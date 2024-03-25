ألمانيا: وزارة الصحة تنفي التأثير على معهد كوخ بشأن كورونا

هل تدخلت الحكومة الألمانية في قرارات معهد روبرت كوخ حول تقرير مخاطر كورونا؟ وزارة الصحة الألمانية تنفي ذلك بعد قيام مجلة "مولتيبولار" الإلكترونية بنشر محاضر اجتماعات فريق الأزمة في المعهد من يناير 2020 إلى أبريل 2021.

ردت وزارة الصحة الألمانية اليوم الاثنين (25 مارس/ آذار 2024) على تكهنات حول ممارسة تأثير خارجي على معهد روبرت كوخ معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لحمله على إعطاء تقييم أعلى للمخاطر بشأن وضع فيروس كورونا في آذار/مارس 2020.

وردا على تقرير من مجلة "مولتيبولار Multipolar" الإلكترونية التي نشرت محاضر اجتماعات لفريق الأزمات في المعهد في الفترة من كانون الثاني/ يناير 2020 إلى نيسان/ أبريل 2021، كان بعضها مظللا باللون الأسود، قالت متحدثة باسم الوزارة اليوم الاثنين في برلين إن "معهد روبرت كوخ مستقل تماما في تقييماته الفنية للأمراض".

وجاء في محضر يعود إلى السادس عشر من آذار/مارس 2020، حسب المجلة القول: "ينبغي رفعه (التقييم) هذا الأسبوع. سيتم نشر تقييم المخاطر بمجرد أن يعطي (فقرة مظللة بالسواد) إشارة بذلك".

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة أن التظليل باللون الأسود يقف وراءه "موظف داخلي من معهد روبرت كوخ "، مشيرة إلى أن المعهد قام بنشر التقييم الجديد للمخاطر في اليوم التالي خلال مؤتمر صحفي.

وذكرت الوزارة أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية قام بتقييم فني للوضع في ذلك الوقت، ويجب أن يُنظر إلى هذا التقييم في السياق الذي كان عليه وقتها.

وقالت الوزارة إن منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل خمسة أيام من ذلك التاريخ، أي في الحادي عشر من آذار/مارس 2020، تفشي الجائحة.

وتابعت الوزارة أن مدينة بيرغامو الإيطالية، توفي فيها 4500 شخص بسبب كوفيد19- في شهري شباط فبراير- آذار/مارس، وأن عدة دول فرضت حظراً على السفر قبل ذلك بقليل.

بعد انقضاء الجائحة، بيرغامو الايطالية تخلد ذكرى ضحايا الفيروس To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن تظليل أسماء الأشخاص أمر معتاد في مثل هذه السياقات، حيث يجب أيضا حماية الموظفين.

وذكرت مجلة "مولتيبولار" أنها نجحت في نشر البروتوكولات بعد مطالبة قانونية بموجب قانون حرية المعلومات.

يذكر أن المجلة، تواجه اتهاما من النقاد بأن منشوراتها تقترب من آراء أصحاب نظريات المؤامرة .

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)