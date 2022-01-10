ألمانيا: وزيرة تتعهد بإخراج المتطرفين من الخدمة العامة

تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالعمل على إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة بشكل أسرع في المستقبل.

وخلال الاجتماع السنوي لرابطة الموظفين الألمان، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاثنين (10 يناير/ كانون الثاني 2022): "سنبعد أعداء الدستور عن قطاع الخدمة العامة بشكل أسرع مما هو عليه الحال الآن"، مضيفة أن لديها انطباع بأن هذا الأمر "يستغرق في الغالب وقتاً أطول من اللازم".

وأشارت فيزر إلى ضرورة وضع الشروط الإطارية بحيث يتم التعامل "بشكل أسرع وأكثر حزماً" حتى وإن كان الأمر يتعلق في الفترة الأخيرة "بحالات قليلة جداً جداً".

وأوضحت الوزيرة أنها مسؤولة عن مكافحة كل شكل من أشكال التطرف، ولفتت إلى أن الخطر الأكبر مصدره حالياً التطرف اليميني.

كما وعدت فيزر بالعمل على توفير المزيد من الحماية للعاملين في قطاع الخدمة العامة والمعرضين لاعتداءات لفظية أو جسدية، وقالت إن هذا لا ينطبق فقط على أفراد الشرطة فقط، بل على المسعفين والعاملين في مراكز العمل.

ووصفت وزيرة الداخلية العنف ضد أفراد الشرطة بأنه "غير محتمل"، وكذلك العنف بحق الصحفيين، كما شوهد في احتجاجات كورونا في الفترة الأخيرة.

وأشادت فيزر بارتفاع معدل التطعيم ضد كورونا بين العاملين في الأجهزة الأمنية، حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية إلى أن هذه النسبة تجاوزت 80 في المائة، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من متوسط معدل التطعيم بين مجمل سكان البلاد.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)