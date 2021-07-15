 ألمانيا وحقبة ما بعد ميركل.. كيف ستكون العلاقة مع واشنطن؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ألمانيا وحقبة ما بعد ميركل.. كيف ستكون العلاقة مع واشنطن؟

لعقود، كان ينظر لواشنطن بمثابة شرطي العالم، لكن وعقب انسحابها من أفغانستان وإقدام الرئيس بايدن على إعادة النظر في دور بلاده دوليا، سيتعين على الحكومة الألمانية في حقبة ما بعد ميركل الاستعداد لتغيرات في السياسة الأمريكية.

ميركل وبايدن، آخر زيارة للمسشتارة الألمانية إلى الولايات المتحدة.

ستسعى الحكومة الألمانية المقبلة للحفاظ على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة.

عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انتهاء التدخل العسكري في أفغانستان في 31 أغسطس/ آب، شدد على أن الأمر ليس فقط يتعلق بحرب أمريكية امتدت لأكثر من عشرين عاما في أفغانستان، بل أن الأمر يتجاوز ذلك.

وفي غضون ذلك، قال بايدن "هذا القرار بشأن أفغانستان لا يتعلق بهذا البلد فقط وإنما يتعلق الأمر بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى كانت ترمي إلى إعادة تشكيل بلدان أخرى".

ورأى مراقبون أن هذا الإعلان يعد بمثابة إعادة تقييم واشنطن لدورها على الساحة الدولية خاصة في ظل تأكيد بايدن على ذلك بقوله: "بينما نطوي صفحة السياسة الخارجية التي وجهت أمتنا خلال العقدين الماضيين، يجب أن نتعلم من أخطائنا." وأضاف "لقد وضعنا مهاما ذات أهداف واضحة وقابلة للتحقيق وليست أهدافا لا يمكننا تحقيقها على الإطلاق".

وإزاء ذلك، اعتبر جوناثان كاتس - المسؤول في صندوق مارشال الألماني في الولايات المتحدة ـ أنه بات بديهيا التوقف عن الاعتقاد بأن أمريكا لا تزال بمثابة "شرطي العالم" بعد أن حدد بايدن أولويات جديدة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضاف أن "اعتبار واشنطن شرطي العالم أمر عفا عليه الزمن بمعنى أن مشاركة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي في الوقت الحالي بات جوهره ما تعتبره واشنطن وإدارة بايدن وحلفاؤها أهم القضايا".

مشاهدة الفيديو 52:20

بعد الانسحاب الأمريكي.. كيف سيتعامل الغرب مع طالبان؟

المصالح أهم من القيم الأمريكية

مختارات

وأثارت اللقطات البائسة لأفغان يحاولون الفرار من بلادهم في مطار كابول إبان الانسحاب الأمريكي، الجدل في الولايات المتحدة حيال الدور المستقبلي لواشنطن على الساحة الدولية. وتزايدت حدة هذا الجدل مع مقارنة الشكل المتعجل للانسحاب من أفغانستان مع ما حدث في فيتنام وما قد يتسبب فيه من تراجع مماثل للسياسة الخارجية الأمريكية في المستقبل كما كان الحال عقب الانسحاب من فيتنام.

من جانبه، يرى ايان بريمر- مؤسس مجموعة "أوراسيا" لاستشارات المخاطر السياسية – أنه يتعين على العالم بأسره الاستعداد لشكل جديد لانخراط أمريكي على الساحة الدولية. وأضاف "اعتمد العالم على مدى الخمسين عاما الماضية على شكل محدد من القيادة من جانب الولايات المتحدة باعتبارها أقوى دولة في العالم، لكن من غير المرجح أن يستمر الأمر" كذلك.

وأشار بريمر إلى أن الدور الذي لعبته الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول لم يعد يحظى بدعم كبير من الشعب الأمريكي إذ بات كثيرون يعتقدون أن التحالفات الأمريكية مع الدول الأخرى يجب أن تستند على أسس أخرى إلى جانب القيم المشتركة.

وقد تجلى ذلك في نتائج أحدث استطلاعات الرأي إذ أشار استطلاع أجراه مركز الأبحاث الأمريكي "بيو" في يونيو/ حزيران الماضي إلى أن 57٪ من الأمريكيين يعتقدون أن النموذج الأمريكية للديمقراطية "كان نموذجا جيدا في الماضي، لكن لم يعد كذلك في السنوات الأخيرة" فيما أكدت نسبة 23٪ أن هذا النموذج لم يكن جيدا على الإطلاق.

وفي ذلك، قال دامير ماروسيك - زميل بارز بمركز "المجلس الأطلسي" البحثي بواشنطن -  إن هناك "جمهورا متزايدا في الولايات المتحدة لم يعد يدعم مثل هذه الحروب الرامية إلى إحداث تغيرات في بلدان أخرى".

أما كاتس، فيرى أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان بمثابة فرصة لتغيير الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة والتركيز بشكل أكبر على مواجهة روسيا والصين.

مشاهدة الفيديو 02:18

جو بايدن لمؤتمر الأمن في ميونيخ: "أمريكا عادت"

التركيز على التعاون الأمني

وكان لمثل هذه التغيرات أصداء في القارة الأوروبية إذ يقوم زعماء التكتل الأوروبي بإعادة تقييم المشهد الدولي حيث يُتوقع أن يتسم بدور أمريكي أقل.

وفي هذا السياق، قال ستيفن بيرينج - أستاذ السياسة الدولية والعلاقات عبر الأطلسي في جامعة ريغنسبورغ- "لقد بات الساسة في ألمانيا وأوروبا يدركون مرة أخرى مدى اعتمادهم الكبير على الولايات المتحدة".

وأضاف أن هذا الأمر أثار دعوات لتعزيز التعاون العسكري بين بلدان الاتحاد الأوروبي وهو ما أشار إليه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كلمته الافتتاحية في منتدى "بليد" الاستراتيجي في سلوفينيا مطلع سبتمبر / أيلول الماضي. وقال ميشال "أوروبا بصفتها قوة اقتصادية وديمقراطية عالمية، هل يمكنها أن تقبل بوضع لم تتمكن فيه من إجلاء رعاياها من دون طلب المساعدة؟"

وفي مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، دعا جوزيب بوريل - الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ـ إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز القدرات والإمكانيات الأمنية.

وكتب "تم تحديد توقيت وطبيعة الانسحاب (من أفغانستان) في العاصمة الأمريكية. وجدنا أنفسنا كأوروبيين نعتمد على القرارات الأمريكية ليس فيما يتعلق بعمليات الإجلاء من مطار كابول فحسب، ولكن أيضا على نطاق أوسع".

لم يقتصر الأمر على الجانب الأوروبي بل وصلت أصداء ذلك إلى داخل ألمانيا إذ شدد أرمين لاشيت - زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي ـ في مقابلة صحافية على أنه يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي "قادرا على التصرف والتحرك من دون الشريك الأمريكي".

الجدير بالذكر أن تعزيز التعاون العسكري بين بلدان الاتحاد الأوروبي ليس بالأمر الجديد، لكنه ورغم ذلك لم يحقق نجاحا ملموسا حيث طرحت في عام 2007 فكرة تكوين قوة قوامها نحو 1500 جندي لكن لم تنفذ لأسباب سياسية ومالية. وعلى ضوء الانسحاب الأمريكي، تجدد النقاش بشأن إنشاء "جيش أوروبي موحد" من الجديد.

مشاهدة الفيديو 32:05

التصعيد الفرنسي بسبب أزمة الغواصات.. التأثيرات والمآلات

أزمة الغواصات.. دليل آخر 

ولا يمكن الحديث عن شكل العلاقة بين الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية دون التطرق إلى أزمة صفقة الغواصات النووية والاتفاق الذي سيحصل الجيش الأسترالي بموجبه على ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية من أمريكا بدلا من الغواصات الفرنسية.

وبموجب هذا الاتفاق الجديد، ألغت أستراليا عقدا أبرمته عام 2016 بقيمة 66 مليار دولار أمريكي مع مجموعة "نافال غروب" الفرنسية لبناء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء تحت اسم "أتاك كلاس".

الغضب الفرنسي وصل إلى وصف وزير خارجيتها جان إيف لودريان إعلان أستراليا فسخ العقد بمثابة "طعنة في الظهر".

وفي ذلك، أشار الخبير في السياسية الدولية نوح باركين إلى أن الرغبة المتزايدة والمندفعة لدى كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي لتحقيق فوز كبير لبايدن بعد الإحراج التي حدث في أفغانستان، قد "أدى إلى اهتمام أقل بكيف سيكون مردود ذلك على الحلفاء الآخرين للولايات المتحدة."

العلاقة المستقبلية بين أمريكا وألمانيا

يشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بقرابة 36 ألف جندي في ألمانيا فيما ألغى بايدن خطة سلفه دونالد ترامب لإعادة نشر 12 ألفا من هذه القوة في أماكن أخرى. وفي أبريل / نيسان الماضي، أعلنت إدارة بايدن تعزيز هذه القوة العسكرية في ألمانيا بقرابة 500 جندي إضافي.

وفيما يتعلق بالتحالف بين ألمانيا والولايات المتحدة من جهة والتحالف بين ألمانيا والصين، يرى الكثير من الألمان أن الصين باتت الشريك الأول إلى جانب الولايات المتحدة لبلادهم خارج أوروبا.

مشاهدة الفيديو 11:03

قرار خفض القوات الأمريكية في ألمانيا.. هل يلغيه الكونغرس؟

ورغم أن الصين بات شريكا تجاريا هاما لألمانيا، إلا أن العلاقة بين برلين وبكين لا يمكن أن تحل محل العلاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، وفقا لما أشار إليه كلاوس شواب - المؤرخ والأستاذ في جامعة "آر دبليو تي أتش آخن" الألمانية.

وقال إن استراتيجية الصين الأمنية فضلا عن نظامها السياسي يجعلان من المستحيل أن تكون العلاقة التي تربطها بألمانيا على قدم المساواة مع كانت عليه علاقاتها مع الولايات المتحدة.

بيد أن كاتس يرى أن الحكومة الألمانية المقبلة يتعين عليها تحديد أولوياتها الخارجية بشكل أوضح فيما تسعى إدارة بايدن إلى تحديد من في شركائها الأوروبيين يمكنه التناغم في نهجها الجديد.

وأضاف "سيتم تشكيل قيادة جديدة في ألمانيا هذا الخريف وسيخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتخابات جديدة فيما لا تزال بريطانيا تتعاطى مع تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.. كل هذا يشير إلى أنه من الصعب العثور على قادة في الوقت الحالي يكونوا على تناغم مع إدارة بايدن".

 

إيان باتسون/ م.ع

  • Symbolbild Deutschland Wiederaufbau Nachkriegszeit Marshallplan (picture-alliance/dpa)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    مشروع مارشال

    لم تخرج أمريكا من الحرب العالمية الثانية بخسائر على عكس نظيرتها أوروبا التي فقدت الكثير على كل المستويات، ولهذا جاءت خطة مارشال بهدف إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي عن طريق تقديم المساعدات. ويعود اسم المشروع إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال الذي أطلق المشروع في حزيران/ يونيو 1947، أمام طلاب جامعة هارفرد. مشروع مارشال عُلقت عليه آمال مهمة، كتعزيز الاستقرار السياسي والسلام في العالم.

  • Paris Sitzung des NATO-Rats Beitritt Deutschlands zur NATO (picture-alliance/akg-images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    تعاون يورو- أمريكي

    شكل حلف الأطلسي خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي. وقد اجتمعت القوتان في 1949 وأنشأت المنظمة تحت اسم "منظمة حلف شمال الأطلسي"، اختصارا "الناتو". وكان الهدف من المنظمة هو التصدي لخطر الاتحاد السوفيتي حينها. يشكل الناتو نظاماً للدفاع الجماعي، إذ تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären (AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    فرنسا تنسحب..

    في 1966 انسحبت فرنسا من قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما شكل زلزالاً هز وحدة حلف الناتو في وقت مبكر من تاريخ قيامه، وذلك بسبب أزمة وقعت خلال فترة رئاسة شارل ديغول لفرنسا. وأحتج ديغول على الدور القوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنظمة، وهو ما اعتبره علاقة خاصة بينها وبين المملكة المتحدة، قائلاً إن فرنسا تريد انتهاج خط مستقل عن الحلف وسياسة واشنطن.

  • EUROMED Außenminister Treffen Lissabon Portugal Plakat (AP)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    خطوة إلى الأمام

    من بين المحاولات المهمة التي قامت بها دول الاتحاد الأوربي لتبتعد عن "وصاية" واشنطن، الشراكة الأورومتوسطية. إذ بدأت عام 1995 من خلال مؤتمر برشلونة الأورومتوسطي الذي اقترحته إسبانيا وقام الاتحاد الأوروبي بتنظيمه لتعزيز علاقاته مع البلدان المطلة على المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا. الشراكة لم تستمر طويلاً، إلا أنها وضعت أسس لعلاقات إقليمية جديدة، وشكلت نقطة تحول في العلاقات الأورومتوسطية.

  • George W. Bush Mission Accomplished USS Lincoln (HECTOR MATA/AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    رفض ومعارضة

    في 2003، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر معارضتهما الشديدة لقرار أمريكا وحلفائها باحتلال العراق. شكل هذا الموقف لحظة قوية عبرت فيها الدولتان الأوربيتان الكبيرتان عن رفضهما سياسة "العم سام" في الشرق الأوسط. وقادتا الاتحاد الأوربي في هذا الاتجاه، حيث أعلن الاتحاد الأوربي معارضته مبدئياً للجوء للقوة، واشترط أن تتم أي عملية عسكرية بتفويض من مجلس الأمن.

  • Belgien EU beschließt Verteidigungsunion (Reuters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    اتفاقية "بيسكو"

    في 2017، وقع 23 عضوا في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية "بيسكو" الرامية لتعزيز التعاون بمجال الدفاع. وشكل توقيع هذه الاتفاقية أبرز خطوة أقدمت عليها دول الاتحاد في اتجاه تشكيل ذراع عسكري تتخلص بفضله من التبعية العسكرية للولايات المتحدة، وتعتمد عليه في تنفيذ سياستها وخصوصاً في منطقة حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من مناطق الجوار الأوروبي.

  • Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    الانسحاب من الاتفاق النووي

    انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني لاقى رفضاً من قبل الدول الأوروبية الثلاث الكبرى. ويشير هذا الرفض إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لنهج استراتيجية مستقلة عن واشنطن، خاصة وأن الاتفاق النووي واحد من أكثر الملفات الحساسة ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في العالم بأسره.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem | Videobotschaft von Donald Trump (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    السفارة الأمريكية في القدس

    رفضت دول من الاتحاد الأوروبي فتح السفارة الأمريكية في القدس. وكان هذا الرفض دليلاً على تزايد الاختلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ما يدفعهم للسعي نحو الخروج من دارة "التبعية" لأمريكا. وكان عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وصفوا نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بـ "الخطوة غير الحكيمة التي قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر".

  • Belgien Tusk empfängt Trump in Brüssel (Reuters/E. Vidal)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    ملفات أخرى...

    ملف الشرق الأوسط ليس الجانب الوحيد الذي تبرز فيها رغبة أوروبا في فك من ارتباطها بأمريكا. ويمكن الوقوف عند آخر نقطة في الملف، حيث رفعت أمريكا الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم. وتشكل هذه الرسوم الجمركية تحدياً كبيراً وضعه ترامب في طريق الأوروبيين. وكانت دول أوروبية قد طالبت بضرورة الحصول على إعفاء دائم من هذه الرسوم، إلا أن الأمر ما يزال عالقاً. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

STYLELOCATIONU.S President Joe Biden during a bilateral meeting with German Chancellor Angela Merkel, right, on the sidelines at the G7 Summit at the Carbis Bay Hotel, June 12, 2021 in Carbis Bay, Cornwall, United Kingdom. (Credit Image: Â© Adam Schultz/White House/Planet Pix via ZUMA Wire

بايدن قبيل لقاء ميركل: علاقاتنا مع ألمانيا "حديدية" 15.07.2021

قد تكون الأخيرة لها في منصبها، تلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، في زيارة هي الأولى لمسؤول أوروبي منذ تولي بايدن منصبه. ميركل التقت بنائبة الرئيس كمالا هاريس أيضا.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 14.04.21 *** U.S. President Joe Biden delivers remarks on his plan to withdraw American troops from Afghanistan, at the White House, Washington, U.S., April 14, 2021. Andrew Harnik/Pool via REUTERS

100 يوم من رئاسة بايدن - إعادة ضبط العلاقات الأمريكية الألمانية 29.04.2021

بجهود كثيفة، بدأ جو بايدن عمله في البيت الأبيض في الـ100 يوم الأولى من رئاسته لأمريكا. ويبدو جلياً أنه يتحرك في عدة اتجاهات مركزاً بشكل أساسي على السياسة الداخلية، ولكن هذا لم يمنعه من محاولة التوجه إلى حليفته ألمانيا.

Bildkombo Angela Merkel und Joe Biden

لقاء ميركل وبايدن.. رسالة تناغم وطي لصفحة الخلافات؟ 14.07.2021

ملفات شائكة وقضايا عكرت صفو العلاقة مع أمريكا، على رأس جدول أعمال زيارة ميركل إلى واشنطن ولقائها الرئيس جو بايدن، الذي يحرص مثلها على طي صحفة الخلافات وإعادة الدفء للعلاقة بين بلديهما. فهل ينجحان في ذلك؟