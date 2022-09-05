ألمانيا.. وضع قانوني جديد لمواطني الدول الثالثة الفارّين من أوكرانيا

في 31 آب/ أغسطس كان نحو 309 آلاف شخص غير أوكراني يعيشون في أوكرانيا من بين 450 ألفًا قد غادرو البلاد بعد الغزو الروسي نهاية شباط/ فبراير 2022، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، ووفقًا لوزارة الداخلية الألمانية فإن نحو 29000 من مواطني الدول الثالثة (TCNs) وصلوا من أوكرانيا إلى ألمانيا حتى الآن.

بفضل توجيهات الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي، تلقى الأشخاص الفارون من الحرب في أوكرانيا تلقائيًا حماية مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بما فيها من تصريح إقامة والحصول على السكن والمساعدة الطبية والتوظيف والرعاية الاجتماعية، وتحولوا إلى لاجئي الحرب دون أن يضطروا إلى الخضوع لإجراءات لجوء مطولة، وكان المخطط بشكل أساسي أنه يُسمح للجميع بدخول دول الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن جنسيتهم، وبينما كان من السهل نسبيًا على الأوكرانيين الحصول على تصريح إقامة، إلا أنه كان أكثر تعقيدًا بالنسبة لغير الأوكرانيين.

الأمر ليس استثنائيًا في ألمانيا، فعلى الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستستقبل اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا بغض النظر عن جنسيتهم، إلا أن العديد من مواطني الدول الثالثة لن يحصلوا على تصريح إقامة بعد نهاية آب/ أغسطس، وبالتالي سيكونون ملزمين بمغادرة البلاد، لذا "مهاجر نيوز" يخبر هؤلاء ما يحتاجون لمعرفته حول وضعهم القانون بعد هذا التاريخ:

ماذا تغير في أول سبتمبر/أيلول لمواطني الدول الثالثة؟

بموجب ما يسمى بمرسوم الإقامة الأوكراني المؤقت كان كل من كان في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط وفر إلى ألمانيا قادرًا على الإقامة بشكل قانوني في ألمانيا حتى 31 أغسطس/آب، لكن من أجل التأهل للحصول على تصريح إقامة بعد 1 سبتمبر/أيلول، هناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، حيث تختلف القواعد والشروط تبعًا للوضع العام لمقدم الطلب ومتى دخل ألمانيا.

فإذا كان المواطن من الدول الثالثة دخل ألمانيا قبل 1 يونيو فكان عليه تقديم "طلب للحصول على سند الإقامة" بحلول 31 أغسطس/آب، إذ تختلف القواعد حسب تاريخ الدخول إلى ألمانيا، ووفقًا لهذا العرض العام من قبل المكتب الألماني للهجرة واللاجئين (BAMF)، سيتم إصدار ما يسمى( تصريح مؤقت) (Fiktionsbescheinigung) في مكتب الأجانب.

من الذي يحق له الحصول على تصريح الإقامة؟

على عكس المواطنين الأوكرانيين، يحق لبعض مجموعات مواطني الدول الثالثة فقط الحصول على تصريح إقامة بموجب قانون الإقامة الألماني، وليس من الواضح ما إذا كان هذا بعد الأول من سبتمبر/أيلول أو قبله، وهم:

· أفراد عائلات الأشخاص الذين يقعون في نطاق توجيه الحماية المؤقتة، أي المادة 24 من قانون الإقامة في ألمانيا.

· أولئك الذين تمتعوا بالحماية الدولية في أوكرانيا، مثل وضع اللاجئ.

· مواطني الدول الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة ولا يمكنهم العودة بأمان إلى وطنهم.

يجب على الأشخاص الذين كانوا يقيمون في أوكرانيا بتصريح إقامة مؤقتة أن يشرحوا بشكل فردي بالتفصيل سبب عدم تمكنهم من العودة إلى بلدهم، أي بسبب الاضطهاد السياسي أو الحروب أو الظروف الشخصية التي تهدد حياتهم.

وفقًا لوزارة الداخلية الألمانية، يُفترض عمومًا أن العودة إلى إريتريا أو سوريا أو أفغانستان مستحيلة.

بينما بعد 31 أغسطس/آب، يتعين على جميع مواطني الدول الثالثة الذين لا تنطبق عليهم الشروط السابقة البحث عن أسباب إقامة بديلة، ولكن الآن هؤلاء وفي معظم الولايات الألمانية، ليس من الواضح ما الذي سيحدث لهم، إلا أنه رسميًا: سيكونون في ألمانيا بدون تصريح إقامة قانوني بدءًا من 1 سبتمبر/أيلول.

ما وضع من دخلوا ألمانيا قبل 3 حزيران/يونيو وما وضع من دخلوا بعد 3 حزيران/يونيو ؟

الذين وصلوا حتى 1يونيو لديهم 90 يومًا من يوم دخولهم لتقديم طلبهم للحصول على سند إقامة دون الحاجة إلى تأشيرة، أي بحلول 30 سبتمبر لكن الفترة مددت حتى 30 نوفمبر.

خلال هذه الفترة، يجب على الأشخاص المتضررين التقدم بطلب تصريح الإقامة. إذا انتهت 90 يومًا ولم يتم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو إصداره، فلن تعود الإقامة مسموحة.

بينما أولئك الذين وصلوا إلى ألمانيا بعد 3 يونيو يخضعون للائحة جديدة للمرسوم المؤقت للإقامة.

ما الذي يجب على مواطني الدول الثالثة الذين يرغبون في الدراسة في ألمانيا معرفته؟

من حيث المبدأ، يمكن لمواطني الدول الثالثة (TCN) التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة للدراسة في ألمانيا للاستمرار في البقاء في ألمانيا بشكل قانوني، لكن يجب أن تتوافر فيهم بعد الشروط:

· يحتاجون أولاً إلى قبولهم في جامعة ألمانية، وإثبات أن لديهم حوالي 10000 يورو في حساب مصرفي مغلق لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم.

· تتطلب معظم الدورات الجامعية في ألمانيا أيضًا مستوى عالٍ من اللغة الألمانية (C1) وشهادة لإثبات ذلك.

حتى الآن، وجدت ثلاث ولايات ألمانية من أصل 16، (برلين وبريمن وهامبورغ)، حلولًا مؤقتة للطلاب الأجانب وغير الأوكرانيين الذين فروا من أوكرانيا عن طريق إصدار (الإقامات المؤقتة) لهم، في الولايات الثلاث سيمنح طلاب الدول الثالثة القادمين من أوكرانيا تصريح إقامة مؤقتة لمرة واحدة لمدة ستة أشهر وفقًا للمادة 24 من قانون الإقامة، كما يمكنهم الحصول على المزايا الاجتماعية والعمل.

خلال فترة الستة أشهر هذه، يتعين على طلاب الدول الثالثة تلبية متطلبات مواصلة دراستهم في ألمانيا، وتشمل هذه بشكل خاص تأمين سبل عيشهم وإثبات مكان للدراسة، وبمجرد استيفاء هذه المتطلبات، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لأغراض الدراسة.

طورت بعض الجامعات الألمانية برامج خاصة للاجئي الحرب من أوكرانيا والتي يمكنها أيضًا أن تقدم لرعايا الدول الثالثة، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على حماية مؤقتة بموجب المادة 24 من قانون الإقامة، وأن يكون لديهم تحصيل دراسي ثانوي يعادل الـ"Abitur" أي شهادة نهاية المرحلة الثانوية الألماني، فعلى سبيل المثال تقدم الجامعات في فرايبورغ وتوبنغن، برنامجًا دراسيًا قصير المدى لفصلين دراسيين لهؤلاء.

تنصح هيئة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD) جميع الطلاب اللاجئين من أوكرانيا زيارة موقع National Academic Contact Point Ukraine، والذي يحتوي أيضًا على معلومات حول الإقامة في ألمانيا والتأشيرات، إذ وفقًا لتقديرات DAAD وصل ما بين 1000 إلى 3000 طالب لاجئ من بلدان ثالثة من أوكرانيا إلى ألمانيا منذ 24 فبراير.

ما هو وضع مواطني الدول الثالثة في برلين؟

بموجب لائحة إقامة مواطني الدول الثالثة الذين درسوا في أوكرانيا، يميز مجلس الشيوخ في برلين بين أربع مجموعات:

· الأشخاص المشمولين بنطاق الحصول على إقامة الحماية المؤقتة.

· الأشخاص الذين يدعون أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدهم الأصلي بأمان ودائم.

· الأشخاص الذين يستوفون جميع الشروط للحصول على سند إقامة ليست حماية.

· ومواطني الدول الثالثة TCNs الذين درسوا في أوكرانيا.

في برلين، يتوجب على مواطني الدولة الثالثة الذين درسوا في أوكرانيا التسجيل في مركز الوصول الأوكراني TXL في مكتب الدولة لشؤون اللاجئين (LAF) في مطار Tegel السابق، وهناك يجب عليهم إثبات أنهم كانوا يدرسون في بداية الحرب (24 فبراير).

سيتعين عليهم أيضًا استيفاء معيار آخر على الأقل، مثل وجود أفراد من العائلة يعيشون في برلين، أو لديهم مكان إقامة دائم أو أن يكونوا متحولين جنسياً.

بعد ذلك ، يجب عليهم تقديم الطلب عبر الإنترنت إلى مكتب الدولة للهجرة (LEA) بعنوان "تصريح الإقامة للحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا"، يصدر LEA بعد ذلك وثيقة إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر لمرة واحدة، والتي تتضمن تصريح عمل.

تعليمات الإقامة لمواطني الدول الثالثة القادمين من أوكرانيا

ما هي الخيارات الأخرى المتوفرة لدى مواطني الدول الثالثة؟

العمل أو التدريب المهني: من حيث المبدأ، يمكن لمواطني الدول الثالثة أيضًا العثور على وظيفة أو منصب تدريب والحصول على سند إقامة.

ومع ذلك، يجب أيضًا اكتساب مهارات اللغة الألمانية على مستوى B1 للتدريب.

التقدم بطلب للحصول على اللجوء: يمكن لمواطني الدول الثالثة الذين لا يحصلون على سند إقامة حماية، التقدم بطلب للحصول على سند إقامة لغرض الدراسة أو سند إقامة إنساني بعد الخضوع لإجراءات اللجوء.

لكن المنظمة الألمانية غير الحكومية Pro Asyl لا توصي بذلك.

من الجدير معرفته أنه قد تكون هناك اختلافات طفيفة بين كيفية تعامل 16 ولاية ألمانية مع تنفيذ الحماية المؤقتة، لذلك من المستحسن الاتصال بمراكز الاستشارة الإقليمية في حالة الشك.

مهاجر نيوز 2022