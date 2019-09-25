ألمانيا: منع نشاط فني فلسطيني في برلين إثر انتقادات

إثر انتقادات عديدة في وسائل إعلام وهيئات غير حكومية وساسة ألمان، قررت سلطات العاصمة برلين حظر نشاط فني لفرقة فلسطينية كانت تعتزم إقامته مساء اليوم الأربعاء (25 سبتمبر /أيلول 2019) أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين.

وأكد مارتين بالجين، المتحدث باسم وزارة داخلية ولاية برلين، لصحيفة "تاغسشبيغل" البرلينية أن تنظيم الحفل وظهور الفرقة في نشاط على مقربة من النصب التذكاري للهولوكوست، وهي تمجد العنف في أغانيها التي تدعو أيضا لإزالة إسرائيل، كان سيشكل "استفزازا" ولذلك تم منع النشاط.

وكان مغنيا الراب الفلسطينيان شادي البوريني وقاسم النجار سيشاركان في الحفل مساء الأربعاء وبإشراف من البيت الفلسطيني في برلين ومؤسسة سيدة الأرض، في مبادرة "أطول صف دحية فلسطينية في أوروبا". والدحية أو الدحة، كما تطلق عليها بعض بلدان الخليج، عبارة عن رقصة بدوية تمارس في مناطق واسعة من فلسطين والأردن وبلدان عربية أخرى لا سيما مناطق البادية.

بيد أن تنظيم الحفل أثار انتقادات، وذكرت صحيفة "تاغسشبيغل" في عددها اليوم الأربعاء أن الحفل كان سيقام غير بعيد من النصب التذكاري "الهولوكوست" ويتضمن أغان ضد إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن المغنيين المشاركين في المهرجان لهما أغنية قديمة بعنوان "اقصف تل أبيب".

من جهته انتقد النائب السابق في حزب الخضر فولكر بيك إقامة هذه الاحتفالية في برلين، وفقا لما نشرته الصحيفة الألمانية، وتساءل بيك عن "كيفية حصول المغنيين على تأشيرة لألمانيا، داعيا الحكومة الفيدرالية لتفسير ما حصل".

في حين قال رئيس الجالية الأمريكية اليهودية ريمو ليموهيس "إنه يشعر بالفزع عندما يرى أن فنانين هاجما إسرائيل في السابق وفي أحقيتها بالوجود، يسمح لهما بالقدوم إلى برلين والغناء فيها"، مؤكدا أن هذا الحفل "ينشر صورا نمطية معادية للسامية".

وكانت الشرطة الألمانية قد أجابت على سؤال لصحيفة "تاغسشبيغل"، قبل قرار إلغاء الحفل، بأنها تعلم بحدوث هذا التجمع، وبأن جمعية سيدة الأرض قامت بتبليغ الشرطة بشكل رسمي عنه اليوم الأربعاء. كما أكدت الشرطة أنها على علم أيضا بحضور المغنيين المذكورين، مؤكدة على أن السلطات الأمنية ستلقي نظرة فاحصة على الحدث لضمان عدم حصول أية انتهاكات.

يشار إلى أنه لم يصدر أي توضيح عن منظمي الحفل حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ع. أ. ج/ هـ د/ م.س (صحف ألمانية)