 ألمانيا.. هكذا يتم تقديم ودراسة طلبات اللجوء في المطار! | معلومات للاجئين | DW | 11.08.2018

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معلومات للاجئين

ألمانيا.. هكذا يتم تقديم ودراسة طلبات اللجوء في المطار!

إنشاء مراكز "إجراءات العبور" هو ما توصل إليه الائتلاف الحاكم في تسوية خلافه حول سياسة اللجوء. لكن الفكرة ليست جديدة. أخصائية اجتماعية بمركز "إجراءات المطار" بمطار ميونيخ، تتحدث عن العمل في المركز والتحديات التي تواجهها.

Deutschland Frankfurter Flughafen - Bundespolizei auf Rollfeld gegen Schleuser (picture-alliance/dpa/M. Becker)

 

في تسوية الخلاف حول سياسة اللجوء وتشديد الإجراءات، التي تمت بين أطراف الائتلاف الحكومي في ألمانيا في شهر تموز/ يوليو الماضي، توصلت المستشارة أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر مع شريكهما في الحكومة، الحزب الاشتراكي، إلى اتفاق يتضمن إنشاء ما يسمى بمراكز "إجراءات العبور". وذلك بهدف تسريع ترحيل طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي. وتم الاتفاق على إنشاء مركز في مطار ميونيخ أيضا.

ووفقا لاتفاق التسوية، فإن آلية العمل في مراكز "إجراءات العبور" تشبه ما يتم اتباعه في "منطقة الترانزيت" بالمطارات الكبرى مثل مطاري فرانكفورت وميونيخ، والتي تسمى بـ "إجراءات المطار". حيث يقدم المهاجر طلب لجوء في منطقة الترانزيت بالمطار إذا كان قادما من بلد آمن أو من دولة ثالثة أو لا يحمل وثائق تثبت شخصيته، فيتم توقيفه في منطقة "الترانزيت - العبور" ضمن مركز احتجاز محاط بأسلاك شائكة. أما "مراكز إجراءات العبور" فإنها ستقام على الحدود، حيث سيتم توقيف طالب اللجوء القادم عبر إحدى دول الاتحاد الأوروبي. 

مختارات

في بافاريا بدأت سبعة "مراكز إرساء" لتجميع طالبي اللجوء عملها بعد انتقادات حادة للمشروع. وإذا كان الهدف منها تسريع البت بطلبات اللجوء، فإن الكثيرين يشككون في إمكانية تحقيق ذلك لأسباب شتى يلقي هذا التقرير الضوء عليها. (01.08.2018)

تطلق ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا أول مركزي إرساء من المراكز المثيرة للجدل الخاصة باحتجاز المهاجرين من أجل التعامل مع طالبي اللجوء في البلاد، بعد خلاف حول سياسة اللجوء التي كادت تسقط الحكومة. (01.08.2018)

جلسات الاستماع في غضون يومين فقط!

إذن فكرة احتجاز المهاجرين في منطقة "الترانزيت" ليست بالجديدة، فهي موجودة ومطبقة منذ مدة طويلة. الأخصائية الاجتماعية جسيكا غوتلر، من فريق مطار ميونيخ للرعاية النفسية والاجتماعية التابع للكنيسة الإنجيلية، ترعى ومنذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 المهاجرين الذين يتم احتجازهم في منطقة الترانزيت في مطار ميونيخ؛ تؤكد في حديثها لوكالة الأنباء الإنجيلية (إ.ب.د)، أن عدد المهاجرين القادمين إلى "مركز العبور" أي منطقة الترانزيت في مطار ميونيخ ويقدمون طلبات لجوء وفق "إجراءات المطار"، قد شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، وهم من بلدان مختلفة بينها "كوبا وتوغو ومصر والصين وسريلانكا وغينيا والكونغو وتركيا وغيرها".

وفي مركز "إجراءات المطار"، ينبغي أن يتم الاستماع إلى طالب اللجوء وتثبيت أقواله في جلسة خاصة من قبل أحد موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف). ويمكن لهؤلاء الأشخاص أيضا الاستعانة بمستشار قانوني. فحتى وإن كان طالبو اللجوء في مراكز العبور لا يعتبرون موجودين على الأراضي الألمانية، إلا أنه طالما أن الدولة الألمانية هي التي تتولى إصدار قرار بشأن لجوئهم أو إعادتهم، فيجب أن يتمتعوا بالحق القانوني للاعتراض على الإجراءات أمام المحكمة الإدارية الألمانية.

خدمات أخرى في مراكز "إجراءات العبور"

بعد يومين من التوقيف في المركز والانتهاء من جلسة الاستماع، يسمح للبعض بالدخول إلى ألمانيا، إذ يتم نقلهم إلى مركز لإيواء اللاجئين في ميونيخ. على عكس آخرين يتم نقلهم إلى مركز احتجاز في مدينة إردينغ، أو يبقون في مركز "إجراءات العبور" لعدة أسابيع حتى يتم ترحيلهم.

Deutschland Symbolbild Abschiebung (picture alliance/dpa/B. Roessler)

عند رفض طلبات اللجوء يتم ترحيل المهاجرين إلى أوطانهم

أما فريق المطار للرعاية النفسية والاجتماعية في مركز "إجراءات المطار" فيقوم بإعداد المهاجرين لجلسة الاستماع. إذ تقوم جيسكا وأعضاء الفريق الآخرون بتوضيح حقوق المهاجرين وواجباتهم المتعلقة بجلسة الاستماع المقررة من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. ولدى رفض طلب اللجوء، يقوم الفريق بتأمين مستشار قانوني متخصص لمساعدة من رفض طلبه، وإذا تقرر ترحيل صاحبه، تتحدث معه جسيكا عن الإمكانيات المتاحة له في وطنه.

الرعاية النفسية مهمة أساسية

ويسعى العاملون في فريق المطار للرعاية النفسية والاجتماعية، إلى تأمين احتياجات الأشخاص الموجودين في مراكز "إجراءات المطار" إذ أن أغلبهم يحملون "حقيبة صغيرة فقط، لذا نؤمن لهم ملابس جديدة لتبديل ملابسهم وتأمين مستلزمات النظافة الصحية والمستلزمات الطبية للمحتاجين". تقول جسيكا في حوارها مع  وكالة الأنباء الإنجيلية (إ. ب. د) إن تقديم الرعاية النفسية للمقيمين في هذه المراكز يعتبر من مهامهم الأساسية وخاصة "للنساء اللواتي قد أتين بمفردهن. فقدوم هؤلاء بالطائرة لا يعني أنهم لم يتعرضوا لصدمات نفسية".

وتجدر الإشارة إلى أن انتقادات كثيرة طالت مراكز "إجراءات العبور"، إذ وصفتها منظمة برو أزول بـ "مراكز اعتقال". لكن وزير الداخلية الألماني زيهوفر أكد أن الحد الأقصى لبقاء المهاجرين في مراكز "إجراءات العبور" هو يومان فقط. وهو ما يعد تحديا كبيرا للمساعدين الاجتماعيين، حسبما تؤكد جيسيكا، "فعندما يصل المهاجر يوم الجمعة ويتم تحديد موعد جلسة الاستماع صباح الاثنين مباشرة، حينها لا يكون لدينا وقت كاف لمساعدة المهاجرين وتقديم نصائح مفيدة لهم أثناء جلسة الاستماع". وتشير من خلال تجربتها إلى أن "هناك الكثير من الطلبات التي تم البت فيها سلبا، لخوف المهاجرين أو شعورهم بالإحراج من ذكر الأسباب الحقيقية لطلبهم اللجوء".

دالين صلاحية/ مهاجر نيوز

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    "آخر وجبة نقانق قبل الحدود" بهذه العبارة يروج مطعم أوكلاهوما لنفسه، وهو بالفعل يقدم اليوم البيرة والنقانق لمن يأخذ استراحة من السفر على الحدود الألمانية النمساوية. ولكن الأمر لم يكن كذلك في خريف 2015

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    ففي خريف 2015 لم تعد حركة السير عادية بين البلدين، وقطعت الشرطة الاتحادية الألمانية هذا الطريق الدولي لتنظيم عبور اللاجئين، وتحول مطعم أوكلاهوما إلى مركز لوجستي لتنظيم الحركة.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    على هذا المرج الأخضر بجانب المعبر الحدودي أمضى آلاف اللاجئين ساعات النهار الطويلة بانتظار تسوية أوضاعهم والسماح لهم بالعبور إلى ألمانيا، في ظل استنفار لبلدية فيغشايد الحدودية، وهي البلدة الألمانية الأٌقرب على هذا المعبر.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    وفي الليل كانت درجة الحرارة تقترب من الصفر في أوكتوبر 2015، وكان اللاجئون يمضون الليل في العراء لعجز بلدية فيغشايد الحدودية عن تأمين باصات لازمة لنقل 1200 لاجئ يعبرون يومياً عبر الحدود من النمسا إلى ألمانيا

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    اليوم لا أثر لكل ذلك، والطريق الدولي أصبح سالكاً، وحركة السير عادت إلى طبيعتها على هذا المعبر الحدودي، بعد مرور حوالي عامين على قدوم اللاجئين إلى هنا.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Koschyk)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    السيد يوزف لامبرزتزرفر عمدة بلدة فيغشايد يقول اليوم: "أتفهم الوضع الإنساني لكل شخص، ولكننا للأسف لا نستطيع إنقاذ العالم برمته". الكاتبة: ميسون ملحم


مختارات

معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

زيارة لمعبر فيغشايد الحدودي بين ألمانيا والنمسا للبحث عما بقي من موجة اللاجئين التي قدمت إلى ألمانيا في خريف 2015. (29.06.2017)  

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