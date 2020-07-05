ألمانيا: هل ينتهي فرض ارتداء الكمامة أثناء التسوق قريبا؟

التسوق في ألمانيا حاليا غير ممكن في أي ولاية دون ارتداء الكمامة، التي صارت إلزامية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما في الأماكن التي يصعب فيها الحفاظ على مسافة كافية بين الناس. ومع تراجع نسبة الإصابات في ألمانيا بدأت أصوات عدد من الساسة تتعالى مطالبة بضرورة تحديد موعد لإلغاء فرض ارتداء الكمامة.

البداية من ولاية ميكلنبورغ فوربومرن التي قال وزير اقتصادها هاري كلافيه، لصحيفة "فيلت آم زونتاغ": "لا أرى أي سبب لاستمرار فرض ارتداء الكمامة في المتاجر، إذا استمر التراجع في عدد الإصابات كما هو الآن"، وتوقع الوزير أن تقرر الوزارة المحلية للولاية، إنهاء فرض ارتداء الكمامة في المتاجر، في جلسة الرابع من آب/أغسطس المقبل.

الوزير المحلي أعلن عن إجراء محادثات مع وزراء الولايات المجاورة في شمال ألمانيا (بريمن وهامبورغ وسكسونيا السفلى وشليزفيج هولشتاين)، بهدف الوصول لأرضية موحدة في الولايات الواقعة بشمال ألمانيا.

ولايات ألمانية أخرى كشفت أنها تفكر في إلغاء فرض ارتداء الكمامة في المتاجر، من بينها ولاية سكسونيا آنهالت، التي قالت وزيرة الصحة بها، بيترا غريم بينه، "علينا النقاش ما إذا كان من الممكن إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة في المتاجر، لاسيما عندما تكون هناك إمكانية للحفاظ على مسافات كافية".

مشاهدة الفيديو 02:08 شارك جدل في الشارع اللبناني حول إلزامية ارتداء الكمامات، إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3dHRC انقسام بين اللبنانيين حول قرار إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

تحذيرات طبية

الحكومة المحلية في ولاية شليزفيغ هولشتاين، كشفت عن عزمها إعادة تقييم الوضع الراهن مطلع آب/أغسطس المقبل وتعديل الإجراءات بما يتناسب مع مستوى العدوى وقتها.

من ناحية أخرى حذر خبير الشؤون الصحية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، كارل لاوترباخ، من رفع الإلزام بارتداء الكمامة في المتاجر وقال في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست": "رفع قرار الإلزام بارتداء الكمامة، يعني وصول رذاذ المصابين للبضائع، ما يشكل خطورة بالغة على العاملين والزبائن". وأضاف الخبير الصحي أن "الحكومة المحلية التي تلغي القرار، تغامر بصحة الناس وتزيد مخاطر تعرض ألمانيا لموجة ثانية من الفيروس".

ا.ف/ م.س