 ألمانيا: هل ينتهي فرض ارتداء الكمامة أثناء التسوق قريبا؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.07.2020

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أخبار

ألمانيا: هل ينتهي فرض ارتداء الكمامة أثناء التسوق قريبا؟

تراجع معدل الإصابات بكورونا في ألمانيا، تزامن مع ارتفاع الأصوات المطالبة برفع فرض ارتداء الكمامة في المتاجر. ولايات تخطط لإصدار القرار نهاية الصيف، لكن أصواتا طبية حذرت من أن هذه الخطوة قد تعجل بموجة ثانية من كورونا.

صورة من حافلة في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ التاسع من مايو 2020

ارتداء الكمامة أثناء التسوق وفي المواصلات العامة يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

التسوق في ألمانيا حاليا غير ممكن في أي ولاية دون ارتداء الكمامة، التي صارت إلزامية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما في الأماكن التي يصعب فيها الحفاظ على مسافة كافية بين الناس. ومع تراجع نسبة الإصابات في ألمانيا بدأت أصوات عدد من الساسة تتعالى مطالبة بضرورة تحديد موعد لإلغاء فرض ارتداء الكمامة.

مختارات

عند ظهور فيروس كورونا المستجد أول مرة بالصين، وجد الأطباء أنفسهم أمام عالم جديد لن ينفع معه سوى التجارب المتواصلة. وبعد نصف عام تمّ التوصل إلى عدد كبير من الحقائق على ضوئها عُدل عدد من النظريات الأولية بخصوص الفيروس.   (15.06.2020)

اتفقت المستشارة ميركل مع رؤساء حكومات الولايات على عدة إجراءات لمواجهة كورونا ومنع حدوث موجة جديدة من أهمها: الإبقاء على التباعد وارتداء الكمامة وفتح المدارس بعد العطلة الصيفية وحظر الفعاليات الكبرى حتى نهاية أكتوبر. (17.06.2020)

البداية من ولاية ميكلنبورغ فوربومرن التي قال وزير اقتصادها هاري كلافيه، لصحيفة "فيلت آم زونتاغ": "لا أرى أي سبب لاستمرار فرض ارتداء الكمامة في المتاجر، إذا استمر التراجع في عدد الإصابات كما هو الآن"، وتوقع الوزير أن تقرر الوزارة المحلية للولاية، إنهاء فرض ارتداء الكمامة في المتاجر، في جلسة الرابع من آب/أغسطس المقبل.

الوزير المحلي أعلن عن إجراء محادثات مع وزراء الولايات المجاورة في شمال ألمانيا (بريمن وهامبورغ وسكسونيا السفلى وشليزفيج هولشتاين)، بهدف الوصول لأرضية موحدة في الولايات الواقعة بشمال ألمانيا.

ولايات ألمانية أخرى كشفت أنها تفكر في إلغاء فرض ارتداء الكمامة في المتاجر، من بينها ولاية سكسونيا آنهالت، التي قالت وزيرة الصحة بها، بيترا غريم بينه، "علينا النقاش ما إذا كان من الممكن إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة في المتاجر، لاسيما عندما تكون هناك إمكانية للحفاظ على مسافات كافية".

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انقسام بين اللبنانيين حول قرار إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

تحذيرات طبية

الحكومة المحلية في ولاية شليزفيغ هولشتاين، كشفت عن عزمها إعادة تقييم الوضع الراهن مطلع آب/أغسطس المقبل وتعديل الإجراءات بما يتناسب مع مستوى العدوى وقتها.

من ناحية أخرى حذر خبير الشؤون الصحية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، كارل لاوترباخ، من رفع الإلزام بارتداء الكمامة في المتاجر وقال في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست": "رفع قرار الإلزام بارتداء الكمامة، يعني وصول رذاذ المصابين للبضائع، ما يشكل خطورة بالغة على العاملين والزبائن". وأضاف الخبير الصحي أن "الحكومة المحلية التي تلغي القرار، تغامر بصحة الناس وتزيد مخاطر تعرض ألمانيا لموجة ثانية من الفيروس".

ا.ف/ م.س 

  • Ein Targi mit Kopfbedeckung und Gesichtsschleier aus weißem Stoff (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    لثام الطوارق "يقي من أرواح الموتى"

    يحمي لثام الرأس الوجه رجال الطوارق من الشمس وحبيبات الرمل لمن يعيشون داخل الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، ولدى هذا اللثام أكثر من وظيفة، فبينما يؤكد على قيم مهمة مثل الاحترام واللياقة، فإن هناك أسطورة مثيرة وشيقة تدور حوله. 

  • Drei Tuareg sitzen in langen Gewändern mit Kopfbedeckungen und Gesichtsschleiern auf Sand (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/M. Runkel)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    ليبيا: اللثام الأزرق يُبعد شر أرواح الموتى

     الطوارق الذكور هم فقط من يغطون وجوههم، وفقاً للتقاليد، ويعتقد أن اللثام يحمي من أرواح الموتى "الكيل أورو". كما يشكل اللثام لدى الطوارق حماية أثناء السفر عبر الصحراء الكبرى التي يتقلون عبرها من شمال إلى جنوب القارة السمراء. وفي الماضي كانت العمامة والحجاب باللون النيلي الأزرق، الذي يترك آثارا على الجلد، ولهذا كان يطلق على الطوارق "رجال الصحراء الزرق".

  • Zwei verschleierte Tuareg auf Kamelen (picture-alliance/imageBroker/K. Kreder)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    عمامة وحجاب شرط للعيش في الصحراء الليبية

    الطوارق فرع من مجموعة أمازيغية أكبر، ينتشرون في العديد من البلدان، وقد استقر العديد منهم الآن في مناطق محددة وتوقفوا عن حياة الترحال. يطلقون على أنفسهم "إماجغن" في النيجر، واسم "إموهاغ" في الجزائر وليبيا، وإيموشاغ في مالي. أما في اللغة الأمازيغية فيسمون بـ "طارقة". 

  • Portät eines Mannes mit gelbem Schal um den Kopf geschlungen (picture-alliance/ blickwinkel/W. G. Allgoewer)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    المغرب: اللثام جزء من الهوية الأمازيغية

     يسمى غطاء الرأس التقليدي وحجاب الوجه عند الأمازيغ في شمال أفريقيا باسم "تاجميلمست" أو "اللثام". لونه أصفر كما في الصورة يرتديه صحراوي مغربي من أصول أمازيغية. تساعد قطعة القماش هذه على حماية هوية مرتديها خلال النزاعات المسلحة ولكن لها مآرب أخرى.

  • Portät eines Mannes mit hellblauem Tuch um Kopf und Mundpartie (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    مصر: البدو وغطاء الرأس قصة تمتد في الزمن

    يعيش البدو في شبه الجزيرة العربية والدول المجاورة كمصر. الكوفية، وفي بعض المناطق تسمى الغترة أو الحطة، هو اسم القماش الذي يرتديه الرجل، وتختلف طريقة وضعه من منطقة إلى أخرى. 

  • Ein Tubu mit Speer und traditionellem Tuch um Gesicht und Kopf im Tschad (picture-alliance/dpa)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    تشاد: رجال" توبو" الملثمين

    يشتهر شعب "التوبو أو القرعان" بلثام الرجال لا النساء، والرجل مسؤول عن خياطة الملابس. يعيشون في الغالب في حوض شمال تشاد، ويعيشون من الرعي ويعتنون بالأغنام وتربية الإبل. 

  • Nigerias ehemaliger Emir von Kano, Sanusi Lamido Sanusi, mit Gesichtsschleier und Kopfbedeckung (Amino Abubakar/AFP/Getty Images)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    نيجيريا: الأمراء يرتدون لثام الوجه 

    في ولاية كانو في نيجيريا يرتدي الحام لثام الوجه. وحتى شهر مارس/ آذار المنصرم، كان محمد سنوسي الثاني، الظاهر في الصورة أثناء تعيينه عام 2014، ثاني أهم زعيم مسلم في البلاد.  8

  • Zwei verschleierte Frauen am Strand in Sansibar (picture-alliance/imageBROKER/M. Moxter)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ 

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ  تغطي النساء وجهوهن في زنجبار، وهي جزء من تنزانيا، ويضم أرخبيل زنجبار المسلمين حصرا. كمامات الوجه في زمن كورونا تغطي منطقة الفم والأنف وهو جزء من عادات اللباس في الكثير من البلدان الإفريقية. 

  • David Ochieng von Lookslike Avido näht mit Mundschutz an einer Maschine sitzend (picture-alliance/ZumaPress/D. Sigwe)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    كينيا: قبول طبيعي للكامات الطبية

    ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في كينيا، ولكن لا يستطيع العديد توفير ثمنها، إلا أن مصمما كينيا يدعى دايفيد أوشينغ، قرر تصميم وصناعة كمامات يمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة. إعداد فيرينا كريب/ مرام سالم


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