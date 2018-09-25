ألمانيا والسعودية تطويان صفحة الخلاف الدبلوماسي بينهما

اتفقت السعودية وألمانيا أمس (الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول 2018) على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين. وبدأ الخلاف في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما ندد وزير خارجية ألمانيا آنذاك زيغمار غابرييل بما وصفها "المغامرة" في الشرق الأوسط في تصريحات اعتبرها البعض هجوما على السياسات السعودية. وتخوض قوات عربية بقيادة السعودية والإمارات معارك ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في حرب اليمن.

ووصفت الرياض تصريحات غابرييل بأنها مخزية وسحبت سفيرها لدى برلين. وتراجعت الصادرات الألمانية إلى السعودية بنسبة خمسة في المئة في النصف الأول من 2018. وتحاول المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تخفيف التوتر وتحدثت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر الهاتف.

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وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وإلى جواره نظيره السعودي عادل الجبير في الأمم المتحدة حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضا حادا مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ونحن نأسف بصدق لهذا".

وأضاف "كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحا في اتصالاتنا وحوارنا من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة". ورحب الجبير بتصريح ماس ودعاه إلى زيارة المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)