة ومارسوا الجنس ليلاً على شاهد أحد القبور. لكن المجموعة المكونة من خمسة أشخاص سرعان ما اختلفوا وسط اتهامات بالاغتصاب لتنتهي القضية في إحدى محاكم ألمانيا.

Deutschland Amtsgericht Ansbach | Prozess wegen Störung der Totenruhe (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

أوقفت محكمة آنسباخ الإدارية في ولاية بافاريا الألمانية إجراءات محاكمة شابة في الـ25 من العمر بتهمة انتهاك حرمة الموتى من خلال ممارسة الجنس، بعد أن سحبت المتهمة في القضية طلب الاستئناف الذي تقدمت بها على حكم سابق بغرامة تصل إلى 900 يورو.

وكان الادعاء العام قد وجه لها اتهاماً بتحريضها اثنين من معارفها على ممارسة الجنس على شاهد أحد قبور المقبرة القديمة ببلدة روتبورغ أوب دير تاوبر بولاية بافاريا الألمانية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وفي هذا السياق، قالت المتهمة، وهي من أصول إيرانية، في اعتذارها: "كنا ثملين جميعاً". يُذكر أنها تقيم في ألمانيا منذ ثلاثة أعوام وما تزال تنتظر البت في طلب لجوئها. وكانت قد رفضت الحكم الموجه إليها وطلبت شهادة بعض الحاضرين في تلك الليلة.

Deutschland Amtsgericht Ansbach | Prozess wegen Störung der Totenruhe (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

طالبة اللجوء الإيرانية باهارة في قاعة المحكمة

وأفادت تقارير يومئذٍ أن شابتين وثلاثة شباب كانوا موجودين في المقبرة أثناء ممارسة الجنس على شاهد القبر وسط صخب الموسيقى المرتفع وشربهم الكحول ورقصهم بين القبور. وبحسب هذه التقارير، فقد أراد الأصدقاء على ما يبدو إقامة حفلة "هالوين" مبكرة في المقبرة. لكن الأمور تطورت لتخرج عن سيطرتهم تحت تأثير الكحول.

وبحسب ممثلة الادعاء العام، فإن طالبة اللجوء الإيرانية تشاجرت مع طالبة لجوء عراقية تبلغ من العمر 18 عاماً، وكانت الغيرة دافعاً لقيامها بتحريض صديقها (26 عاماً) على ممارسة الجنس الفموي مع الشابة العراقية.

ولم يتم الكشف عن ملابسات القصة إلا بسبب اتهام العراقية شريكها الجنسي باغتصابها. وعلى الرغم من عدم تمكنها من إثبات التهمة على الشاب الذي يكبرها بستة أعوام، حيث قال: "إنها مارست الجنس معي طواعية". لكنه أقر بالتهمة الموجهة إليه بانتهاك حرمة الموتى أو "إقلاق راحة الموتى" وعقوبتها بـ90 يوم عمل (10 يورو لكل يوم).

كما تم إيقاف محاكمة الشابة التي مارست الجنس وشخصين آخرين من المجموعة مقابل غرامة مالية.

ع.غ/ ي.أ

  • Deutschland Künstlernekropole Kassel (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

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  • Paris Europe on a Shoestring Flash-Galerie (Paris Tourist Office/Marc Verhille)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للرومانسية: بيرلاشيز- باريس

    في مدينة الحب باريس حتى المقابر قد تكون رومانسية، كمقبرة بيرلاشيز في الشمال الشرقي للعاصمة الفرنسية، حيث يرقد العديد من كبار الفنانين والعلماء وغيرهم من المشاهير مثل: أوسكار وايلد، يوجين ديلاكروا، سارة برناردت، ماريا كالاس، إديث بياف، فريدريك شوبان، جيم موريسون، والقائمة تطول.

  • BG Friedhöfe (picture-alliance/R. Braum)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للحجاج: كامبو سانتو تيوتونيكو- الفاتيكان

    هذه المقبرة المخصصة للأشخاص، الذين يتحدثون اللغة الألمانية، والفلمنكية وهي بمثابة واحة، حيث تحتوي على أشجار النخيل، والقبار، وشجيرات الدفلى بجوار كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان. كل شبر من الأرض، بالإضافة إلى الجدران مغطاة بشواهد القبور، التي تحتوي بعضها على تصاميم مميزة كتماثيل الملائكة، أو الصلبان.

  • BG Friedhöfe (picture-alliance/dpa/Themendienst)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    لفن البناء: المقبرة التذكارية - ميلانو

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  • BG Friedhöfe (picture-alliance/U. Gerig)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للفكاهة: كرامساش - النمسا

    ربما يبحث بعض الأشخاص، الذين يزورون متحف المقبرة هذا في تيرول عن بعض النقوش الغامضة. على سبيل المثال: "هنا يرقد ياكوب هوسنكونف، الذي سقط من سطح منزله إلى الأبدية"، أو "هنا ترقد جوانا فوغيلسانغ صامتة، التي غنت طوال حياتها" ولكن بالمناسبة، لم يدفن أحد هنا في الواقع.

  • Deutschland entdecken - Melaten 022 (DW/ Maksim Nelioubin)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    لمحبي الحياة: ميلاتين - كولونيا

    تضم هذه المقبرة، التي استخدمت كمكان لتنفيذ أحكام الإعدام في العصور الوسطى، على حوالي 55 ألف قبر في الوقت الحالي. هنا دفنت عائلة فارينا، التي اخترعت عطر الكولونيا ( أو دي- كولونيا). ويمكنك العثور على منحوتات ظريفة، كهذا المهرج، الذي وضع على قبر شخص كان لديه شغف بتقاليد الكرنفال المحلية.

  • BG Friedhöfe (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للمؤرخين: المقبرة اليهودية - هامبورغ

    يعتبر العلماء هذه المقبرة فريدة من نوعها بسبب وجود عدد كبير من أحجار القبور القديمة المحفوظة بشكل جيد. إذ مازال يوجد 6 آلاف حجر من أصل 9 آلاف. كما أنها أقدم مقبرة في شمال أوروبا، حيث دفن اليهود من السفارديم، والأشكناز. ومن المقرر أن تناقش اليونسكو إدراج هذه المقبرة ضمن مواقع التراث العالمي.

  • Bildergalerie - Berühmte Friedhöfe in Deutschland - Herbststimmung Friedhof Ohlsdorf (picture-alliance/BREUEL-BILD)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للنزهة: مقبرة أولسدورف في هامبورغ

    تعتبر مقبرة أولسدورف في هامبورغ، أكبر مقبرة ريفية في العالم. إذ تغطي مساحة 391 هكتاراً، وتضم العديد من الجداول، والمنحوتات، والمباني التاريخية. منذ افتتاحها في عام 1877، أقيم فيها حوالي 1.4 مليون جنازة، فيما يبلغ عدد القبور حوالي 235 قبراً. كما كانت الملاذ الأخير للمستشار الألماني السابق هيلموت شميت.

  • Neues Buch von chilenischer Autorin Elizabeth Subercaseaux: La pasión de Brahms (Elizabeth Subercaseaux)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    للموسيقى: المقبرة المركزية - فيينا

    دفن في المقبرة المركزية في فيينا بالنمسا، التي افتتحت في عام 1874 ، مجموعة من الموسيقيين البارزين مثل بيتهوفن، برامز، شتراوس وشوبيرت، أرنولد شوينبيرغ، فالكو، وأودو يورغينز. بعكس ما يتناقل البعض فإن موتسارت لم يدفن هنا.

  • BG Friedhöfe (picture-alliance/CHROMORANGE/E. Weingartner)

    تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

    لمحبي موتسارت: مقبرة القديس ماركس - فيينا

    في هذا القبر يعتقد أن رفات موتسارت تم دفنها به. بعد 17 عاماً من وفاته في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1791، حاولت زوجته كونستانسه تحديد مكان قبره اعتماداً على ذاكرة عمال المقبرة الضعيفة. بيد أنه من المستحيل التيقن من مكان قبر موتسارت بصورة قاطعة. (إلي سايمون/ ريم ضوا).


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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!

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