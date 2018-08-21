ألمانيا وفرنسا تدعوان إلى دور مستقل عن أمريكا

يسعى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تشكيل "تحالف من أجل التعددية" يمثل ثقل توازن في مواجهة سياسة "أمريكا أولا"، التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ماس أمام مؤتمر السفراء الألمان في برلين اليوم الاثنين(27 أغسطس آب 2018) إنه يتعين على ألمانيا أن تعارض، أو أن تتبع بدائل من صنعها، "عندما تكون قيمنا ومصالحنا مهددة بالتجاهل في واشنطن"، موضحا أن هذا التوجه يجب تطبيقه على وجه الخصوص في التعامل مع قضايا غرب البلقان والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح ماس أن كندا شريك مهم في هذا المشروع. وتحضر وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر السفراء، كضيفة. وقالت فريلاند، في إشارة إلى روسيا أيضا: "الاستبداد يتقدم، وقد حان الوقت لأن ترد الديمقراطيات الليبرالية بالمواجهة". وطالبت فريلاند الحكومة الألمانية بالتضامن مع بلادها في النزاع مع السعودية، وقالت، دون ذكر المملكة بشكل مباشر، إن الحكومة الكندية ستواصل العمل من أجل الالتزام بحقوق الإنسان حتى "إذا قيل لنا أنه يتعين علينا الاهتمام بشؤوننا الخاصة... وحتى إذا كانت هناك عواقب تهددنا... ونحن نعتمد على دعم ألمانيا".

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واندلعت أزمة بين السعودية وكندا بسبب تغريدة لفريلاند عن اعتقال نشطاء حقوقيين في السعودية. واتخذت الرياض على إثر ذلك إجراءات مضادة وسحبت سفيرها من أوتاوا. يذكر أن السعودية سحبت سفيرها من ألمانيا في خريف عام 2017، وذلك بعدما اتهم وزير الخارجية الألماني في ذلك الحين زيغمار غابريل السعودية بانتهاج سياسة خارجية تتسم بـ"روح المغامرة".

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى تجنب الاعتماد على الولايات المتحدة أمنياً، مشيرا إلى أنه سيعرض مقترحات لتعزيز أمن التكتل.

وقال في خطاب مهم بشأن إعادة إطلاق أجندته الدبلوماسية إنه "لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنها. ضمان أمن أوروبا مسؤوليتنا".

ح.ز/ ع.خ (د.ب.أ / أ.ف.ب)