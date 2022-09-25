ألمانيا والإمارات.. اتفاقية استراتيجية حول الطاقة وحماية المناخ

شهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد (25 أيلول/ سبتمبر 2022) مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.
ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) وقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في قصر الشاطئ، سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وفرانتسيسكا برانتنر وكيلة وزارة الاقتصاد الاتحادية في ألمانيا.
وأبرمت "أدنوك" اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة "آر دبليو إي RWE" الألمانية، تقوم "أدنوك" بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.
كما خصصت "أدنوك" وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023 . ووقّعت "أدنوك" كذلك عدداً من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم استياج جي إم بي إتش وشركة اوربيس ايه جي لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، التي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين يلعب دوراً محورياً في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.
يذكر أن أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري. ووفقاً لبرنامج التعاون في أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي، ستقوم دولة الإمارات وألمانيا باستكشاف مزيد من الفرص لتسريع النمو وتعزيز التعاون في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين.
من جانبها ستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بتكثيف جهودها لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لزيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 غيغاوات بحلول 2030، ويخضع ذلك إلى تلبية المتطلبات والشروط التنظيمية في الإمارات وألمانيا.
تعزيز وترسيخ الشراكة الاستراتيجية
كما أُعلن إكمال "أدنوك" أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في أيلول/ سبتمبر 2022، والتوصل لاتفاق مع شركة "فيهلم هوير" على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023.
وقال المستشار الألماني شولتس، بهذه المناسبة: "أرحب بالتوقيع على إعلان النوايا المشترك بشأن تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي الذي سيمكننا من تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تركز خاصة على الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والعمل المناخي".
من جانبه قال الوزير الجابر: "يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت تطوراً متسارعاً على مدى السنوات الماضية... وفيما نعمل على مواكبة التحول في قطاع الطاقة، تلتزم "أدنوك" بمواصلة الاستثمار وتسريع تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة والحد من الانبعاثات ودعم العمل المناخي ضمن جهودها المستمرة لترسيخ مكانتها مزوداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة منخفضة الانبعاثات".
ورحب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني وزير الاقتصادية وحماية المناخ بتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال العمل المناخي والحد من الانبعاثات وأمن الطاقة، معربا عن تطلعه إلى التعاون الوثيق في مجال طاقة الرياح البحرية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى والهيدروجين في دولة الإمارات وألمانيا.
ع.ج/ ع.غ (د ب أ)
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