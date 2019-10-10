ألمانيا- منفذ الهجوم في هاله يعترف بدوافعه اليمينية المتطرفة

اعترف منفذ هجوم مدينة هاله الألمانية بجريمته ودوافعه اليمينية المتطرفة والمعادية للسامية. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة (11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أن المتهم شتيفان ب. (27 عاما) أدلى باعترافات شاملة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية مساء أمس الخميس.

ويتواجد شتيفان ب. حاليا في الحبس الاحتياطي، وتتضمن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقة اتهامات بقتل شخصين ومحاولة قتل سبعة أشخاص، حسبما قال المتحدث باسم النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهه اليوم الجمعة.

وتم إلقاء القبض على شتيفان ب. يوم الأربعاء الماضي بعدما أطلق النار على سيدة (40 عاما) فقتلها أمام كنيس يهودي في حي باولوس بمدينة هاله عاصمة ولاية ساكسونيا-أنهالت بشرقي ألمانيا. ثم قام بإطلاق النار داخل محل للشاورما التركية (دونر) يقع بالقرب من الكنيس فقتل شابا عمره 20 عاما.

وقبل إطلاق النيران داخل محل الشاورما التركية حاول الجاني دخول الكنيس اليهودي لكنه فشل. وكان بداخل الكنيس 51 شخصا يحتفلون بعيد الغفران "يوم كيبور" أكبر عيد ديني لليهود. وخلال هروبه جرح شتيفان ب. سيدة عمرها 40 عاما، وزوجها (41 عاما) من خلال الرصاص الذي كان يطلقه. وطبقا لمعلومات المحققين فإن المهاجم كان يحمل أربعة أسلحة نارية والعديد من عبوات المتفجرات.

ويظهر مقطع فيديو به اعتراف، انتشر في شبكات التواصل الاجتماعي مسار الجريمة من زاوية الجاني، سير الهجوم من محاولته الفاشلة لدخول الكنيس اليهودي وإطلاقه الرصاص حتى هروبه. علاوة على ذلك سجل الجاني أفكاره في "بيان" من أحد عشر صفحة.

ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ)