 ألمانيا.. وصول دفعة من المتعاونين الأفغان مع الجيش الألماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.07.2021

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ألمانيا.. وصول دفعة من المتعاونين الأفغان مع الجيش الألماني

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن أول ستة أفراد من معاوني القوات الألمانية في أفغانستان وصلوا البلاد لاجئين. هذا في وقت فر أكثر من ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان خوفا من طالبان. 

حارس أمن أفغاني أمام معسكر للجيش الألماني في ضواحي قندوز، أرشيف 2013.

حارس أمن أفغاني أمام معسكر للجيش الألماني في ضواحي قندوز، أرشيف 2013.

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الاثنين (الخامس من تموز/يوليو 2021) أن أول ستة من معاوني القوات الألمانية في أفغانستان وصلوا ألمانيا لاجئين. وأصدرت الحكومة الألمانية حتى الآن 2400 تأشيرة لاستقبال متعاونين أفغان يطلبون الحماية.

مختارات

لم تتمكن سياسة التدخل الغربي من تحقيق سوى القليل من أهدافها وما تم التخطيط له، ليس في أفغانستان فقط، وإنما في العراق وليبيا أيضا. فما هي أسباب هذا الإخفاق؟ وكيف يبدو الوضع اليوم على أرض الواقع؟

يعتبر من صقور إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري جورج بوش الابن، إنه دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأسبق الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 88 عاما. وينظر إلى رامسفيلد على أنه المهندس الرئيسي لحرب العراق لكنّ بوش اضطر لإقالته.

لم يستبعد القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان شن ضربات جوية ضد طالبان إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها أعمال العنف، فيما تكمل القوات الأميركية انسحابها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم إن الوضع في الموقع صعب ولم يبدأ مكتب الاتصال التابع للمنظمة الدولية للهجرة نشاطه بعد، موضحا في المقابل أن السلطات الألمانية تتبع في ذلك "إجراءات سريعة للغاية".

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن برنامج الحماية قد بدأ، حيث تم منذ نهاية حزيران/يونيو الماضي استقبال ستة موظفين محليين، عملوا مع القوات الألمانية في أفغانستان، برفقة زوجاتهم وأطفالهم في ألمانيا.

وبحسب بيانات الجيش الألماني، غادر ما مجموعه 23 أفغانيا بالفعل مزار الشريف على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية. ومن المتوقع قدوم حوالي 30 شخصا آخر، تم تصنيفهم على أنهم معرضون للخطر، خلال الأيام المقبلة.

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الجيش الألماني ظل يقدم الدعم حتى موعد انسحابه الأسبوع الماضي وأصدر وثائق سفر لـ 446 موظفا محليا وعائلاتهم، والذين بلغ إجمالي عددهم 2250 شخصا.

وقال المتحدث: "لم يكن كل من حصل على وثائق السفر هذه يريد مغادرة البلاد على الفور... كان هناك عدد كبير من الموظفين المحليين الذين قالوا إننا نريد البقاء في أفغانستان لأطول فترة ممكنة. لكننا نود أن تتاح لنا الفرصة لمغادرة البلاد إذا ساء الوضع الأمني".

ورفضت وزارة الخارجية الألمانية الانتقادات القائلة بأن العملية تسير ببطء شديد وخذلت الموظفين المحليين. وقال متحدث باسم الوزارة: "ليس الأمر وكأن لا شيء يحدث. بالطبع تزداد صعوبة هذه العملية بسبب انسحاب الجيش الألماني وإغلاق قنصليتنا العامة في مزار الشريف"، مشيرا إلى أن هناك أيضا إمكانية تقديم طلب عبر البريد الإلكتروني دون مقابلة شخصية، وقال: "لكنني لا أريد الإفصاح عن تفاصيل. الوضع صعب على الأرض. ونحاول التعامل مع ذلك".

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مخاوف متزايدة من حرب أهلية في أفغانستان مع انسحاب القوات الأجنبية

ميدانيا، فر أكثر من ألف جندي أفغاني عبر الحدود إلى طاجيكستان المجاورة خوفا على حياتهم فيما اكتسب مسلحو طالبان المزيد من السلطة عقب مغادرة القوات الدولية البلاد. وأفادت قوات الحدود الطاجيكية في دوشنبه بأن الجنود سلموا أنفسهم لطاجيكستان مساء أمس الأحد كعلامة على العلاقات الجيدة بين الجارتين.

وهذا هو أكبر عدد من الأفغان يعبر الحدود في غضون 24 ساعة. وتعبر القوات الحكومية الأفغانية في بدخشان الحدود هربا من طالبان في الأيام الأخيرة.

ويحقق مسلحو طالبان باطراد المزيد من المكاسب في شمال أفغانستان، حيث سيطروا على عدد من المقاطعات وكثفوا على نحو كبير حملتهم قبل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من الدولة التي دمرتها الحرب. وقال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن إنه يشعر بالقلق بشأن التوترات في منطقة الحدود وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأفغاني أشرف غني.

وتشترك طاجيكستان في حدود طولها 900 كيلومتر مع إقليم بدخشان الأفغاني.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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