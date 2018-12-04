 ألمانيا وإعادة إعمار سوريا ـ لا مشاركة دون عملية سياسية | سياسة واقتصاد | DW | 21.12.2018

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سياسة واقتصاد

ألمانيا وإعادة إعمار سوريا ـ لا مشاركة دون عملية سياسية

إعادة إعمار سوريا ستكلف مئات المليارات، والأسد وحلفاؤه لا يريدون تحمل التكاليف لوحدهم. الرئيس الروسي يطالب الغرب، وتحديدا ألمانيا، بالمشاركة في إعادة الإعمار. مسؤولون ألمان يردون: لا مشاركة دون عملية سياسية تنهي الحرب.

Syrien Aleppo Zerstörung und Ruinen (Imago/Xinhua/A. Safarjalani)

الحرب لم تنته بعد في سوريا، لكن شيئا يبدو منذ الآن واضحا وهو أن الدكتاتور بشار الأسد سيبقى في السلطة. وأن تسقط إدلب، المعقل الأخير لبعض المتمردين والمتطرفين لا يمثل إلا قضية وقت. لكن الكثير من المدن في سوريا باتت ركاما من الأنقاض، وإعادة إعمار البلاد ستكون مكلفة. ويرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على الدول الغربية أن تمول إعادة إعمار سوريا، لأنه لا النظام السوري ولا إيران أو روسيا تريد تحمل التكاليف لوحدها ـ فالحرب كلفتهم الكثير. وهذه هي المناسبة لألمانيا لطرح طلبات سياسية وشروط على سوريا لتقديم المساعدة في إعادة الإعمار، كما يقول المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر المعارض، أوميد نوريبور في حديث مع DW.

والمعطيات حول تكاليف إعادة الإعمار متباينة جدا، ففي الوقت الذي يتحدث فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا المنتهية ولايته ستافان دي ميستورا عن نحو 250 مليار دولار، يتحدث النظام السوري عن مبلغ 400 مليار دولار. وينطلق الخبراء من أن إزالة خسائر الحرب ستدوم عقدا من الزمن على الأقل. وسبق للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن شددت على المسؤولية المشتركة لألمانيا وروسيا في إيجاد حل لأزمة سوريا. لكن برلين تتجنب إعطاء جواب واضح على السؤال حول المشاركة الألمانية الممكنة في إعادة بناء سوريا وتربطها بشروط.

Syrien l Alltag in Damaskus l Kinder spielen Fussball (Reuters/M. Djurica)

الدمار لا يمنع الأطفال من لعب كرة القدم

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين خلال مؤتمر أمني في البحرين: "لن تحصل استثمارات في سوريا إلا مع وجود عملية سياسية تأتي بالسلم تشارك فيها جميع الأحزاب". واعتبرت أنه من المستبعد تصور استكمال إعادة إعمار تستفيد منها نظام الرئيس بشار الأسد. لكن لا أحد يعرف كيف سيكون نظام ما بعد الحرب.

وأوضح خبير الشؤون الخارجية من الحزب المسيحي الديمقراطي، رودريش كيزفيتر أنه يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي المساهمة في إعادة إعمار سوريا: "لكن فقط إذا وُجدت الشروط الضرورية لعملية سلمية تضمنها روسيا وإيران وتركيا".

كما يجب على دمشق أن توفر ممرات إنسانية واسعة والحماية من الاضطهاد وضمان الملكية للعائدين. وفي حال لبَت سوريا شروط ألمانيا في الحصول على المساعدة في إعادة الإعمار، فلا يتعلق الأمر بتحويل الأموال، كما يقول أوميد نوريبور، إذ يجب التعاون في عين المكان وخدمة المشاريع وليس تقديم مساعدة مالية: "الأموال التي نعطيها للأسد تُحول لصالح جهاز القمع. وهذا ليس هو الهدف المنشود".

الأسد يريد سوريا "متجانسة"

أوضح الأسد أن البلاد خسرت الكثير من الرجال والبنية التحتية، لكنها حصلت بموجب ذلك على مجتمع سليم ومتجانس أكثر. أما خبير شؤون الشرق الأوسط، غيدو شتاينبيرغ من المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن في برلين فقد قال:" من وجهة نظري النظام اتبع دوما استراتيجية تقضي من خلال المحاربة العنيفة للمتمردين بطرد السكان".

Syrien l Alltag in Ghouta l Kinder spielen in Zabdin (Getty Images/AFP/L. Beshara)

الدمار هو سيد الموقف في كل مكان في سوريا

 وهذا ما يؤكده المرسوم رقم 10 الذي يسمح للحكومة بالسطو على ملكية السوريين الهاربين إلى الخارج في حال عدم تقديم طلباتهم على الممتلكات في غضون عام في سوريا. وقد يؤدي ذلك إلى أن بعض المناطق بمجموعات سكانية أخرى في صالح النظام وليس في صالح اللاجئين العائدين يتم إعادة بنائها. لكن في حال قدوم اللاجئين الهاربين من مناطق المعارضة أو معروفين كخصوم للأسد، "فيجب عليهم توقع أن يتعرضوا للاعتقال والتعذيب والقتل"، كما قال شتاينبيرغ.

عودة اللاجئين؟

ويربط فلاديمير بوتين مبادرته من أجل إعادة الإعمار المشتركة لسوريا بآفاق عودة اللاجئين من أوروبا. وهو يعرف كيف أن هذا الموضوع يتسبب في انقسام في ألمانيا وأيضا الاتحاد الأوروبي. "نحن غير قابلين للابتزاز في قضية اللاجئين"، يقول أوميد نوريبور الذي أوضح أنه يجب على ألمانيا طرح شروط لإعادة الإعمار، معتبرا أن الأسد وحلفاءه يعتقدون أن ألمانيا ستفعل كلما في وسعها لترحيل الناس. "وهذا يجب ببساطة نفيه"، كما يطالب نوريبور من حزب الخضر.

ويعتبر غيدو شتاينبيرغ أنه من الممكن أن تشارك ألمانيا عاجلا أم آجلا في إعادة إعمار سوريا، وينطلق من فرضية أن نظام الأسد سيحاول الوصول إلى الأموال دون استقبال لاجئين. والعودة لا سيما إلى المناطق التي هُجر منها أشخاص غير مطروحة حاليا في النقاش. كما أن الحرب بعد العملية العسكرية في إدلب لم تنته بعد، ولا يستبعد شتاينبيرغ أن تحصل في النهاية مواجهات مع الأكراد.

السياسة والأخلاق

وفي حال تفكير سياسيين ألمان في الترحيل إلى سوريا، فإن هذا ليس ممكنا لأسباب عملية، كما يحذر المتحدث باسم جمعية "برو أزول" المدافعة عن اللاجئين، بيرند ميزوفيتش. فأسباب الهرب لم يتم تدوينها بشكل انفرادي كتابيا في الملفات.

وحوالي نصف مليون سوري لقوا حتفهم جراء قنابل الأسد وحلفائه في السنوات السبع الماضية في الحرب. وبناء على ذلك أفلا تشكل المشاركة المالية في إعادة الإعمار دعما للنظام السوري؟ خبير الشرق الأوسط، غيدو شتاينبيرغ، يرد قائلا: إن أي مشاركة ألمانية في إعادة إعمار سوريا، كيفما كانت الظروف، ستكون إشارة خاطئة.

ديانا هودالي/ ريشارد فوخ/ م.أ.م 

  • Deutschland Flüchtlinge Familiennachzug (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    منفذ اللاجئين

    منذ بداية الأزمة في سوريا سنة 2011، يبحث السوريون عن منافذ لمغادرة بلدهم نحو بلدان أكثر أمانا. وكانت ألمانيا واحدة من المنافذ التي فتحت الباب أمامهم منذ 2015، كما أتاحت لهم فرصة النفاذ من ويلات الحرب حتى صار عدد السوريين من غير الحاملين للجنسية الألمانية، عام 2017، يقدر بحوالي 699 ألف شخص، في ألمانيا، أي ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد، حسب ما أفاد "مكتب الإحصاء الاتحادي".

  • Deutschland Syrische Flüchtlinge machen ein Selfie mit Angela Merkel (Reuters/F. Bensch)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    "ماما ميركل" محبوبة اللاجئين السوريين

    لعبت قرارات ميركل في ملف اللاجئين دورا رياديا. وكان قرارها الشهير عام 2015، بفتح الحدود الألمانية أمام اللاجئين السوريين خاصة وقد وصلوا أوروبا عبر البحر المتوسط، محط أنظار العالم بأسره، إذ لم تقف عند "اتفاقية دبلن" و"فضاء شينغن" والهدنة مع دول أوروبا الشرقية. وتمسكت بشعارها "نستطيع أن ننجز ذلك"، في إشارة منها إلى تفاؤلها بالتغلب على أزمة اللاجئين. قرارات ميركل جعلتها تُنعت بـ"ماما ميركل".

  • Muslimische Frau holt ihre Kinder von der Schule ab (picture-alliance/W. Rothermel)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إدماج وإندماج

    تعمل ألمانيا بشكل مكثف على إدماج اللاجئين في الحياة العامة. وتخصص ميزانيات مهمة من أجل تعليم اللغة وتوفير دورات للاندماج ، فضلا عن دورات التأهيل للعمل لصالح اللاجئين. علاوة على ذلك، يحظى الأطفال باهتمام خاص، إذ يذهبون، بعد وصولهم بفترة بسيطة إلى ألمانيا، إلى المدارس أو إلى دور الحضانة وذلك بهدف الانفتاح على العالم الجديد والتأقلم معه.

  • Tankred Stöbe Ärzte ohne Grenzen syrische Flüchtlinge (Ärzte ohne Grenzen)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إنقاذ وتطبيب ومليارات اليورو للدعم

    قدمت ألمانيا مساعدات كثيرة للسورين خلال الحرب. فبالإضافة إلى التطبيب، رصدت عام (2017) للمساعدات الإنسانية في سوريا 720 مليون يورو. فضلا عن 2.2 مليار يورو، قدمتها لسوريا منذ بداية الحرب الأهلية هناك في عام 2012، وكان وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابرييل، قد تعهد بعشرة ملايين يورو إضافية للمساعدات المقدمة لسوريا في ظل الوضع المأساوي في الغوطة الشرقية.

  • Deutschland Flüchtlinge in München Hauptbahnhof Hilfsgüter (DW/B. Knight)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    مساعدات إنسانية في الداخل والخارج

    لا تنحصر المساعدات الإنسانية الألمانية على المحتاجين اليها في سوريا فحسب، بل تشملهم في ألمانيا أيضا، حيث تتظافر جهود الدولة والمجتمع المدني لمد اللاجئين بالمعونة الضرورية، خاصة في الأيام الأولى من التحاقهم. وتعتبر موائد "تافل" من بين الجهات التي يتوجه إليها اللاجئون بهدف الحصول على الطعام.

  • Jordanien Wirtschaftsminister Gabriel besucht das Flüchtlingslager Saartari (picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    حضور ألماني أنساني حتى في مخيمات اللجوء عبر العالم

    تقديم ألمانيا لمساعداتها الإنسانية لصالح اللاجئين لا يقتصر على سوريا أو ألمانيا، وإنما يتجاوزه وصولاً الى مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان، مثلا. وقد مولت الحكومة الألمانية مشاريع مهمة في المخيمات، كمشروع الكهرباء الذي استفاد منه مخيم الزعتري والذي بلغت طاقته 12.9 ميغاوات. وبالإضافة إلى توفير الكهرباء، فقد أتاحت المحطة بيئة أكثر أماناً للأطفال والبالغين في هذا المخيم.

  • Syrien Damaskus Wasserkrise (picture-alliance/dpa/Y. Badawi)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إنقاذ من الجوع والعطش

    عانى الدمشقيون من ندرة المياه وانقطاعها المتواصل بسبب الحرب واستمرار المعارك، خاصة في منطقة وادي بردى، قرب دمشق. وكانت الحكومة الألمانية أول من بادر لحل هذا المشكل، إذ قالت وزارة الخارجية الألمانية، في يناير/ كانون الثاني 2017، إن دبلوماسيين ألمانا ساعدوا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات المعارضة في وادي بردى، بهدف إعادة إمدادات المياه إلى دمشق.

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute (Getty Images/Hulton Archive/USAF)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    محاربة داعش

    شارك الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وقد شارك في العملية ما يناهز 1200 جندي ألماني. المهمة العسكرية الألمانية في سوريا، شملت عناصر المشاة، إضافة إلى طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة للتزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Besuch des türkischen Premiers Tahib Erdogan bei der EU-Kommission (Reuters/Yves Herman)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    اتفاق مع تركيا ساهم في إنقاذ أرواح آلاف من طالبي اللجوء

    في بدايات عام 2016، وقع الاتحاد الأوربي وأنقرة اتفاقية للحد من تدفق اللاجئين من السواحل التركية إلى أراضي الاتحاد. هذا الاتفاق الذي تعرض لانتقادات، وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي، كانت ألمانيا من بين مناصريه. فقد اعتبرته اتفاقا ناجحا ما دام قد حقق هدفه، و"ساهم في مكافحة أعمال التهريب المميتة للاجئين عبر بحر إيجة بشكل فعال"، حسب تصريح المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

  • Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    محاربة الأسلحة الكيماوية

    لعبت ألمانيا دورا بارزا في محاربة الأسلحة الكيماوية في سوريا، وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، قد أعلنت دعمها للضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أهداف منتخبة في سوريا يوم 14 أبريل/ نيسان2018، كما رأتها "ضرورية وملائمة للحفاظ على فعالية الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية ولتحذير النظام السوري من ارتكاب انتهاكات أخرى".

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    ألمانيا وسيط محايد محتمل و"رسول سلام"

    تساءل البعض عن سبب عدم مشاركة ألمانيا في الضربة العسكرية على النظام السوري، فيما أعتبر آخرون إمكانية لعب ألمانيا دور الوسيط المحايد للبحث عن حل للنزاع. وتشير معطيات إلى إمكانية تأثير ألمانيا في إيجاد حل للأزمة السورية، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، الذي أكد أن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه كل القوى في المنطقة. مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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