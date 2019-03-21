 ألمانيا وتصدير السلاح.. هل يصمد الأخلاقي أمام الاقتصادي والسياسي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 28.03.2019

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سياسة واقتصاد

ألمانيا وتصدير السلاح.. هل يصمد الأخلاقي أمام الاقتصادي والسياسي؟

يدور جدل كبير داخل ألمانيا بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم وحتى بين ألمانيا وشركاءها الأوروبيين حول تصدير السلاح للسعودية. لكن القرار الألماني يواجه صعوبات كبرى وضغوط داخلية وخارجية لانهائه.

Deutschland Berlin Protest gegeen Rüstungsexporte (Getty Images/AFP/J. Mcdougall)

تزداد الأمور تعقيداً بالنسبة لألمانيا بعد قرارها بوقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية بسبب حجم الدمار الهائل والكارثة الإنسانية التي وقعت في ذلك البلد الفقير نتيجة الحرب ثم واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول. بيد أن القرار الألماني تسبب في أزمات داخلية وخارجية منها السياسي ومنها ما قد يتطور إلى الاقتصادي.

ألمانيا.. وخلاف عميق مع الشركاء

Harald Kujat ehemaliger Generalinspektor der Bundeswehr (privat)

هارالد كويات الخبير العسكري والمفتش اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﺠﻴﺶ الألماني

ويقول هارالد كويات الخبير العسكري والمفتش اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﺠﻴﺶ الألماني في حديثه لـ DW عربية إن اختلاف قواعد تصدير السلاح بين ألمانيا تعتمد قواعد متشددة في مقابل قواعد أكثر تساهلاً في فرنسا وبريطانيا ما تسبب في الكثير من العوائق للتعاون الاقتصادي والعسكري بين هذه الدول.

الأمر نفسه أكد عليه الدكتور غونتر ماير خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ العلوم السياسية في جامعة يوهانيس غوتنبرغ ماينتس، والذي أضاف لــ DW عربية قائلاً إن "لدى فرنسا وبريطانيا التزامات وعقود تسليح مع السعودية كما أنهما من أكبر مصدري السلاح للسعودية، فنحن نتعامل هنا مع أمر سياسي واقتصادي وعسكري شديد التعقيد وبسبب ذلك قد يتوقف إنتاج الطائرة التي تنتج ألمانيا أجزاء هامة منها وتتعقد الأمور أكثر مع تلك الدول".

ويضيف ماير بأن الأمر يتعلق باقتصاديات عسكرية ضخمة وإن طال أمد وقف تصدير السلاح الألماني للسعودية لستة أشهر أخرى فهذا قد يعني أن البريطانيين والفرنسيين قد يعانون بشدة، ولذلك ووفق هذه الظروف تمارس كل من بريطانيا وفرنسا ضغوطاً شديدة على ألمانيا للتراجع عن قرارها، ما قد يلقي بظلاله على العلاقات بين الدول الثلاث".

خلاف ألماني داخلي

لم يقتصر الخلاف الألماني على الشركاء الأوروبيين وحسب، بل إن هناك معارك داخلية عنيفة تدور بين الأحزاب الألمانية نفسها حتى تلك التي شكلت الائتلاف الحاكم.

وعلى إثر تواتر الأنباء حول اقتراب الحزب الديمقراطي الاجتماعي -العضو الأصغر في الائتلاف الحاكم- تخفيف حدة موقفه إزاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى السعودية، حذر نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف من أي تخفيف لإجراءات وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة. وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية ستة أشهر أخرى.

يقول الدكتور غونتر ماير خبير شؤون الشرق الأوسط لـ DW عربية إن الأحزاب المعارضة لتصدير السلاح بشكل أساسي هي أحزاب اليسار وحزب الخضر والذين

Deutschland Prof. Günter Meyer (picture-alliance/dpa/E. Elsner)

غونتر ماير أستاذ العلوم السياسية في جامعة يوهانيس غوتنبرغ ماينتس

يرفضون بشكل مطلق تصدير السلاح لدول تخوض نزاعات مسلحة، لكن الأمر أشد حرجاً وحساسية لدى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) والذي يوجد بداخله خلاف على هذا الأمر، فهناك فريقان أحدهما يريد استمرار وقف تصدير السلاح والآخر لديه قلق شديد بسبب الاتفاقات الموقعة مع شركاء ألمانيا، لذا يعمل الطرفان على الوصول إلى تسوية تحقق الحد الأدنى من مطالب كافة الأطراف.

لكن محمد اغا الباحث السياسي في مؤسسة فريدريش -ايبرت في برلين سابقاً والناشط السياسي يرى أنه من غير المنطقي أن يعارض أياً من الأحزاب الثلاثة الكبيرة في ألمانيا تصدير السلاح بشكل كامل، "فقد يوجد بعض التحفظ على التصدير في الوقت الحالي بسبب الخلاف حول حرب اليمن لكن كل الأحزاب لديها باحثين اقتصاديين وهؤلاء يضعون الأحزاب في صورة مدى أهمية انتاج وتصدير السلاح للاقتصاد الألماني".    

ويضيف أغا بأن الموضوع مثار إعلامياً لكسب الرأي العام الألماني من جانب بعض الأحزاب، أما أخلاقيا فأكثرهم تشدداً في هذه المسالة هو حزب الخضر، "لكني على يقين - ولو أن هذا الكلام لا يقال إعلامياً - بأن الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU والحزب البافاري SCU وإلى حد ما الحزب الديمقراطي الاجتماعي SPD سيكون الموضوع الاقتصادي هو العامل الحاسم لأي قرار يتفقون عليه عندما يحين وقت اتخاذ القرار النهائي، فعندما يشعر هؤلاء أن وقف تصدير السلاح سيكون فيه ضرر على الاقتصاد الألماني فلا أحد سيعارض التصدير لكن قد يتم التوصل في هذا الإطار إلى اتفاقيات تفصيلية حول نوع وكمية وطبيعة السلاح المصدر للدول المشاركة في نزاعات مسلحة". 

ويستمر الخلاف داخل الائتلاف الحاكم حول تمديد وقف تصدير الأسلحة للسعودية لمدة أطول من المتوقع؛ حيث أخفقت محاولة التوصل لاتفاق من قبل مجلس الأمن الاتحادي يوم الأربعاء في ديوان المستشارية قبل أيام قليلة فقط من انتهاء المدة المحددة لقرار وقف الصادرات إلى السعودية مع نهاية الشهر الجاري.

DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr IDEX Waffenmesse (DW/T. Hasel)

معرض للأسلحة في ألمانيا

الأخلاقي.. في مواجهة السياسي والاقتصادي

لم تكن ألمانيا هي الدولة الوحيدة التى أوقفت تصدير السلاح للسعودية بسبب حرب اليمن والأحداث التي تلتها، لكن ألمانيا وهي أحد أكبر دول العالم في انتاج وتصدير السلاح من الدول المعدودة التي تتخذ قراراً مثل ذلك، لتنشأ إشكالية ما بين الأخلاقي من جهة والسياسي والاقتصادي من جهة أخرى.

يقول الدكتور غونتر ماير أستاذ العلوم السياسية في جامعة يوهانيس غوتنبرغ ماينتس لــ DWعربية إن الوضع الحالي هو إما أن تواصل ألمانيا المشاركة في إنتاج وتصدير الأسلحة مع شركائها إلى السعودية والا سيتم وقف أي تعاون عسكري مع ألمانيا في المستقبل وهذا أمر سيكون له عواقب شديدة السلبية على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد جزء كبير منه على إنتاج وتصدير السلاح بل وحتى على صورة ألمانيا نفسها كدولة تفي بالتزاماتها.

أما بيتر ويزمان كبير الباحثين في معهد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) فقال في حديثه لـ DW عربية إن الخلاف بين الدول بشأن تصدير السلاح للسعودية وحلفاءها قد يؤثر إلى حد ما على مجريات الأمور في الحرب على اليمن، لكنه أضاف بأن ألمانيا نجح فيها الأخلاقي في مقابل السياسي والاقتصادي – إلى حين - وأنها قد اتخذت القرار وهي تعلم أنه قد يتسبب لها في مشكلات مع شركاءها في أوروبا، بل إن الأمر قد يعرض صناعة السلاح الألمانية للخطر.

لكن على الجانب الآخر - يضيف ويزمان - فالأمر مختلف تماماً، "فهناك ضغوط داخلية وخارجية على ألمانيا لتغيير موقفها خاصة وأن الدول الأخرى تعتمد معايير مختلفة تماماً عن المعايير الألمانية في مسألة تصدير السلاح، ولا أحد يعلم إلى أي حد يمكن لبرلين الاستمرار في تفعيل هذا القرار خاصة وأن القرار الاقتصادي يسير جنباً إلى جنب مع القرار السياسي".  

عماد حسن

  • Deutschland Berlin Botschaft Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/T. Vogler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية تسحب سفيرها في برلين

    تصاعدت الخلافات بين ألمانيا والسعودية قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما انتقد وزير الخارجية الألمانية آنذاك زيغمار غابرييل السعودية وتحدث حينها عن "مغامرة" تتعلق بالسياسة الخارجية. واستدعت المملكة حينها سفيرها من برلين إلى الرياض احتجاجا على ذلك. وحتى الآن لم يتم إعادته. وذكرت أنباء في أيار/ مايو الماضي بأن السعودية تريد أن تعاقب الشركات الألمانية بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

  • Wirtschaftsminister Rösler besucht Saudi Arabien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية

    أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن استيائها من استمرار تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية بغرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير إن الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 5 بالمئة وانخفضت بذلك إلى نحو ثلاثة مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار تراير إلى أن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ 6.6 مليار يورو في 2017، وكان يبلغ 9.9 مليار يورو في عام 2015.

  • Deutschland - Apotheke mit Kommissionierautomaten (picture-alliance/dpa/B. Nolte)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعات الدواء والعقاقير الطبية

    حذرت اتحادات صناعة دواء دولية وألمانية السعودية بشأن شروط التوريد الصارمة التي طبقتها الرياض ردا على انتقادات لسياساتها. ويقول مسؤولون ألمان إن شركات مثل سيمنس هيلثينيرز وباير وبوهرنغر إنغلهايم أصبحت مستبعدة من مناقصات الرعاية الصحية العامة بالسعودية. وقال أوليفر أومز من غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالرياض "على مدى الأشهر الستة الأخيرة تجد شركات ألمانية صعوبة في العمل في السعودية".

  • Saudi Arabien Hadsch nach Mekka (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط

    حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية في ولاية بافاريا، وصلت قيم صادرات الدواء والعقاقير الطبية إلى السعودية إلى 600 مليون يورو في عام 2017. وكانت في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة. والسعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا بمبيعات بلغت 7.6 مليار دولار العام الماضي وفقا لشركة معلومات الرعاية الصحية إكفيا. وتخلو قائمة أكبر عشرة موردي أدوية إلى المملكة من باير وبوهرنغر.

  • Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 (Imago/teutopress)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات السلاح

    شهد قطاع بيع السلاح والمعدات العسكرية تراجعا كبيرا أيضا في 2018. ووافقت الحكومة الألمانية على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو هذا العام. ويعود انتقاد تصدير أسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن. وكان التحالف المسيحي بقيادة المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن.

  • Forschung (Fotolia/Franz Pfluegl)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات كيماوية

    انخفضت قيمة المنتجات الكيماوية في عام 2017 بصورة طفيفة عن عام 2016 ووصلت إلى 604 مليون يورو، بعد أن كانت 624 مليون يورو. فيما شهدت الصادرات الكيماوية أكثر ارتفاع لها في عام 2012 ووصلت حينذاك إلى نحو 800 مليون يورو.

  • Janadriyah- Festival (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات معالجة البيانات وأخرى إلكترونية وبصرية

    ارتفعت قيم هذه الصادرات إلى السعودية عام 2017 ووصلت إلى 593 ميلون يورو بينما كانت 455 مليون يورو في 2016، حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بافاريا.

  • Siemens Medizintechnik (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات كهربائية

    انخفضت قيم صادرات الأجهزة والمنتجات الكهربائية إلى 401 مليون يورو في 2017، في حين كانت 686 مليون يورو في العام الذي سبقه. وهو أقل مبلغ لهذه الصادرات منذ عام 2011.

  • Deutschland Hitzewelle 2018 - Ernteausfälle | Weizenernte in Bayern (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات زراعية

    حافظت الصادرات الزراعية الألمانية على قيمها في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية وبلغت 445 مليون يورو.

  • Staatskarosse (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السيارات وقطع غيار السيارات

    استمرت هذه الصادرات في انخفاضها الحاد ووصلت عام 2017 إلى 705 مليون يورو بينما كانت قد وصلت إلى رقم قياسي في عام 2015 وبلغت آنذاك مليار و 600 مليون يورو.

  • Deutschland Letzte neue Abbaumaschine für den Bergbau der Firma Eickhoff (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعة المكائن

    قطاع صادرات المكائن الألمانية إلى السعودية هو الأكبر في مجال التجارة بين البلدين على الإطلاق. وبلغ مليار و 64 مليون يورو في عام 2017، لكنه أيضا في انخفاض في الأعوام الأخيرة، إذ كان قد وصل إلى أكثر من مليار و800 ميلون يورو في عام 2015.

  • Saudi-Arabien - Riad (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    الواردات السعودية إلى ألمانيا

    بلغت قيمة الواردات السعودية إلى ألمانيا 802 مليون يورو عام 2017 وبارتفاع قدره 28 بالمائة عن عام 2016، إذ بلغت فيه قيم الواردات 623 مليون يورو.

  • Saudi-Arabien Ölfeld (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    النفط

    أهم الواردات السعودية كانت النفط والغاز التي وصلت إلى 313 مليون يورو عام 2017. وهي في ارتفاع مقارنة بعام 2016 حيث بلغت آنذاك 200 مليون يورو، لكنها بعيدة جدا عن أرقام عامي 2012 و 2013 حيث تجاوزت مليار و 200 مليون يورو سنويا.

  • Saudi Arabien Ölraffinerie bei Dhahran (picture-alliance/epa)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    المنتجات الكيماوية

    المنتجات الكيماوية كانت في المركز الثاني في قائمة الواردات السعودية في ألمانيا وبلغت قيمها 266 مليون يورو وبارتفاع وصل إلى 30 بالمائة عن عام 2016.

  • Grüne Woche 2014 Berlin (DW/A.Bendrif)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    منتجات سعودية أخرى

    تستورد ألمانيا أيضا منتجات بلاستيكية ومطاطية بقيمة 22 مليون يورو، ومنتجات فحمية ومنتجات نفطية بقيمة 23 مليون يورو، ومنسوجات بـ 17 مليون يورو، ومعادن بقيمة نحو 10 ملايين يورو وقطع غيار سيارات بقيمة 8 ملايين يورو.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

تواصل الجدل في ألمانيا بشأن تصدير السلاح للسعودية وسط ضغوط أوروبية

ما يزال الجدل مستمرا في أروقة دوائر صنع القرار الألماني بشأن تصدير الأسلحة إلى السعودية. ففي الوقت الذي يطالب فيه البعض بالرضوخ لضغوط الشركاء الأوروبيين، يطالب البعض الآخر بقرار ألماني مستقل في مثل هذه الحالة. (23.03.2019)  

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كشفت الحكومة الألمانية عن القيمة الإجمالية لمبيعاتها من الأسلحة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن. يأتي ذلك في وقت يحتدم فيه الجدل حول الحظر الذي فرضته برلين على الرياض بهذا الشأن وانتقادات الشركاء الأوروبيين له. (28.03.2019)  

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حسب تسريبات من مصادر قريبة من الحكومة، فإن مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا فشل حتى الساعة في اجتماع سري في اتخاذ قرار بشأن تمديد الحظر على تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية من عدمه. (27.03.2019)  

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تراجعت صادرات ألمانيا إلى السعودية بنسبة 5 بالمئة خلال النصف الأول من 2018، وذلك بعد أنباء تحدثت عن رغبة سعودية بمعاقبة ألمانيا بسبب انتقادها لسياسات السعودية. وهذه قائمة بأهم الصادرات والواردات الألمانية السعودية. (23.08.2018)  

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طالبت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الكبير الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، بتمديد الحظر المفروض على تصدير السلاح للسعودية ستة أشهر أخرى. وكان الحظر قد فُرض عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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