 ألمانيا وفرنسا تؤيدان رقابة حدودية أوروبية موحدة لمحاصرة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.03.2020

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ألمانيا وفرنسا تؤيدان رقابة حدودية أوروبية موحدة لمحاصرة كورونا

بعد رفض المفوضية الأوروبية رقابة حدودية أو حظر دخول أراضي من جانب دولة لوحدها، اتفقت فرنسا وألمانيا كذلك على ضرورة توحيد إجراءات الرقابة المتبعة على الحدود داخل أوروبا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الحدود البولندية الألمانية

بولندا تشدد إجراءات الدخول على حدودها الخارجية

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن تأييده لتوحيد إجراءات الرقابة المتبعة على الحدود داخل أوروبا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال زيهوفر اليوم السبت (14 آذار/مارس 2020): "تتطلب حماية سكاننا أيضا تدابير من أجل الحد من خطر العدوى الناجم عن السفر في أنحاء العالم". ورأى زيهوفر أن دول أوروبا لا يمكنها النجاح في ذلك إلا إذا تصرفت بشكل منسق: "فلن يفيد أحداً في منطقة شنغن المشتركة عندنا أن يسافر الناس إلى باريس لأن الرقابة في ميونخ أكثر تشدداً".

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بدعم مجتمعي واقتصادي أعلنت المستشارة الألمانية المواجهة الشاملة على جميع المستويات مع فيروس كورونا الذي أودى بحياة 8 ألمان حتى لحظة إعداد هذا الخبر. وأعلنت 12 ولاية ألمانية إغلاق المدارس، آخرها هامبورغ. (13.03.2020)

في حديث مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لإجراءات رقابية أشد صرامة وتقليص لعبور الحدود الخارجية لمجموعة دول شنغن. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 3661 وتوفي 79. (13.03.2020)

وكانت العديد من الدول الأوروبية، وبينها بولندا والدنمارك، قد قررت تقييد الدخول إلى أراضيها.

وأوضح زيهوفر أنه اتفق مع نظيره الفرنسي، كريستوف كاستانيه، في اتصال هاتفي أمس الجمعة: "نحن بحاجة ملحة إلى التنسيق الأوروبي في هذا الشأن"، ورأى أن الإجراءات المتبعة على الحدود الفرنسية الألمانية يجب أن يتم صياغتها بحيث تكون "من ناحية فعالة، ومن ناحية أخرى، متناسبة مع المناطق الحدودية المندمجة مع بعضها بقوة".

كان كاستانيه غرد بعد المحادثة الهاتفية على "تويتر" أنه يطالب مع زيهوفر بتنسيق أوروبي لإجراءات الرقابة على الحدود الخارجية لمنطقة شينغن، وأشار إلى أنهما ناقشا الموقف على الحدود الألمانية الفرنسية.

وكانت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أعربت في وقت سابق عن رفضها لتطبيق رقابة حدودية أو حظر دخول أراضي من جانب واحد.

وأمس الجمعة أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اقترح على الاتحاد الأوروبي أن يعزز في الأيام المقبلة إجراءات ضبط الحدود حول منطقة شنغن وصولاً حتى إلى إغلاقها. وخلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، اقترح ماكرون تعزيز ضبط الحدود من منطقة شنغن واليها وصولاً إلى إغلاقها أمام مواطني بعض الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا أو هو في طور الانتشار.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

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