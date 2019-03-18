 ألمانيا: من الذي قتل دانييل هـ. في مدينة كيمنتس؟ | سياسة واقتصاد | DW | 18.03.2019

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سياسة واقتصاد

ألمانيا: من الذي قتل دانييل هـ. في مدينة كيمنتس؟

في صيف 2018 اتُّهم اثنان من طالبي اللجوء في مدينة كيمنتس بقتل دانييل هـ. البالغ من العمر 35 عاما طعنا بسكين. أحد المتهمين بالجريمة يمثل أمام المحكمة، بينما فرّ الباقي. ما هي المعلومات المتوفرة عن الحادثة حتى الآن؟

Deutschland Gedenkort in Chemnitz nach Messerangriff (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

في 26 أغسطس/ آب 2018 تم طعن دانييل هـ. البالغ من العمر 35 عاما على هامش احتفال بمدينة كيمنتس الألمانية في ظروف غامضة. وتوفي دانييل بسبب طعنة في القلب وأخرى في الرئة. وأصيب رجل إضافي بجروح. ويبدو أن العراقي فرهاد أ. البالغ من العمر 22 عاما وطالب اللجوء السوري البالغ من العمر 23 عاما علاء س. مسؤولان عن الجناية. ويُعتبر فرهاد الجاني الرئيسي، لكنه اختفى إلى اليوم.

مختارات

التقى وزير الداخلية في ساكسونيا صاحب مطعم يهودي كان مطعمه بمدينة كمنيتس شرقي البلاد تعرض لهجوم. وأعلنت الوزارة عن اللقاء الذي تم مساء أمس السبت، وأكدت أن الشرطة تعمل تحت ضغط شديد من أجل " كشف ملابسات الجريمة البشعة". (09.09.2018)

أعلنت هيئة حماية الدستور في ألمانيا أنها تدرس حاليا جميع المعلومات المتاحة حول أحداث كيمنيتس، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الهيئة هانز جيورج ماسن، والتي أثارت انتقادات عديدة. (07.09.2018)

الوضع الراهن للتحقيقات الجارية؟

التحقيقات تفيد أن العراقي الهارب اشتبك مع الضحية في تلك الليلة في الشارع. وحسب وسائل إعلام متعددة فإن فرهاد أ كان تحت تأثير المخدرات وتناول مع الضحية الكوكايين. وعندما حصل نزاع بين فرهاد ودانييل. تقدم علاء س. لمساعدة العراقي. وقد لجأ كلاهما "بدون بسبب وجيه" لطعن دانييل البالغ حينها من العمر 35 عاما بسكين، كما تفيد الدعوى.

يمثل المتهم علاء س. لوحده أمام المحكمة وتحمله النيابة العامة تهمة "القتل الجماعي إضافة إلى التسبب في جروح خطيرة". وتعتمد الدعوى على شهادة شاهد عيان. بعد ارتكاب الجناية وُجدت سكين بالقرب من موقع الجريمة يحمل آثار دم الضحية دانييل هـ. ويتهم الشاهد علاء س. بتوجيه عدة طعنات، إلا أن الشاهد أعلن أنه لم يتمكن من رؤية سكين. ويدعي علاء س. براءته وبأنه لم يكن في مكان الواقعة.

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مراسلون حول العالم - التحريض ضد المهاجرين في كيمنيتس الألمانية

ماذا حصل في الأيام بعد الجناية؟

أثارت جريمة القتل صدمة في مدينة كيمنتس حيث دعت عدة مجموعات، بينها "برو كيمنتس" عبر فيسبوك إلى مظاهرات مشى فيها المواطنون جنبا إلى جنب مع يمينيين متطرفين أشهر العديد منهم تحية هتلر النازية، وفتحت الشرطة تحقيقات في عشر حالات على الأقل. وتعرض 18 من طرفي المتظاهرين والشرطة لجروح أثناء المظاهرة.

وعلى الجانب الآخر أُقيمت مظاهرات مضادة ومهرجانات ضد كراهية الأجانب. وخلال مهرجان موسيقي شاركت فيه فرق موسيقية مشهورة عبّر عشرات الآلاف عن رفضهم لمحاولة توظيف وفاة دانييل هـ. سياسيا.

هل حصلت "مطاردة" للأجانب في كيمنتس؟

المستشارة الألمانية ميركل أعلنت حينها:" لدينا مقتطفات فيديو تؤكد حصول مطاردات وكراهية في الشارع، وهذا ليس له علاقة بدولتنا القانونية، ولا يحق أن يحصل في أي مكان وفي أي شارع هذا النوع من الهجمات". وهذا ما عارضه رئيس وزراء الولاية ميشاييل كريتشمير الذي قال بأنه لم "تحصل أي مطاردة ولا أي تحريض". ونفى صحة أخبار تفيد بأن يمينيين متطرفين طاردوا أجانب عبر شوارع المدينة. وقال بأن الدولة لا تسمح بتجريدها من احتكار السلطة. ووصف "التوظيف السياسي من قبل يمينيين متطرفين" بأنه مقزز. وما زاد الطين بلة هو موقف رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية السابق، هانس غيورغ ماسن الذي أعلن لصحيفة "بيلد" الشعبية فيما يخص مشاهد الفيديو في الإنترنيت أن هناك أسبابا وجيهة تؤكد فيما يخص أنباء المطاردة وجود أخبار زائفة "لإبعاد الرأي العام عن عملية القتل في كيمنتس". وعلى إثرها طالب الخضر وحزب اليسار باستقالة ماسن. وبعد أسابيع من الانتقادات أحال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ماسن على التقاعد المبكر.

Der Druck auf Hans-Georg Maassen, Präsident des deutschen Verfassungsschutzes wächst (Getty Images/M. Tantussi)

رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية السابق هانس غيورغ ماسن

ولاية ساكسونيا ومشكلة اليمين المتطرف

ويخشى سياسيون من كل الأحزاب تقريبا اتساع نطاق اليمين المتطرف في ولاية ساكسونيا، فمنذ سنوات يلحق يمينيون متطرفون ومعادون للأجانب الضرر بسمعة الولاية وسكانها الأربعة ملايين. وكان بإمكان " الحركة السرية الاشتراكية القومية" النشاط بشكل سري في ساكسونيا إلى أن تم الكشف عنها عام 2011. وفي عاصمة الولاية درسدن تخرج بانتظام مظاهرات "القوميين الأوروبيين ضد أسلمة الغرب". كما حصلت في 2015 مواجهات بين يمينيين متطرفين والشرطة لمنع إقامة مسكن للاجئين. وفي خريف 2016 حاصرت مجموعة غاضبة من المعادين للأجانب حافلة تقل لاجئين أفرجت عنهم بالشرطة بعد استخدام العنف ضد المهاجمين. وبعد أسابيع منع مشاهدون في بلدة باوتسن أعمال إطفاء حريق نشب في سكن لاجئين. وفي سبتمبر ركز اهتمام الرأي العام مجددا على المدينة عندما حصلت مواجهة بين يمينيين متطرفين ولاجئين. وفي مدينة فرايتال الصغيرة نفذت مجموعة يمينية متطرفة عدة اعتداءات على دور لاجئين وخططت لأخرى إضافية، وصدرت أحكام بالسجن في مارس 2018 على الجناة. وفي ولاية ساكسونيا حصلت في 2017 حسب تقرير المخابرات 1959 جنحة يمينية متطرفة.

كرستين كنيب/ م.أ.م

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

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