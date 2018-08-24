 ألمانيا: وزير الداخلية يعتبر حرية الصحافة جزءاً من المصلحة الوطنية | أخبار | DW | 25.08.2018

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أخبار

ألمانيا: وزير الداخلية يعتبر حرية الصحافة جزءاً من المصلحة الوطنية

بعد تأكيد المستشارة ميركل على حرية الصحافة، جاء دور وزير داخليتها زيهوفر ليشير إلى أن حرية الصحافة في البلاد جزء من المصلحة الوطنية، وذلك رداً على التصدي المثير للجدل من جانب شرطة سكسونيا لصحفيين خلال مظاهرة لليمينيين.

Deutschland Tag der offenen Tür der Bundesregierung | Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

بعد أن أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أهمية حرية الصحافة في نظام ديمقراطي مثل ما هو في بلادها، اعتبر وزير الداخلية في حكومتها وحليف حزبها المحافظ في بافاريا، هورست زيهوفر، أن حرية الصحافة جزء من المصلحة الوطنية للبلاد، وذلك عقب التصدي المثير للجدل من جانب شرطة سكسونيا لصحفيين يمارسون عملهم خلال تظاهرة لحركة بيغيدا اليمينية المعادية للأجانب والإسلام في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا.

في المقابل، رفض زيهوفر تقييم الحادث، وقال في برلين السبت (25 آب/ أغسطس 2018) خلال فعاليات "يوم الباب المفتوح" في مقر المؤتمر الصحفي الاتحادي إنه لا يزال في إجازته ولا يريد الحكم على الواقعة من السمع فقط. وذكر زيهوفر، الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أن حرية الصحافة جزء من المصلحة الوطنية بصرف النظر عن هذه الواقعة بالتحديد.

مختارات

هل عرقلت الشرطة حقا عمل الصحفيين في مدينة دريسدن بطلب من متظاهرين يمينيين متطرفين من أنصار حركة بيغيدا المعادية للأجانب والاتحاد الأوروبي؟ الاتهامات لم تتضح صحتها بعد. لكن حياة الصحفيين تتعرض حتى في ألمانيا للخطر. (23.08.2018)

استقبلت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بصيحات الاستهجان والكلمات النابية في دريسدن، معقل حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام والأجانب، وذلك لدى وصولها للمشاركة في احتفالات عيد إعادة الوحدة الألمانية. (03.10.2016)

وأكد زيهوفر على ضرورة إيضاح ملابسات الواقعة في دريسدن، مضيفاً أنه لا يمكن تحقيق الثقة لدى المواطنين إلا بالمكاشفة في مثل هذه الوقائع. وأوضح أنه بسبب العطلة لا تتوفر لديه حالياً معلومات مباشرة عن تصرف رجال الشرطة في دريسدن، مضيفاً أن هذا ما يجعله يعارض تقييم الواقعة حالياً.

يذكر أن رجلاً كان ضمن مشاركين في مظاهرة لحركة بيغيدا المعادية للأجانب والمسلمين وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في دريسدن الأسبوع الماضي احتج على تصوير المظاهرة من قبل فريق تلفزيوني تابع للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف). وبعد ذلك أوقفت الشرطة فريق القناة. وبحسب بيانات القناة، قدم أحد المتعاطفين مع حركة بيغيدا بلاغاً ضد الفريق. ولم يتمكن الفريق التلفزيوني من مواصلة عمله إلا بعد 45 دقيقة من توقيفه.

وأثار مقطع فيديو مصور للواقعة جدلاً في ألمانيا حول تقييد شرطة ولاية سكسونيا لحرية الصحافة. وتبين بعد ذلك أن الرجل الذي هاجم فريق "زد دي إف" لفظياً خلال تغطية فعاليات المظاهرة موظف لدى المكتب المحلي للشرطة الجنائية في سكسونيا.

وعقب هذه الواقعة وأخرى مماثلة في مدينة شتوتغارت الألمانية، طالب اتحاد الصحفيين الألمان مؤتمر وزراء الداخلية الألمان على المستوى الاتحادي والولايات بحماية حرية الصحافة. وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، كورنيليا هاس، في بيان اليوم: "بلدنا يحتاج إلى خطة توضح كيف يمكن للدولة، ممثلة في السلطات والهيئات والمراكز الخدمية، أن تطبق بفعالية الحق الأساسي في حرية الصحافة وحمايته".

وذكرت هاس أن الوضع أصبح مأساوياً، وأوضحت: "عندما يكون أحد موظفي المكتب المحلي للشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا على علم تام بالوسائل التي يمكن أن تدفع وحدة من الشرطة إلى عرقلة فريق تلفزيوني عن أداء عملهم لمدة 45 دقيقة، وعندما يعطل شرطي في شتوتغارت حرية الصحافة لأنه يعطي أولوية لحماية مزعومة لأعضاء حركة الهوية (اليمينية المتطرفة)، فإن هذا يعتبر إنذاراً بشأن التعامل مع حرية الصحافة". وأضافت هاس أنه لا يمكن للساسة الوقوف متفرجين حيال هذا الأمر.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.ا)

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

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  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

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  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

رغم أن اليمين المتطرف ظاهرة لا تقتصر على بلد معين، إلا أن الحكومة الألمانية أعربت مؤخرا عن قلقها من تنامي كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الولايات الألمانية الشرقية. جولة مصورة في مظاهر التطرف اليميني بشرق ألمانيا. (24.09.2016)  

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