ألمانيا.. هجمات أقل على اللاجئين ونزلهم مع استمرار "التحريض"

تراجع عدد الهجمات على اللاجئين ونزلهم في ألمانيا بشكل كبير في النصف الأول من العام الحالي 2018، حسب وزارة الداخلية الاتحادية. وفي التفاصيل ذكرت الوزارة أن عدد الهجمات على اللاجئين بلغ حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي 627 وعلى مراكز إيوائهم 77 هجوما. وفي جميع الاعتداءات جُرح 120 شخصاً.

وقد وردت الأرقام السابقة في جواب للوزارة على طلب إحاطة تقدمت به كتلة حزب اليسار في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، حسب ما نقلت صحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية اليوم الأحد (12 آب/ أغسطس).

ويذكر أن عدد الاعتداءات على اللاجئين والمآوي بلغ في 2017 ما مجموعه 2200 اعتداء. وفي العام 2016 وصل الرقم إلى 3500 اعتداء.

وشملت الجرائم بحق اللاجئين التسبب بجراح خطيرة وإضرام النار والتحريض والإهانة والإضرار بالممتلكات وخرق قانون حمل السلاح، وغيرها من التجاوزات والجنح والجرائم.

وقد أرجع حزب اليسار الاعتداءات إلى الشحن السياسي ضد اللاجئين ملقياً باللائمة على حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري). وفي هذا الصدد قالت الخبيرة بالشؤون الداخلية في الحزب أولى يلبكي إن "التحريض اليومي على اللاجئين" له نتائج ملموسة، محذرة وزير الداخلية والحزب البافاري من النتائج الوخيمة لـ "المقاربة السلبية أحادية الجانب" لقضية الهجرة واللجوء على المهاجرين واللاجئين.

خ.س/ع.ج (أ ف ب، ك ن أ)

