 ألمانيا.. وضع قانوني جديد لمواطني الدول الثالثة الفارّين من أوكرانيا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 06.09.2022

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا.. وضع قانوني جديد لمواطني الدول الثالثة الفارّين من أوكرانيا

لا يتمتع كل من فر من أوكرانيا بنفس فرصة البقاء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ففي ألمانيا، انتهى الحل المؤقت للاجئين غير الأوكرانيين الذين ليس لديهم تأشيرة في 31 أغسطس/آب، فقط 3 ولايات ألمانية وجدت ترتيبات انتقالية.

أجانب وأوكرانيون يفرون من الحرب في أوكرانيا

أجانب وأوكرانيون يفرون من الحرب في أوكرانيا

في 31 آب/ أغسطس كان نحو 309 آلاف شخص غير أوكراني يعيشون في أوكرانيا من بين 450 ألفًا قد غادرو البلاد بعد الغزو الروسي نهاية شباط/ فبراير 2022، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، ووفقًا لوزارة الداخلية الألمانية فإن نحو 29000 من مواطني الدول الثالثة (TCNs) وصلوا من أوكرانيا إلى ألمانيا حتى الآن.

بفضل توجيهات الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي، تلقى الأشخاص الفارون من الحرب في أوكرانيا تلقائيًا حماية مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بما فيها من تصريح إقامة والحصول على السكن والمساعدة الطبية والتوظيف والرعاية الاجتماعية، وتحولوا إلى لاجئي الحرب دون أن يضطروا إلى الخضوع لإجراءات لجوء مطولة، وكان المخطط بشكل أساسي أنه يُسمح للجميع بدخول دول الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن جنسيتهم، وبينما كان من السهل نسبيًا على الأوكرانيين الحصول على تصريح إقامة، إلا أنه كان أكثر تعقيدًا بالنسبة لغير الأوكرانيين.

الأمر ليس استثنائيًا في ألمانيا، فعلى الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستستقبل اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا بغض النظر عن جنسيتهم، إلا أن العديد من مواطني الدول الثالثة لن يحصلوا على تصريح إقامة بعد نهاية آب/ أغسطس، وبالتالي سيكونون ملزمين بمغادرة البلاد، لذا "مهاجر نيوز" يخبر هؤلاء ما يحتاجون لمعرفته حول وضعهم القانون بعد هذا التاريخ:

ماذا تغير في أول سبتمبر/أيلول لمواطني الدول الثالثة؟

بموجب ما يسمى بمرسوم الإقامة الأوكراني المؤقت كان كل من كان في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط وفر إلى ألمانيا قادرًا على الإقامة بشكل قانوني في ألمانيا حتى 31 أغسطس/آب، لكن من أجل التأهل للحصول على تصريح إقامة بعد 1 سبتمبر/أيلول، هناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار،  حيث تختلف القواعد والشروط تبعًا للوضع العام لمقدم الطلب  ومتى دخل ألمانيا.

فإذا كان المواطن من الدول الثالثة دخل ألمانيا قبل 1 يونيو فكان عليه تقديم "طلب للحصول على سند الإقامة" بحلول 31 أغسطس/آب، إذ تختلف القواعد حسب تاريخ الدخول إلى ألمانيا، ووفقًا لهذا العرض العام من قبل المكتب الألماني للهجرة واللاجئين (BAMF)، سيتم إصدار ما يسمى( تصريح مؤقت) (Fiktionsbescheinigung) في مكتب الأجانب.

من الذي يحق له الحصول على تصريح الإقامة؟

على عكس المواطنين الأوكرانيين، يحق لبعض مجموعات مواطني الدول الثالثة فقط الحصول على تصريح إقامة بموجب قانون الإقامة الألماني، وليس من الواضح ما إذا كان هذا بعد الأول من سبتمبر/أيلول أو قبله، وهم:

·     أفراد عائلات الأشخاص الذين يقعون في نطاق توجيه الحماية المؤقتة، أي المادة 24 من قانون الإقامة في ألمانيا.

·     أولئك الذين تمتعوا بالحماية الدولية في أوكرانيا، مثل وضع اللاجئ.

·     مواطني الدول الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة ولا يمكنهم العودة بأمان إلى وطنهم.

يجب على الأشخاص الذين كانوا يقيمون في أوكرانيا بتصريح إقامة مؤقتة أن يشرحوا بشكل فردي بالتفصيل سبب عدم تمكنهم من العودة إلى بلدهم، أي بسبب الاضطهاد السياسي أو الحروب أو الظروف الشخصية التي تهدد حياتهم.

وفقًا لوزارة الداخلية الألمانية، يُفترض عمومًا أن العودة إلى إريتريا أو سوريا أو أفغانستان مستحيلة.

بينما بعد 31 أغسطس/آب، يتعين على جميع مواطني الدول الثالثة الذين لا تنطبق عليهم الشروط السابقة البحث عن أسباب إقامة بديلة، ولكن الآن هؤلاء وفي معظم الولايات الألمانية، ليس من الواضح ما الذي سيحدث لهم، إلا أنه رسميًا: سيكونون في ألمانيا بدون تصريح إقامة قانوني بدءًا من 1 سبتمبر/أيلول.

ما وضع من دخلوا ألمانيا قبل 3 حزيران/يونيو وما وضع من دخلوا بعد 3 حزيران/يونيو ؟

الذين وصلوا حتى 1يونيو لديهم 90 يومًا من يوم دخولهم لتقديم طلبهم للحصول على سند إقامة دون الحاجة إلى تأشيرة، أي بحلول 30 سبتمبر لكن الفترة مددت حتى 30 نوفمبر.

خلال هذه الفترة، يجب على الأشخاص المتضررين التقدم بطلب تصريح الإقامة. إذا انتهت 90 يومًا ولم يتم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو إصداره، فلن تعود الإقامة مسموحة.

مختارات

بينما أولئك الذين وصلوا إلى ألمانيا بعد 3 يونيو يخضعون للائحة جديدة للمرسوم المؤقت للإقامة.

ما الذي يجب على مواطني الدول الثالثة الذين يرغبون في الدراسة في ألمانيا معرفته؟

من حيث المبدأ، يمكن لمواطني الدول الثالثة (TCN) التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة للدراسة في ألمانيا للاستمرار في البقاء في ألمانيا بشكل قانوني، لكن يجب أن تتوافر فيهم بعد الشروط:

·     يحتاجون أولاً إلى قبولهم في جامعة ألمانية، وإثبات أن لديهم حوالي 10000 يورو في حساب مصرفي مغلق لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم.

·     تتطلب معظم الدورات الجامعية في ألمانيا أيضًا مستوى عالٍ من اللغة الألمانية (C1) وشهادة لإثبات ذلك.

حتى الآن، وجدت ثلاث ولايات ألمانية من أصل 16، (برلين وبريمن وهامبورغ)،  حلولًا مؤقتة للطلاب الأجانب وغير الأوكرانيين الذين فروا من أوكرانيا عن طريق إصدار (الإقامات المؤقتة) لهم، في الولايات الثلاث سيمنح طلاب الدول الثالثة القادمين من أوكرانيا تصريح إقامة مؤقتة لمرة واحدة لمدة ستة أشهر وفقًا للمادة 24 من قانون الإقامة، كما يمكنهم الحصول على المزايا الاجتماعية والعمل.

خلال فترة الستة أشهر هذه، يتعين على طلاب الدول الثالثة تلبية متطلبات مواصلة دراستهم في ألمانيا، وتشمل هذه بشكل خاص تأمين سبل عيشهم وإثبات مكان للدراسة، وبمجرد استيفاء هذه المتطلبات، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لأغراض الدراسة.

طورت بعض الجامعات الألمانية برامج خاصة للاجئي الحرب من أوكرانيا والتي يمكنها أيضًا أن تقدم لرعايا الدول الثالثة، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على حماية مؤقتة بموجب المادة 24 من قانون الإقامة، وأن يكون لديهم تحصيل دراسي ثانوي يعادل الـ"Abitur" أي شهادة نهاية المرحلة الثانوية الألماني، فعلى سبيل المثال تقدم الجامعات في فرايبورغ وتوبنغن، برنامجًا دراسيًا قصير المدى لفصلين دراسيين لهؤلاء.

تنصح هيئة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD) جميع الطلاب اللاجئين من أوكرانيا زيارة موقع National Academic Contact Point Ukraine، والذي يحتوي أيضًا على معلومات حول الإقامة في ألمانيا والتأشيرات، إذ وفقًا لتقديرات DAAD وصل ما بين 1000 إلى 3000 طالب لاجئ من بلدان ثالثة من أوكرانيا إلى ألمانيا منذ 24 فبراير.

ما هو وضع مواطني الدول الثالثة في برلين؟

بموجب لائحة إقامة مواطني الدول الثالثة الذين درسوا في أوكرانيا، يميز مجلس الشيوخ في برلين بين أربع مجموعات:

·     الأشخاص المشمولين بنطاق الحصول على إقامة الحماية المؤقتة.

·     الأشخاص الذين يدعون أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدهم الأصلي بأمان ودائم.

·     الأشخاص الذين يستوفون جميع الشروط للحصول على سند إقامة ليست حماية.

·     ومواطني الدول الثالثة TCNs الذين درسوا في أوكرانيا.

في برلين، يتوجب على مواطني الدولة الثالثة الذين درسوا في أوكرانيا التسجيل في مركز الوصول الأوكراني TXL في مكتب الدولة لشؤون اللاجئين (LAF) في مطار Tegel السابق، وهناك يجب عليهم إثبات أنهم كانوا يدرسون في بداية الحرب (24 فبراير).

سيتعين عليهم أيضًا استيفاء معيار آخر على الأقل، مثل وجود أفراد من العائلة يعيشون في برلين، أو لديهم مكان إقامة دائم أو أن يكونوا متحولين جنسياً.

بعد ذلك ، يجب عليهم تقديم الطلب عبر الإنترنت إلى مكتب الدولة للهجرة (LEA) بعنوان "تصريح الإقامة للحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا"، يصدر LEA بعد ذلك وثيقة إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر لمرة واحدة، والتي تتضمن تصريح عمل.

تعليمات الإقامة لمواطني الدول الثالثة القادمين من أوكرانيا

ما هي الخيارات الأخرى المتوفرة لدى مواطني الدول الثالثة؟

العمل أو التدريب المهني: من حيث المبدأ، يمكن لمواطني الدول الثالثة أيضًا العثور على وظيفة أو منصب تدريب والحصول على سند إقامة.

ومع ذلك، يجب أيضًا اكتساب مهارات اللغة الألمانية على مستوى B1 للتدريب.

التقدم بطلب للحصول على اللجوء: يمكن لمواطني الدول الثالثة الذين لا يحصلون على سند إقامة حماية، التقدم بطلب للحصول على سند إقامة لغرض الدراسة أو سند إقامة إنساني بعد الخضوع لإجراءات اللجوء.

لكن المنظمة الألمانية غير الحكومية Pro Asyl لا توصي بذلك.

من الجدير معرفته أنه قد تكون هناك اختلافات طفيفة بين كيفية تعامل 16 ولاية ألمانية مع تنفيذ الحماية المؤقتة، لذلك من المستحسن الاتصال بمراكز الاستشارة الإقليمية في حالة الشك.

مهاجر نيوز 2022

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


 

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