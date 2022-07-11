 ألمانيا والتشيك.. إعلان نوايا لمواجهة الشتاء بدون الغاز الروسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا والتشيك.. إعلان نوايا لمواجهة الشتاء بدون الغاز الروسي

في ضوء المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي بسبب حرب أوكرانيا، وقع وزير الاقتصاد الألماني ونظيره التشيكي إعلان نوايا لإبرام اتفاقية تضامن في مجال الغاز. والمستشار شولتس أجرى محادثات مع رؤساء شركات ألمانية حول الطاقة.

Deutschland | Gas Pipeline Nord Stream 1

وقعت ألمانيا وجمهورية التشيك اليوم الاثنين (11 يوليو/تموز 2022) إعلاناً مشتركاً تتعهدان فيه بالاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي وتسريع وتيرة الانتقال لمصادر الطاقة منخفضة الكربون مع تراجع الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي بما يهدد أمن الطاقة في أنحاء أوروبا.

مختارات

توقفت إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء الصيانة في خط الأنابيب المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من أجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وتخشى ألمانيا ودول أوروبية من عدم عودة تدفق الغاز إليها.

الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الطاقة، والتغير المناخي، واجتماع قمة الدول الأوروبية: هذه هي بعض ما ينتظر التشيك في رئاستها للاتحاد الأوروبي. فكيف ستتعامل براغ مع هذه الملفات؟ وهل تتكرر فضيحة عام 2009؟

وذكر الإعلان المشترك "سنتمم الاتفاق المتعلق بإجراءات التضامن لحماية أمن إمدادات الغاز بين بلدينا قبل بداية موسم الشتاء المقبل".

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي يزور براغ، ووزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا إن من الضروري التجهيز لخيارات متعددة منها عدم استئناف الشحنات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم1 عندما تنتهي أعمال الصيانة في الموعد المقرر في 21 يوليو/ تموز.

وحول مسألة ما إذا كان خط أنابيب "نورد ستريم 1" على بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا سيعمل بشكل كامل مرة أخرى بعد 21 تموز/يوليو، قال هابيك إن كل شيء وارد، وأضاف: "نأمل في الأفضل ونستعد للأسوأ"، مؤكدا أن كل من يستطيع توفير الطاقة يساهم في أمن الطاقة في جميع أنحاء أوروبا.

وبدأت اليوم الاثنين أعمال الصيانة السنوية في أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي لألمانيا مع توقعات بتوقف التدفقات لعشرة أيام لكن حكومات وأسواق وشركات تخشى من إطالة أمد هذا الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الغاز الروسي.

وناقش الوزيران موضوعات تتعلق بمستقبل صناعة السيارات، وإمكانية بناء مصنع للبطاريات بالقرب من مدينة بلزن التشيكية والرقمنة في قطاع الصناعة، إلى جانب أولويات الرئاسة التشيكية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

المستشار أولاف شولتس ونائبه روبرت هابيك، أرشيف (الأول من حزيران/ يونيو 2022).

المستشار شولتس ونائبه هابيك يجريان محادثات مع رجال أعمال حول الطاقة وسلاسل التوريد.

وفي حدث ذي صلة أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس محادثات مع رؤساء شركات ألمانية حول مشكلات مرتقبة في إمدادات الطاقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن وزير الاقتصاد روبرت هابيك شارك أيضا في المناقشة التي استمرت ساعتين اليوم الاثنين في ديوان المستشارية ببرلين.

وأضاف هيبشترايت أن القيود المفروضة على سلاسل التوريد بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة كورونا كانت أيضا ضمن الموضوعات التي جرى مناقشتها في الاجتماع.

وذكر المتحدث أن شولتس وهابيك أبديا عزما على الاستمرار في مسار إسراع التحول للطاقة المتجددة والعمل على تقليل اعتماد ألمانيا على دول موردة للطاقة.

وأشار هابيك إلى أن رجال الأعمال تحدثوا أيضا عن التحديات الخاصة التي يفرضها عليهم التضخم المرتفع وأسعار الطاقة المرتفعة، مضيفا أن هناك حاجة إلى جهود مشتركة لمكافحة التضخم.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Ukraine | Sophienkathedrale in Kiew

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    كييف: كاتدرائية القديسة صوفيا ودير بيشيرسك لافرا

    بُنيت الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الحادي عشر لتنافس آيا صوفيا، الواقعة في إسطنبول. الفسيفساء واللوحات الجدارية مازالت تحتفظ بكامل رونقها وروعتها حتى يومنا هذا. كان لكاتدرائية القديسة صوفيا في كييف تأثير كبير على الطراز المعماري للكنائس الأخرى. ساعدت ودير بيشيرسك لافرا الكهفي القريب منها على أن تصبح كييف مركزاً للديانة الأرثوذكسية.

  • Ukraine | Weltkulturerbe - Old Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    تشيرنيفتسي: مقر أبرشية بوكوفينا ودالماتيا

    يُظهر مقر الزعيم الروحي لأبرشية بوكوفينا ودالماتيا الأرثوذكسية التأثيرات البيزنطية والقوطية والباروكية. يعكس المبنى الهوية الدينية والثقافية المتنوعة للإمبراطورية النمساوية-المجرية. تم بناء المجمع من 1864 إلى 1882.

  • Ukraine Lwiw historische Altstadt

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    لفيف: مركز تاريخي

    تقع لفيف في غرب أوكرانيا، تأسست المدينة في العصور الوسطى المتأخرة وكانت لعدة قرون مركزاً مهماً للإدارة والدين والتجارة. يتضح هذا من خلال دور العبادة لمختلف الطوائف الدينية. المباني الباروكية متميزة؛ إذ تعكس التناغم بين طراز أوروبا الشرقية في البناء والتأثيرات الألمانية والإيطالية عليه.

  • Norwegen | Struve-Bogen - Weltkulturerbe

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    قوس ستروف الجيوديسي

    يمتد قوس ستروف على مسافة 2821 كيلومتراً من البحر الأسود في أوكرانيا إلى هامرفست بالنرويج. على طول هذا الطريق، قام عالم الفلك فيلهلم ستروف بقياس الكرة الأرضية واستنبط الشكل الدقيق للأرض، الأمر الذي اعتبر إنجازاً علمياً عظيماً تم تكريمه باعتباره تراثاً ثقافياً عالمياً. تُظهر الصورة النصب التذكاري للقوس في النرويج.

  • Ukraine Krim Sewastopol Chersonesos antike griechische Stadt

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    خيرسونيس: "مكة الروسية"

    تأسست مدينة خيرسونيس في القرن الخامس قبل الميلاد. تقع أطلالها بالقرب من سيفاستوبول في جنوب غرب شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. يشتمل الموقع على آثار مسيحية وبقايا مستوطنات من العصرين الحجري والبرونزي. كروم العنب محفوظة بشكل جيد حتى اليوم. ونقلت مواقع إعلامية عن بوتين نيته تحويل خيرسونيس إلى "مكة الروسية"، وذلك يعود إلى أن اعتناق روسيا للديانة المسيحية قد بدأ منها.

  • Ukraine Yasinia | Weltkulturerbe - Holzkirche

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    كنائس خشبية في جبال الكاربات

    يتكون موقع التراث العالمي هذا من إجمالي 16 كنيسة أو كنيسة "تسركفاس"، تتوزع في سلسلة جبال الكاربات، التي تمتد عبر أوكرانيا وبولندا. تم بناء كنائس "تسركفاس" الخشبية بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر من قبل الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية-اليونانية. إنها مثال على تقاليد البناء بالخشب في البلدان السلافية. كما تشتهر أيضاً بتصاميمها الداخلية.

  • Ukraine Buchenurwald Uholka-Shyrokyi Luh

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    غابات الزان في جبال الكاربات

    يوجد أيضاً في غرب أوكرانيا تراث طبيعي عالمي، وهي غابات الزان وغابات الزان البدائية. يشمل التراث الطبيعي العالمي لليونسكو بأكمله 94 موقعاً في 18 دولة. انتشرت غابات الزان هنا بعد العصر الجليدي الأخير منذ 11000 عام وهي الآن جزء مهم من النظام البيئي الطبيعي والمعقد في جبال الكاربات. كريستينا بوراك/خ.س


مواضيع ذات صلة

Betten sind in der Friedrich-Ebert-Halle als mögliche Ausweichplätze für Corona-Infizierte aufgebaut. Feldbetten in Hallen und eine Jugendherberge als Notlazarett: In der Corona-Krise bereiten sich Kommunen in Rheinland-Pfalz auch auf mögliche Engpässe in Krankenhäusern vor. (zu dpa «Notquartiere in Corona-Krise - Kommunen planen für mögliche Engpässe»)

ألمانيا- هكذا يتم الاستعداد لمواجهة نقص إمدادات الغاز في الشتاء 11.07.2022

يتصاعد القلق لدى قطاعات واسعة من الألمان عند التفكير في الشتاء القادم خاصة مع الأنباء المقلقة عن احتمال توقف إمدادات الغاز الروسية للبلاد. من أجل ذلك بدأت عدة مدن ألمانية في الاستعداد لمواجهة الأزمة عبر حلول غير تقليدية.

Czech European Affairs Minister Mikulas Bek, left, and Prime Minister Petr Fiala, right, attend the press conference presenting priorities of Czech EU presidency, on June 15, 2022, in Prague, Czech Republic. (CTK Photo/Roman Vondrous)

رئاسة التشيك للاتحاد الأوروبي.. طموحات كبيرة وملفات معقدة 01.07.2022

الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الطاقة، والتغير المناخي، واجتماع قمة الدول الأوروبية: هذه هي بعض ما ينتظر التشيك في رئاستها للاتحاد الأوروبي. فكيف ستتعامل براغ مع هذه الملفات؟ وهل تتكرر فضيحة عام 2009؟

From right, European Commission President Ursula von der Leyen, European Council President Charles Michel and French President Emmanuel Macron address a media conference at an EU summit in Brussels, Thursday, June 23, 2022. The European Union's leaders have agreed to make Ukraine a candidate for EU membership, setting in motion a potentially years long process that could draw the embattled country further away from Russia's influence and bind it more closely to the West. (AP Photo/Olivier Matthys)

اختتام القمة الأوروبية: تعهد بمواجهة "حرب الغاز" الروسية 24.06.2022

تعهد القادة الأوروبيون في بروكسل بتكثيف جهودهم لتقليل اعتمادهم في مجال الطاقة على روسيا التي خفضت شحنات الغاز مثيرة مخاوف من "شتاء صعب".