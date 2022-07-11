ألمانيا والتشيك.. إعلان نوايا لمواجهة الشتاء بدون الغاز الروسي

وقعت ألمانيا وجمهورية التشيك اليوم الاثنين (11 يوليو/تموز 2022) إعلاناً مشتركاً تتعهدان فيه بالاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي وتسريع وتيرة الانتقال لمصادر الطاقة منخفضة الكربون مع تراجع الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي بما يهدد أمن الطاقة في أنحاء أوروبا.
وذكر الإعلان المشترك "سنتمم الاتفاق المتعلق بإجراءات التضامن لحماية أمن إمدادات الغاز بين بلدينا قبل بداية موسم الشتاء المقبل".
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي يزور براغ، ووزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا إن من الضروري التجهيز لخيارات متعددة منها عدم استئناف الشحنات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم1 عندما تنتهي أعمال الصيانة في الموعد المقرر في 21 يوليو/ تموز.
وحول مسألة ما إذا كان خط أنابيب "نورد ستريم 1" على بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا سيعمل بشكل كامل مرة أخرى بعد 21 تموز/يوليو، قال هابيك إن كل شيء وارد، وأضاف: "نأمل في الأفضل ونستعد للأسوأ"، مؤكدا أن كل من يستطيع توفير الطاقة يساهم في أمن الطاقة في جميع أنحاء أوروبا.
وبدأت اليوم الاثنين أعمال الصيانة السنوية في أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي لألمانيا مع توقعات بتوقف التدفقات لعشرة أيام لكن حكومات وأسواق وشركات تخشى من إطالة أمد هذا الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الغاز الروسي.
وناقش الوزيران موضوعات تتعلق بمستقبل صناعة السيارات، وإمكانية بناء مصنع للبطاريات بالقرب من مدينة بلزن التشيكية والرقمنة في قطاع الصناعة، إلى جانب أولويات الرئاسة التشيكية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
المستشار شولتس ونائبه هابيك يجريان محادثات مع رجال أعمال حول الطاقة وسلاسل التوريد.
وفي حدث ذي صلة أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس محادثات مع رؤساء شركات ألمانية حول مشكلات مرتقبة في إمدادات الطاقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن وزير الاقتصاد روبرت هابيك شارك أيضا في المناقشة التي استمرت ساعتين اليوم الاثنين في ديوان المستشارية ببرلين.
وأضاف هيبشترايت أن القيود المفروضة على سلاسل التوريد بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة كورونا كانت أيضا ضمن الموضوعات التي جرى مناقشتها في الاجتماع.
وذكر المتحدث أن شولتس وهابيك أبديا عزما على الاستمرار في مسار إسراع التحول للطاقة المتجددة والعمل على تقليل اعتماد ألمانيا على دول موردة للطاقة.
وأشار هابيك إلى أن رجال الأعمال تحدثوا أيضا عن التحديات الخاصة التي يفرضها عليهم التضخم المرتفع وأسعار الطاقة المرتفعة، مضيفا أن هناك حاجة إلى جهود مشتركة لمكافحة التضخم.
خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)
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