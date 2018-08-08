 ألمانيا وفرنسا وأمريكا وكندا تؤيد لندن في استنتاجات قضية سكريبال | أخبار | DW | 06.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا وفرنسا وأمريكا وكندا تؤيد لندن في استنتاجات قضية سكريبال

وجهت بريطانيا الخميس أصابع الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم بغاز الأعصاب على العميل السابق سكريبال وابنته، في حين رفضت موسكو ذلك واعتبرته "غير مقبول" غير أن كبار الدول الغربية أصدرت بيانا تؤيد فيه بريطانيا.

Großbritannien: Scotland Yard veröffentlicht Fotos der Hauptverdächtigen im Fall Skripal (picture-alliance/Met Police UK)

صور المشتبه بهما الرئيسيين في قضية سكريبال، حسبما نشرت سكوتلاند يارد

أعلنت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا في بيان مشترك اليوم الخميس (السادس من سبتمبر/ أيلول 2018) أنها "تثق بالكامل" باستنتاجات الشرطة البريطانية في التحقيق حول تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقالت الدول الأربع في بيان وزعته رئاسة الوزراء البريطانية وحمل أيضا توقيع لندن "لدينا ثقة كاملة بما توصلت إليه بريطانيا لجهة أن المشتبه بهما هما ضابطان في الاستخبارات العسكرية الروسية (...) وأن هذه العملية تمت الموافقة عليها بالتأكيد على مستوى مهم في الحكومة" الروسية، وذلك غداة إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق الروسيين المذكورين. وأضافت "نحض روسيا على أن تزود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات كاملة عن برنامجها (في شأن الغاز) نوفيتشوك".

وأكدت الدول الأربع أن ما خلص إليه التحقيق البريطاني "يعزز عزمنا على مواصلة منع الأنشطة المعادية لشبكات الاستخبارات الأجنبية على أراضينا".

ووجهت بريطانيا أمس الأربعاء الاتهام غيابيا لروسيين بالشروع في قتل سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري بإنجلترا في آذار/ مارس 2018، وقالت إن المشتبه بهما ضابطان بالمخابرات العسكرية الروسية ومن شبه المؤكد أنهما كانا يتصرفان بناء على أوامر صادرة من مستويات عليا بالدولة الروسية. وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية المطلقة عن الاعتداء.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بحثت القضية مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترامب وكذلك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

Großbritannien: Scotland Yard veröffentlicht Fotos der Hauptverdächtigen im Fall Skripal (picture-alliance/Met Police UK)

صورة نشرتها سكوتلاند يارد للمشتبه بهما الرئيسيين في تسميم سكريبال وابنته يوليا

الكرملين يرفض الاتهامات مجددا

مختارات

جددت روسيا أمام مجلس الأمن الدولي نفيها تورطها في محاولة تسميم العميل المزدوج سكريبال وابنته. وفي أول تعليق علني لها منذ الحادث، قالت الابنة إنها تشعر بتحسن يومي وسط ترقب كبير لما ستدلي به عن الواقعة. (06.04.2018)

ردت روسيا على طرد دبلوماسييها على خلفية قضية جاسوس روسي سابق في بريطانيا، بطرد دبلوماسيين من 23 دولة بينها ألمانيا. وفي برلين قال وزير خارجية ألمانيا إن الأمر كان متوقعاً، مؤكداً رغبة بلاده في مواصلة الحوار مع روسيا. (30.03.2018)

ومن جانبه رفض الكرملين تلك الاتهامات، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الخميس في مؤتمر عبر الهاتف "نقول مجددا إنه لا القيادة العليا ولا القيادة في مستوى أدنى و لا أي ممثلين رسميين كانت لهم أو مازالت لهم أي صلة بأحداث سالزبري". وأضاف "أقولها مجددا.. أي تلميحات أو اتهامات من هذا النوع غير مقبولة".

وعثر على سكريبال، الكولونيل السابق بالمخابرات العسكرية الروسية الذي كشف عشرات العملاء لجهاز المخابرات البريطاني (إم.آي.6)، مع ابنته يوليا غائبين عن الوعي في مدينة سالزبري بإنجلترا في الرابع من مارس آذار.

وبعد الهجوم، انحاز حلفاء في أوروبا والولايات المتحدة لرأي بريطانيا بالنسبة للهجوم وأمروا بأكبر عملية طرد لدبلوماسيين روس منذ ذروة الحرب الباردة. وردت موسكو بطرد دبلوماسيين غربيين.

ص.ش/ي.ب (أ ف ب، رويترز)

  • default

    محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

    محاولة اغتيال البابا يوحنا بولص الثاني

    سنة 1981 أقدم شاب تركي على إطلاق النار على البابا يوحنا بولص الثاني في ساحة القديس بطرس وهو يلقي التحية على الجماهير الغفيرة التي جاءت لرؤيته. أصيب البابا بثلاث طلقات نارية - واحدة في معدته والثانية في ذراعه والثالثة في أصبعه.

  • default

    محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

    التسامح والقدرة على الصفح

    سنة 1983 التقى البابا بمحمد علي آغا، وهو التركي الذي حاول قتله، وتبادل معه الحديث. حتى اليوم ورغم الإفراج عن آغا، لا يُعرف إذا كان العمل الذي قام به الشاب تركي هو مجرد عمل فردي أم أن ذلك كان لحساب جهات سياسية أخرى، إذ كانت أصابع الاتهام آنذاك تشير إلى الاتحاد السوفييتي.

  • default

    محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

    محاولة اغتيال ريغان

    أرسل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان رسالة تهنئة للبابا على نجاته من محاولة الاغتيال. وكان ريغان نفسه قد تعرض قبل ذلك الوقت بأشهر قليلة إلى محاولة اغتيال مشابهة، إذ أطلقت عليه ست رصاصات وهو يهم بالخروج من أحد الفنادق في واشنطن.

  • default

    محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

    القاتل مختل عقلياً

    تمكن حراس ريغان من دفعه داخل سيارة الليموزين المصفحة، في حين أصيب أعضاء من الوفد المرافق للرئيس الأمريكي وأحد حراسه. بالرصاصات. أما القاتل، جون هينكلي، فلم تتم محاكمته بعد أن ثبتت إصابته باختلال عقلي.

  • default

    محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

    عشرات المحاولات الفاشلة

    تعرض الرئيس الكوبي فيدل كاسترو لعشرات محاولات الاغتيال نجا منها كلها. فالرئيس الكوبي البالغ من العمر 87 عاماً كان له أعداء كثر خلال الحرب الباردة من المعسكرين الشرقي والغربي، وبقي في الحكم إلى أن استقال بمحض إرادته بسبب تقدمه في العمر وذلك لصالح أخيه.

  • default

    محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

    النجاة من هجوم بالطائرة

    أثناء عودة العاهل المغربي الراحل، الملك الحسن الثاني، من إحدى زياراته الرسمية إلى فرنسا سنة 1972، تعرضت طائرته إلى هجوم من قبل طائرات عسكرية. وبعد تفاوض الطيار مع الانقلابيين وإيهامهم بأن الملك قد أصيب في الحادث ومات، سمحوا للطائرة بالهبوط. الخدعة كانت فكرة من الحسن الثاني، الذي قام بعد محاولة اغتياله هذه بإعدام المشاركين فيها من قادة الجيش.

  • default

    محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

    إعاقة مدى الحياة

    قد لا يعرف البعض أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، الذي يتنقل على كرسي متحرك، قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة تسببت في إعاقته مدى الحياة، وذلك سنة 1990 عندما أطلق عليه مختل عقلياً النار في مدينة أوبيناو أثناء حملته الانتخابية. الصورة تشير إلى مكان الجريمة.

  • default

    محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

    طعن أوسكار لافونتين

    شويبله ليس السياسي الألماني الوحيد الذي تعرض لمحاولة اغتيال. فقد تعرض أوسكار لافونتين، الذي كان مرشحاً لمنصب المستشار آنذاك عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إذ طعنته مختلة عقلية خلال تجمع للحملة الانتخابية في مدينة كولونيا. غير أن لافونتين نجا من هذه المحاولة ويبلغ اليوم من العمر سبعين عاماً.

  • default

    محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

    محاولة اغتيال الأفكار

    قام شاب إسلامي متطرف بطعن نجيب محفوظ بسكين في رقبته محاولاً قتله مساء الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الثاني 1994، وذلك بتحريض من متطرفين صوروا له أن روايات نجيب محفوظ تحرض على الكفر والإلحاد. ورغم عمره المتقدم، نجا محفوظ من هذه المحاولة وتوفي سنة 2006.

  • default

    محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

    نجاة من موت محقق

    نجت الصحفية اللبنانية مي شدياق من موت محقق بعد تفجير سيارتها في بيروت سنة 2005. الهجوم أسفر عن بتر يد رجل المذيعة، التي اشتهرت باسم ابتسامة الموناليزا. ولم يعرف لحد اليوم من هم الجناة الحقيقيون، وإن كانت أصابع الاتهام قد وجهت حينها للنظام السوري الذي كانت مي من معارضيه.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

يعد الاغتيال أحد الوسائل الراديكالية للتخلص من الخصم السياسي أو الفكري. وشهد العالم عبر التاريخ اغتيالات سياسية عديدة، غير أن بعضها فشل وكانت له تبعات أيضاً على سياسة تأمين المشاهير وكبار الشخصيات. (09.01.2014)  

مواضيع ذات صلة

USA State Department - Heather Nauert

أمريكا تفرض عقوبات على روسيا بسبب قضية سكريبال 08.08.2018

قالت الولايات المتحدة إنها خلصت إلى أن الحكومة الروسية استخدمت غاز أعصاب في هجوم ضد عميل روسي سابق وابنته ببريطانيا مضيفة أنها ستفرض عقوبات على موسكو بهذا الشأن. بينما نقل سناتور رسلة من ترامب لبوتين.

Großbritannien Friedhof in Salisbury | Untersuchung Grab von Ludmilla Skripal

ستة أسئلة مهمة بعد مرور شهر على تسميم العميل الروسي سكريبال 05.04.2018

رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية طلبا روسيا بالمشاركة في التحقيقات التي تجريها بخصوص تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سكريبال. ورغم مرور شهر على تعرضه وابنته لغاز الأعصاب مازالت هناك أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابة.

G7 Gipfel Macron Trump Merkel Italien

تسميم الجاسوس سكريبال يثير "الفزع" في العواصم الغربية 15.03.2018

بعد يوم من العقوبات البريطانية على روسيا بسبب تسمم عميل روسي مزدوج وابنته بغاز يعتقد أنه من حقبة الاتحاد السوفيتي، انضمت ألمانيا وفرنسا وأمريكا إلى جانب بريطانيا معلنين عن "فزعهم" ومطالبين موسكو بتوضيح الأمر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  