 ألمانيا وعدد متزايد من الدول تفرض فحص كورونا على القادمين من الصين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.01.2023

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أخبار

ألمانيا وعدد متزايد من الدول تفرض فحص كورونا على القادمين من الصين

تثير الخطط الصينية لتخفيف القيود المفروضة على السفر رغم ارتفاع معدل الإصابات بكورونا، قلق الاتحاد الأوروبي الذي بدأت بعض الدول فيه بإلزام المسافرين القادمين من الصين بتقديم اختبارات سلبية للكشف عن كورونا.

فرض عدد من الدول أو يعتزم فرض فحص كورونا على القادمين من الصين وإثبات نتيجة سلبية

وسط ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين وتخفيف بكين للقيود، فرضعدد من الدول أو يعتزم فرض فحص كورونا على القادمين من الصين وإثبات نتيجة سلبية

أوصى مسؤولو الصحة في الاتحاد الأوروبي بضرورة أنيحمل الركاب القادمين من الصين لدول التكتل نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل صعود طائراتهم مع اعتزام بكين تخفيف القيود التي تفرضها على السفر رغم الموجة الجديدة لإصابات كوفيد بها.

وتأتي التوصية من مجموعة الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية التابعة للاتحاد، وهي هيئة مكونة من مسؤولين من حكومات 27 دولة عضوا في التكتل، وهي تتماشى مع توصية قدمتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق. وتعتزم الصين تخفيف قيود السفر في الثامن من يناير كانون الثاني على الرغم من موجة الإصابات الجديدة التي تركت المستشفيات ودور الجنازات الصينية مكتظة.

كما أوصت مجموعة الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية بأن يضع جميع الركاب في الرحلات الجوية من الصين وإليها كمامات، وأن تجري حكومات الاتحاد الأوروبي اختبارات عشوائية للمسافرين القادمين من الصين وأن تختبر وتتابع مياه الصرف الصحي في المطارات مع الرحلات الدولية والطائرات القادمة من الصين.

ألمانيا ودول عدة تلزم القادمين من الصين باختبارات كورونا

وبعد ساعات من هذه التوصية أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن تغيير في قواعد السفر المعمول بها، بشكل يلزم القادمين من الصين بتقديم اختبار سلبي للكشف عن كورونا. وتكفي الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس، وفقا لوسائل إعلام ألمانية. وسيتم اعتماد اختبارات عشوائية للكشف عن متحورات الفيروس علاوة على عمل فحص لعينات من مياه الصرف، خاصة للطائرات القادمة من الصين.

وتعتزم السويد أن تطلب من الوافدين القادمين من الصين، تقديم نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا عند دخول أراضيها، وذلك بداية من السابع من كانون الثاني/يناير الجاري، بحسب ما قاله جاكوب فورسميد، وزير الشؤون الاجتماعية والصحة العامة.

كانت النمسا أعلنت أنها ستطبق هذا الإجراء على كل الطائرات القادمة من الصين اعتبارا من الأسبوع المقبل، وهناك دول أخرى تطالب المسافرين 
القادمين من الصين بتقديم شهادة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا. 

وفرضت أكثر من 12 دولة قيودا على المسافرين القادمين من الصين منذ أن ألغت إجراءات صارمة لكبح فيروس كورونا الشهر الماضي والتي وفرت قدرا من الحماية للسكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة على مدى ثلاث سنوات.
 

 

شكوك حول دقة البيانات الصينية

على صعيد متصل أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه بشأن النهج الصيني في التصدي لكوفيد-19، وذلك بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن بكين لا تكشف بدقة عن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا.

والولايات المتحدة واحدة من أكثر من 12 دولة فرضت قيودا على المسافرين القادمين من الصين منذ أن ألغت إجراءات صارمة لكبح فيروس كورونا الشهر الماضي والتي وفرت قدرا من الحماية للسكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة على مدى ثلاث سنوات.

وقال مايك رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في إفادة إعلامية إن الأرقام التي يتم نشرها حاليا في الصين أقل من أعداد المصابين الذين يدخلون المستشفيات ومرضى وحدات العناية المركزة والوفيات. وفي حديثه بعد ذلك بساعات، قال بايدن إنه يشعر بالقلق بشأن أسلوب تعامل الصين مع تفشي المرض.

ولم تحظ تصريحات بايدن أو منظمة الصحة بتغطية فورية في وسائل الإعلام الحكومية الصينية اليوم. وهونت الحكومة مؤخرا من شأن خطورة الوضع.

وتعقيبا على هذه التقاريردعت الصين  منظمة الصحة العالمية إلى اعتماد موقف "محايد" بشأن تفشي كوفيد-19، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ  أمام صحافيين "نأمل أن (...) تحافظ منظمة الصحة العالمية على موقف مبني على العلم وموضوعي ومحايد وأن تلعب دورًا نشطًا في الاستجابة العالمية لتحديات الوباء".
وأكّدت ماو أن الصين تشارك "معلومات وبيانات مناسبة" بشأن وباء كوفيد-19، مشددة على "التعاون الوثيق" بين الصين ومنظمة الصحة العالمية.
 

متحور جديد يثير القلق

في الوقت نفسه عبر وزير الصحة الألماني لاوترباخ عن قلقه من متحور فرعي جديد لكوفيد-19 يلعب دورا في زيادة عدد الحالات التي تحتاج للدخول للمستشفى في شمال شرق الولايات المتحدة وقال إن بلاده تتابع الموقف عن كثب.

ومع تتبع أغلب العالم لزيادة حالات الإصابة بالمرض في الصين، يتزايد قلق خبراء الأمراض المعدية من السلالة (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5) شديدة العدوى التي شكلت أكثر من 40 بالمئة من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وفقا لما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي.

وكتب الوزير على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء "نأمل في أن يمر الشتاء علينا قبل أن تنتشر تلك السلالة بيننا...نرصد ما إذا كانت تلك السلالة قد ظهرت في ألمانيا وإلى أي مدى".

وقال الدكتور مايكل أوسترهولم خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا لرويترز في مقابلة مؤخرا إن سبعا من عشر ولايات أمريكية تشهد زيادة في عدد الحالات وعدد من يحتاجون لدخول المستشفيات بسبب الفيروس في الشمال الشرقي بما يتسق مع زيادة حالات تلك السلالة تحديدا.

ا.ف/ ع.ج.م   (رويترز)

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


 

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