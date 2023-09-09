 ألمانيا: منظمات الإغاثة تستعد للتوجه إلى المغرب عقب الزلزال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.09.2023

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ألمانيا: منظمات الإغاثة تستعد للتوجه إلى المغرب عقب الزلزال

تراقب منظمات الإغاثة الألمانية الوضع في المغرب عن كثب. الاستعدادات تجري منذ الساعات الأولى من صباح السبت. ووزيرة الداخلية الألمانية تعرب عن صدمتها حيال الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وتعرض مساعدة ألمانيا للمملكة.

أنقاض خلفها الزلزال في مراكش

الزلزال خلف مئات الضحايا وآلاف الجرحى والعدد مرشح للارتفاع

لا يزال من غير الواضح حجم الكارثة في المغرب ونوع المساعدات التي يحتاجها عمال الإنقاذ في الموقع. لكن في ألمانيا، تجري الاستعدادات منذ الساعات الأولى من صباح السبت (9 سبتمبر/أيلول 2023). وقد أعربت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، عن صدمتها حيال الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وعرضت مساعدة ألمانيا للمملكة المغربية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، السبت (9 سبتمبر/أيلول 2023)، إن " الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية THW تستعد للقيام بمهمة. بمجرد أن نتلقى المزيد من المعلومات حول المساعدة المطلوبة على وجه التحديد، سيكون في مقدورنا أن نرسل متخصصينا إلى المغرب".

وأضافت فيزر أن وكالة الألمانية للإغاثة لديها خبرة كبيرة من خلال عمليات الإنقاذ والانتشال التي قامت بها في أعقاب وقوع زلازل عنيفة وكان آخرها الزلزال الذي وقع في تركيا مطلع العام الجاري. وقالت فيزر: "صدمتنا الأخبار عن الزلزال المدمر في المغرب الذي لقي فيه العديد من الأشخاص حتفهم. نود أن نقف إلى جوار الشعب المغربي في ظل هذه الكارثة الطبيعية الرهيبة"، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم المساعدة في إنقاذ الأرواح البشرية بأسرع ما يمكن.

مهمة محتملة في المغرب

 واختتمت فيزر تصريحاته قائلة: "أشكر عمال الإغاثة في وكالة الإغاثة الألمانية من أعماق قلبي على استعدادهم الكبير والدائم لتقديم المساعدة". وكان متحدث باسم الوكالة الاتحادية قال في وقت سابق من صباح اليوم: "نراقب الوضع ونستعد حاليا لمهمة محتملة"، مشيرا

مختارات

في المقابل إلى أن المغرب لم يقدم بعد طلبا للمساعدة. ويمكن توجيه طلب المساعدة للاتحاد الأوروبي، أو مباشرة إلى ألمانيا. وقال المتحدث إن إرسال فرق إغاثة ومعدات للمغرب يتوقف على تقديم البلاد طلبا بالمساعدة، مضيفا أنه إلى جانب إرسال فرق إنقاذ، يمكن للوكالة أيضا تركيب محطات لمعالجة المياه.

وتجري الاستعدادات أيضاً في الصليب الأحمر الألماني والذي يقوم الوقت الحالي بتنسيق تدابير الإغاثة المحتملة "تحت ضغط عالٍ" مع المنظمات الأخرى. وقال كريستيان رويتر، الأمين العام للصليب الأحمر الألماني، نقلاً عن صحيفة "دي تسايت" الألمانية : "الوضع حالياً مربك للغاية. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: وهو أن الناس في مناطق الكوارث بحاجة الآن إلى المساعدة الإنسانية بشكل عاجل". 

السفارة الألمانية تشكل خلية أزمة

هذا وشكلت السفارة الألمانية في العاصمة المغربية الرباط فريقا لإدارة الأزمة. وكتبت السفارة على موقعها لإلكتروني: "واجبنا الأهم الآن هو العمل على ضمان رعاية المصابين والضحايا بأسرع ما يمكن".

من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن الوزارة أنشأت رقم طوارئ يمكن للألمان المتضررين الإبلاغ عن أنفسهم من خلال هذا الخط، كما يمكنهم أيضا أن يتلقوا دعما قنصليا عبر هذا الخط. وأضافت المتحدثة أن الخارجية تجري اتصالات وثيقة مع السلطات المحلية لمتابعة الوضع بعد الكارثة الطبيعية التي أودت بحياة مئات الأشخاص.


 إ.م/ف.ي (د ب أ)

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