ألمانيا وقطر توقعان إعلانا لتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة

وقعت ألمانيا وقطر اليوم الجمعة (20 مايو/ أيار 2022) إعلانا لتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة، مع التركيز على تجارة الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال مع سعي برلين لموارد بديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وينص اتفاق الشراكة على عقد اجتماعات منتظمة بين البلدين وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، بالإضافة إلى مجموعة مختصة بالطاقة المتجددة.

ووقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاتفاق في ألمانيا مع وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي كان قد سافر إلى قطر في مارس/ آذار، يرافقه مسؤولون من شركة الكهرباء الألمانية (آر.دبليو.إي) وشركة الطاقة يونيبر، لإجراء محادثات بشأن صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة أن قطر ستلعب دورا محوريا في استراتيجية ألمانيا للتنوع بعيدا عن الغاز الروسي. وصرح شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين "قضية أمن الطاقة تلعب دورا مهما بالنسبة لنا. ستطور ألمانيا بنيتها التحتية بما يسمح لها باستيراد الغاز المسال عن طريق السفن".

مشاهدة الفيديو 00:59 ألمانيا تتوصل لاتفاق مع قطر في مجال الطاقة لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي

بدوره، أكد أمير قطر أن بلاده تعتزم بدء توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في عام 2024. وتأكد بذلك نبأ كانت قد نقلته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية اليومية. وتعتزم ألمانيا إنشاء منصات للغاز الطبيعي المسال وتسارعت وتيرة تنفيذ تلك الخطط مع سعيها للاستغناء عن واردات الغاز الأرخص القادمة من روسيا ردا على غزوها أوكرانيا. كما أكد الأمير القطري على تركيز بلاده على زيادة استثماراتها في ألمانيا خلال السنوات القادمة.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات المتعلقة باتفاق التوريد لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن الإعلان لا يعني إبرام صفقات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال. وأوضحوا أن تلك المحادثات تواجه تحديات مع إحجام برلين عن قبول شروط قطر لإبرام صفقات مدتها 20 عاما على الأقل لتأمين كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال تحتاجها ألمانيا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وتعد روسيا حاليا أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، وأطلق هابيك عدة مبادرات لتقليل اعتماد برلين على موسكو في مجال الطاقة منذ غزو أوكرانيا.

ع.ش/ ص.ش (رويترز، د ب أ)