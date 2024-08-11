ألمانيا: هجمات الجيش الإسرائيلي على المدارس يجب أن تتوقف

أعربت الخارجية الألمانية عن صدمتها من "التقارير المروعة الواردة من غزة" وقالت على منصة إكس: "يجب أن تتوقف هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة على المدارس". كما طالبت حركة حماس "بعدم استخدام الباحثين عن الحماية كدروع بشرية."

كتبت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس (تويتر سابقا) اليوم الأحد (11 آب/أغسطس 2024) أن "التقارير الواردة من قطاع غزة مروعة. ليس من المقبول قتل مدنيين يبحثون عن الحماية. يجب أن تتوقف هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة على المدارس كما يجب كشف ملابسات هذه الهجمات بشكل سريع".

وأشارت الوزارة إلى هول معاناة النساء والرجال والعديد من الأطفال الباحثين عن الحماية والذين يفرون بشكل متكرر منذ شهور من المعارك في غزة. وطالبت الوزارة بعدم بقاء هؤلاء بين الجبهات، وقالت إنه لا ينبغي لحركة حماس إساءة استخدامهم كدروع بشرية.

وأضافت الوزارة أن " الناس في غزة والرهائن والإقليم بأكمله بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار الإنساني الذي اقترحته الولايات المتحدة ومصر وقطر وإلى إطلاق سراح الرهائن. يجب الآن بشكل ملح اغتنام هذه الفرصة لتخفيف المعاناة".

وأفادت بيانات فلسطينية بأن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع فجر أمس السبت على مبنى مدرسة يجري استخدامه كنزل للاجئين أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص. وقدرت الحماية المدنية في غزة عدد القتلى بما لا يقل عن 93 شخصاً.

في المقابل، أعرب الجيش الإسرائيلي عن شكوكه في هذه الأعداد وقال إنه استهدف مركز قيادة تابعا لحركة حماس في مبنى المدرسة وإنه قتل ما لا يقل عن 19 قائداً ومقاتلاً من حركة حماس وحركة الجهاد.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد قال في وقت سابق اليوم الأحد إن المستشار الألماني أولاف شولتس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية بأنه يتعين عليه إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة الألمانية، قال شولتس لنتنياهو إن العديد من الأهداف العسكرية في القتال ضد حماس تم تحقيقها بينما الخسائر المدنية والمعاناة الإنسانية في غزة هائلة. وأضاف نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر "إنهاء الحرب في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد بالمنطقة".

"نهجه تدميري".. صحيفة ألمانية تنتقد نتنياهو

وفي معرض تعليقها على التطورات في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة، قالت يومية "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية إن الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب على حركة حماس وتبادل "الرهائن"، لا تزال غير مرتفعة بما يكفي.

كما رأت الصحيفة أن ضغط الولايات المتحدة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يؤد بالحكومة الإسرائيلية إلى تخفيف حدة موقفها والقبول بوقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يحدث قدراً قليلاً من التهدئة في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو بدلاً من ذلك، مستمر في اتباع نهجه التدميري مشيرة إلى أنه يسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال ضد حركة حماس مع قلة الاكتراث بالسكان المدنيين الفلسطينيين. وتابعت الصحيفة أن هذا الأمر اتضح مجدداً من خلال الهجوم الذي وقع على مبنى مدرسة في مدينة غزة

فجر أمس السبت. واستطردت الصحيفة أن نتنياهو باتباع هذا النهج ينسف جولة المفاوضات التالية مع حركة حماس والمقرر عقدها في 15 من آب/أغسطس الجاري.

ونوهت الصحيفة إلى أنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن نتنياهو بانتهاج كل هذه القسوة لا يسعى فقط إلى استعادة "حرمة إسرائيل (عدم المساس بها)" التي أصبحت موضع شك بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بل إنه يسعى أيضاً إلى تدمير حركة حماس، وجعل حل الدولتين مستحيلاً لافتة إلى أنه كلما طال أمد الحرب في قطاع غزة، أصبح القطاع غير قابل للسكن بصورة أكبر.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/أ.ح/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)