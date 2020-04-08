 ألمانيا.. وتيرة كورونا تتباطأ و″البديل″ يطالب بإنهاء التقييدات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.04.2020

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ألمانيا.. وتيرة كورونا تتباطأ و"البديل" يطالب بإنهاء التقييدات

أدت الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا إلى تقليل وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أكده معهد "روبرت كوخ"، في حين يطالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بإنهاء سريع لإجراءات التقييد الاجتماعي.

رئيس معهد روبرت كوخ الألماني، لوتار فيلر

فيبر: هناك اتجاه إيجابي يرتبط بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية لمواجهة انتشار كورونا"

أعرب رئيس معهد روبرت كوخ الألماني ، لوتار فيلر، عن تفاؤله إزاء فعالية إجراءات التقييد الاجتماعي السارية حالياً في ألمانيا لمكافحة جائحة كورونا، متحدثاً في مقابلة مع إذاعة ألمانيا (Deutschlandfunk)اليوم الأربعاء: "هناك اتجاه إيجابي يرتبط بالإجراءات"، مضيفاً "هذا يعني أن الإجراءات، التي اتخذها صانعو القرار السياسيون، ساهمت في ذلك، وهذا أمر جيد".

ووصل "عدد الاستنساخ" لنقل العدوى في ألمانيا إلى 1,3- مع نطاق تأرجح واحد حسب المعهد. ويعني هذا المفهوم متوسط عدد الأفراد الذين يمكن أن تُنقل لهم العدوى من شخص واحد مصاب. وقد خطط المعهد سابقا ليصل الرقم إلى 1-ما يعني أن الفيروس تباطأ انتشاره بالفعل.

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ويقيس معهد "روبرت كوخ" الألماني  للأبحاث والتحاليل حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر ألمانيا، وهو معهد اتحادي حكومي مختص في تتبع الأمراض والوقاية منها.

لكن فيلر استدرك fالقول: إن تباطؤ نقل العدوى ليس هو العامل الوحيد لتخفيف إجراءات تقييد الحياة العامة في البلاد، بل كذلك نسبة الأشخاص الذين لديهم مناعة من المرض وإمكانيات النظام الصحي.

وفي علاقة بإجراءات كورونا في ألمانيا، دعت الكتلة البرلمانية للحزب اليميني الشعبوي "لبديل من أجل ألمانيا إلى "النخفيف من إجراءات التقييد الاجتماعي بأسرع ما يمكن"، داعية إلى إمكانية الاقتداء بالتجربة النمساوية التي حددت تاريخ 14 أبريل/ نيسان لأجل ذلك، أو "إلغاء هذه الإجراءات بالكامل إذا كان ذلك مبررا من حيث السياسة الصحية".

 واعتبرت الكتلة البرلمانية للحزب اليميني الشعبوي أن إجراءات التقييد التي فرضتها الحكومة الألمانية بسبب انتشار وباء كورونا "اعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين"، واصفة إياها بـ "غير المتناسبة"، كما دعت إلى فتح كل المحلات التجارية والفضاءات الترفيهية والدينية، لأجل إتاحة الاحتفال بعيد الفصح، مع وضع معايير للنظافة والتعقيم والتباعد بين الناس.

إ.ع/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

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الألمان يثقون في نظامهم الصحي وساستهم

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