ألمانيا من أفضل دول العالم في الرفاهية والإمارات الأفضل عربيا

إذا كنت من المقيمين في ألمانيا فمن المرجح أن تكون من بين أكثر سكان الأرض رضا عن مستوى المعيشة الخاص بك، حسب نتائج دراسة حديثة.

إذ تحتل ألمانيا مركزا متقدما من حيث الرفاهية، وكانت في المرتبة 12 من أصل 143 دولة، تبعا لإحصائية أجرتها شركة الاستشارات Boston Consulting Group (BCG) ، كما ذكر موقع "دويتشلاند فونك" للإذاعة الألمانية.

وتعتمد الإحصائية على معايير الاقتصاد والاستثمار والاستدامة، ومن خلال 40 مؤشرا فرعيا في عدة مجالات، مثل العمل ومعدل الدخل والصحة، بالإضافة إلى التعليم والبنية التحتية والبيئة والمساواة بين الجنسين. وحصلت ألمانيا على 81.5 نقطة من أصل 100 نقطة. وبحسب الدراسة تمتعت ألمانيا بمستويات عالية في مجالات الاستقرار الاقتصادي والصحة والمساواة بين الجنسين.

عالميا، تصدرت النرويج قائمة الترتيب بـ(87.7 نقطة)، تلتها سويسرا وإيسلندا والدنمارك والسويد وفنلندا. إذ تحظى الدول الاسكندنافية دائما بمكانة متقدمة في معدل الرفاهية، خاصة في مجالات المساواة والتعليم. فيما كانت الولايات المتحدة في المرتبة 18.

أما بالنسبة للبلدان العربية فاحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بترتيب 28 عالميا، وأظهرت النتائج تصدر الإمارات في معياري معدل الدخل والبنى التحتية. فيما جاءت قطر في المرتبة 30 والكويت في المرتبة الـ37.

وفي ذيل القائمة كانت اليمن في المركز 142 وتشاد في المركز 143 والأخير.

أ.د.و/ز.أ.ب