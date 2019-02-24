 ألمانيا وأزمة السكن الحادة.. ما مدى مسؤولية اللاجئين عنها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 01.09.2019

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سياسة واقتصاد

ألمانيا وأزمة السكن الحادة.. ما مدى مسؤولية اللاجئين عنها؟

يحلو لليمين الشعبوي ومن يقول قوله تحميل المهاجرين واللاجئين مسؤولية أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات في ألمانيا. غير أن آراء غالبية الخبراء ونتائج الدراسات تظهر غير ذلك وتكشف أوجه التقصير من جانب الحكومة والولايات.

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إيجار الشقق في ألمانيا

حتى سنوات ليست ببعيدة كانت مؤسسات السكن في مدن ألمانية مثل برلين تعرض شققها للاستئجار مقابل فترة سماح لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. يومها كانت عشرات آلاف الشقق والبيوت الرخيصة الخاصة بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط فارغة لا تجد من يشتري أو يستأجر. أما اليوم فقد أصبح إيجاد السكن المناسب للدخل الشغل الشاغل لعدد كبير من سكان ألمانيا خلال رحلة بحث مضنية عنه. وتفيد دراسة أعدتها جمعية "هانس بوكلر" القريبة من النقابات العمالية أن هناك نقصا بحدود مليوني مسكن في 77 مدينة ألمانية. وتظهر هذه المشكلة بشكل واضح في مدن كبيرة مثل برلين وميونيخ وكولونيا وشتوتغارت. وعلى سبيل المثال أفادت دراسة أعدها المعهد الاقتصادي الألماني أن المساكن المتاحة في هذه المدن لا تسد الطلب سوى بنسب تتراوح بين 50 إلى 73 بالمائة.

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تشعب المشكلة

ولا تكمن المشكلة في نقص المساكن فقط، بل في ارتفاع أسعار المتاح منها بالنسبة للغالبية مقارنة مع الأجور والرواتب. ويدل على ذلك وجود عشرات الشقق الفارغة والفارهة التي تنتظر السياح وممثلي الشركات، لأن أصحاب الدخل المحدود لايستطيعون تحمل تكاليفها.  وحتى الذين لديهم سكن، فإن ما لا يقل عن 40 بالمائة منهم يشكون حاليا من الارتفاع المتكرر في بدل الإيجار بشكل لا يتناسب وزيادة دخولهم، وهو الأمر الذي يشكل خطرا على استمرارهم في مساكنهم إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

اللاجئون كبش فداء

عندما تحصل مشكلة، فإن أسهل شيء لتفسير أسبابها لدى الكثيرين يكمن في إيجاد كبش فداء يتم تحميله المسؤولية عنها. وهذا ما يحصل ولو بشكل جزئي على صعيد أزمة السكن في ألمانيا، فاليمين المتطرف ومن يقول قوله، يحمّلون اللاجئين مسؤولية هذه المشكلة وتبعاتها، فأشخاص أمثال جيورج  باتسديرسكي/ رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل اليميني الشعبوي في ولاية برلين لا يبدون الاهتمام بالفرص التي جاءت مع اللاجئين والمهاجرين إلى ألمانيا في مجال العمل والاستثمار والتخفيف من مشكلة الشيخوخة التي يعاني منها المجتمع الألماني، على العكس من ذلك لايرى باتسديرسكي وأمثاله في المهاجرين واللاجئين الذين تدفقوا منذ عام 2015 أكثر من كونهم يتحملون "قسط كبيرا" في مشاكل سكان برلين مدعيا "أن الإيجارات العالية وأزمة السكن ورياض الأطفال المكتظة الخ، كلها بسبب اللاجئين والمهاجرين".

Andrang bei Wohnungsbesichtigung (imago/Friedrich Stark)

ترى من هو صاحب الحظ السعيد في الحصول على هذا السكن المعروض للايجار في مدينة دورتمود الألمانية؟

من يتحمل المسؤولية؟

السؤال المطروح هنا هو إلى أي حد تتحمل موجة اللجوء والهجرة منذ عام 2015 المسؤولية؟ مما لا شك فيه أن هذه الموجة التي جاءت بأكثر من مليون لاجئي وخاصة من سوريا في عام 2015 ساهمت في زيادة الضغط على سوق السكن. غير أن هذه المساهمة بقيت محدودة، لأن القسم الأكبر من اللاجئين، أكثر من الثلثين لم يجد الفرص المناسبة التي تسمح بالخروج من أمكنة إيواء اللاجئين إلى سكن مستقل في شقة أو منزل.

مختارات

خلصت دراسة ألمانية إلى أن الأشخاص من خلفيات مهاجرة تكون فرصهم أقل في الحصول على سكن في ألمانيا، كما أكدت دراسة أخرى إلى أن مشكلة السكن لم تعد مقتصرة على المدن الكبرى، فأين سيسكن الوافدون؟ (23.06.2017)

تناول حزب الخضر الألماني المعارض أزمة المساكن في ألمانيا مجددا واقترح أحد الحلول لها. فبعد موافقة زعيمه على مصادرة المساكن المملوكة للشركات الكبرى، طالبت الكتلة البرلمانية للحزب بوضع حد أقصى للإيجارات. لكن كيف؟ (27.04.2019)

يؤدي النقص الشديد في المساكن، والإجراءات القانونية اللازمة للحصول على مسكن، بالإضافة إلى الوساطة غير القانونية، إلى دخول اللاجئين في العاصمة الألمانية برلين في متاهات محفوفة بالمخاطر في محاولاتهم لإيجاد مسكن. (10.12.2017)

وتكمن هذه الفرص في إيجاد عمل أو إعادة التأهيل أو الحصول على حق اللجوء. وإذا ما تم توزيع الباحثين من اللاجئين عن سكن مستقل على مختلف مناطق ألمانيا ومدنها التي يتجاوز عددها 80 مدينة، فإن أحد الاستنتاجات تفيد بأن نسبتهم في سوق الطلب على السكن قليلة مقارنة بالمهاجرين من الأرياف إلى المدن الألمانية أو مع المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي وشرق أوروبا.

ويؤيد هذا الاستنتاج اتفاق غالبية الخبراء ومعاهد البحث والاتحادات المتخصصة في ألمانيا على أن دور اللاجئين ثانوي في مشكلة السكن، لأنها المشكلة بدأت بالظهور منذ عام 2012، أي قبل التدفق الكبير للاجئين عام 2015. وعندما ظهرت حذرت جهات عدة من تفاقمها بسرعة كبيرة، غير أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لم تقم بالخطوات اللازمة لحلها على حد قول بيرند ميسوفيك، مدير القسم القانوني في منظمة "برو آزول". ومن هذه الخطوات التي كان ينبغي عملها على سبيل المثال بناء مساكن كافية تواكب زيادة الطلب وتوسيع رقعة أراضي البناء في ضواحي المدن وتوفيرها بأسعار مشجعة. وكان من اللازم تقليص الاجراءات البيروقراطية اللازمة للحصول على رخص البناء وإلغاء القوانين العقيمة في هذا الشأن. ويشتكي الكثير من المستثمرين أن فترة انتظارهم للحصول على رخصة البناء تصل سنة ونصف السنة، ما يعني ارتفاع أسعار الأراضي وتراجع الحافز لديهم للبناء.

Deutsche Welle Ibrahim Mohamad (DW/P.Henriksen)

ابراهيم محمد: غريب أن تحصل أزمة سكن في ألمانيا وأسعار الفوائد متدنية بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد المعاصر

المشكلة والحل الأكثر واقعية

في ظل استمرار حدة الأزمة ترتفع الأصوات المطالبة بحلها. وقد تجاوز الأمر الجدل في طرح الأفكار والاقتراحات إلى مبادرات شعبية تحاول الضغط على السلطات المحلية والاتحادية بدعم حزبي اليسار والخضر المعارضين. وفي العاصمة برلين طالب المبادرون بتأميم شركات الإسكان التي تمتلك أكثر من 3 آلاف شقة تحتكر تأجيرها وترفع أسعارها دون الالتزام بالضوابط والقوانين. وتوجه لهذه الشركات من أمثال شركة "دويتشه فونن" تهمة استغلال الوضع ومخالفة قانون صدر في عام 2015 لمنع ارتفاع الايجارات الجديدة أكثر من 10 بالمائة مقارنة مع متوسط السعر المألوف في منطقة العقار.

ويرى خبراء كثر أن القانون لم يحد من ارتفاع الأسعار ولم يحل المشكلة شأنه شأن زيادة دعم الحكومة الاتحادية للولايات بأكثر من مليار يورو منذ عام 2015. وعلى ضوء الطلب المتزايد على السكن بسبب الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن والهجرة الأوروبية ومن الدول العربية والعالم الثالث من الواضح أن المشكلة لن تحل إلا بالاسراع في بناء مساكن كافية من قبل الولايات والدولة والقطاع الخاص يكون من بينها نسبة كافية من المساكن الاجتماعية والادخار الرخيص. وفيما عدا ذلك ستتفاقم المشكلة في ظل ازدهار المضاربات في الأسعار وكثرة الشائعات حول من يتحمل المسؤولية.

ابراهيم محمد

  • Studenten an der Universität in Leipzig informieren sich am «schwarzen Brett» über Wohnungsangebote. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    بحث مضن عن غرفة للسكن

    كثيرا ما يواجه الطلاب مشكلة في إيجاد مسكن ذلك أن الطلب على السكن الجامعي كبير جدا وأكبر من قدرة الاستيعاب. وتعد كل من مدينتي ميونخ وفرانكفورات من أغلى المدن من ناحية الإيجار، حيث يبلغ معدل إيجار غرفة واحدة في شقة جماعية 493 يورو في ميونخ و421 يورو في فرانكفورت. يحاول الطلاب مساعدة بعضهم البعض من خلال إعلانات عن غرف شاغرة في بهو الجامعات.

  • Mutter und Sohn kochen gemeinsam © Jeanette Dietl

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    السكن لدى الوالدين

    يسكن نحو 27 بالمائة من الطلاب لدى آبائهم وأمهاتهم. ويُعتبر هذا النوع من السكن مريحا وأقل تكلفة: ذلك أن الطلاب يوفرون إيجار الغرفة بالإضافة إلى أنهم لا يولون هما لطبخ الطعام أو غسل الملابس. ولكن لكل شيء ثمنه: ذلك أن السكن لدى الوالدين يعني الرضوخ لتعاليمهما وقواعدهما في العيش والقليل من الحرية.

  • Wohnungsnot bei Studierenden provisorischer Schlafraum

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    النوم في قاعات الرياضة

    لكن أولئك الذي يدرسون في جامعات بعيدة عن مقر سكن والديهم يضطرون للبحث عن سكن جماعي. وفي بعض المدن الكبيرة التي يكثر الطلب على جامعاتها، مثل ميونخ أو كولونيا أو فرانكفورت، فإن إيجاد سكن يمكن دفع إيجاره أصبح أمرا صعب المنال كالفوز في اليانصيب. وحتى لا ينامون في الشارع يضطر البعض إلى النوم بصفة جماعية في قاعات للرياضة تابعة للجامعة إلى أن يجدوا سكنا لهم.

  • Studenten stehen am auf dem Balkon eines Studentenwohnheimes. Foto:Stefan Sauer/dpa

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    السكن الجامعي

    يقيم نحو 12 بالمائة من الطلاب في ألمانيا بالسكن الجامعي. وفي المبيتات الجامعية الجديدة تبلغ مساحة الغرفة الواحدة 17 مترا مربعا. أما في المبيتات القديمة فإنها أصغر بكثير. وقد أصبح من النادر أن يسكن الطالب لوحده في غرفة لوحده، حيث غالبا ما يسكن ثلاثة أو أربعة طلاب مع بعضهم البعض. ويبلغ معدل الإيجار في السكن الجامعي نحو 230 يورو وهو سعر لا يمكن إيجاده في القطاع الخاص.

  • Wohncontainer Fotocredit: Prof. Manfred Kovatsch.

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    قصدير من الخارج وسجاد في الداخل

    الغرف القصديرية ليست بالأمر الجديد، فقد تم استخدامها في الثمانينات في ألمانيا عندما كان الطلب على السكن الجامعي أكبر بكثير من العرض. حينها كانت هذه الغرف حلا مؤقتا للطلاب. وقد تم اعتماد هذه الغرف في مدينة ميونخ الألمانية حيث الأسعار عالية والطلب كبير على السكن. وقد تعتمد مدن أخرى هذا الحل لطلابها في حال لم يتم إيجاد سكن مناسب لهم.

  • Wohnen im Würfel

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    غرف على شكل مكعبات

    في غرف صغيرة جدا على شكل مكعبات لا تتجاوز مساحتها نحو سبعة أمتار مربعة يمكن للطلاب في مدينة ميونخ السكن في قرية "او تو/ O2 Village). توفر الغرفة المرافق الضرورية للحياة كحمام ومطبخ ومكان للجلوس والنوم. ويبلغ إيجار الغرفة الواحدة 150 يورو شهريا.

  • Studentenwohnheim im Fachwerkhaus in Göttingen Foto: Wolfgang Weihs (c) dpa - Report

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    سكن في بيت تاريخي

    في مدينة غوتنغن الألمانية قامت مصالح شؤون الطلبة بإعادة ترميم هذا البيت القديم جدا وتحويله إلى سكن جامعي يتهافت عليه الطلاب نظرا لجماليته وكونه يجمع بين التاريخ والعيش المريح في قلب الطبيعة.

  • Studenten in einer Wohnheim-Küche (Foto: picture-alliance / Helga Lade Fotoagentur GmbH)

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    سكن للطلاب على شكل ثكنة عسكرية

    في هذا السكن الجامعي في مدينة بون، والذي بني على شكل ثكنة عسكرية يتقاسم الطلاب المطبخ والحمام يحاول الطلاب التأقلم مع هذا النوع من السكن. الشيء الذي يتميز به هذا السكن أنه يقدم خدمات في مختلف المجالات للطلاب الأجانب الجدد.

  • Die Studentin Sarah und die 78-jährige Klara Fürst Foto: Friso Gentsch dpa/lnw

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    أجيال مختلفة تحت سقف واحد

    تسكن الطالبة سارة لدى السيدة المتقاعدة كلارا فورست. ومقابل الحصول على غرفة للسكن تقوم سارة بمساعدة كلارا في البيت والحديقة وتقوم بالتبضع وغسل الأواني مثلا. ومنذ عام 1992 هناك مكاتب متخصصة في التوسط لهذا النوع من السكن الجماعي الذي يجمع بين أجيال مختلفة. وفي بعض الأحيان يتحول هذا النوع من السكن إلى صداقة حقيقية.

  • Sander Koers, 25, Student aus den Niederlanden, lebt als Hauswächter im Collège Voltaire. Sein Zimmer war einmal das Archiv der Schule. Copyright: DW/Lydia Heller

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    أعمال الحراسة مقابل السكن

    عندما تبقى المصانع القديمة أو المستشفيات أو المدارس فارغة، فإن مالكيها يخشون من أن يتم العبث بها من قبل غرباء أو تتعرض للنهب. ومنذ عام 2010 يمكن للطلاب التقدم لوظيفة حارس لهذه البنايات مقابل السكن فيها. كما أن هناك قواعد تنظم هذا النوع من السكن، حيث لا يحق للحارس التدخين أو أن تكون له حيوانات تعيش معه أو إقامة حفلات لأكثر من عشرة أشخاص.

  • Drei Studenten stehen vor einem Kirchenfenster @Dw/ V.Wüst

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    العيش في دير تابع للكنيسة

    في دير فارغ بمدينة أولم الألمانية يعيش منذ 2012 سبعة وعشرون طالبا من جنسيات مختلفة. ومن لا يستطيع دفع الإيجار من الطلاب الأجانب، فإن الكنيسة توفر عشر غرف للسكن بدون مقابل. ولكن عقود الإيجار محددة زمنيا كما أن الكنيسة لم تحدد ما الذي ستفعله بالدير مستقبلا.

  • Wohnen im Ikea-Stil EineComputergrafik zeigt das Wohnprojekt der Firma Inter Ikea am Three Mills Wall River in London @LandProp SE») c) dpa - Bildfunk

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    فكرة مستقبلية لحل أزمة السكن الجامعي

    بعض المسامير والبراغي تكفي لإنشاء غرفة – هذا الرسم على شاشة الكمبيوتر يعكس فكرة لإحدى الشركات السويدية إنتر إيكيا حول إمكانية إنجاز غرف وسكن للطلاب في ألمانيا. ولكن ذلك لا يزال حبرا على ورق أو رسما على جهاز الكمبيوتر.

    الكاتب: سوزانه كوردس/ش.ع


مختارات

ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

يشهد عدد الطلاب في ألمانيا تزايدا، خاصة وأن بعض الولايات ألغت الرسوم الجامعية. وأمام العدد الكبير من الطلاب بدأت مشكلة السكن الجامعي تطفو على السطح. الأمر الذي دفع البعض إلى ابتكار طرق مختلفة لحل هذه الأزمة. (12.04.2013)  

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