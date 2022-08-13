 ألمانيا: منسوب الراين يواصل الانخفاض والعلماء يحذرون | التغيرات المناخية | DW | 13.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

ألمانيا: منسوب الراين يواصل الانخفاض والعلماء يحذرون

ذكرت مصادر رسمية ألمانية أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف وقلة هطول الأمطار أدى إلى زيادة انخفاض مستويات المياه في نهر الراين، كما تسود مخاوف من كارثة بيئية بفعل فاعل أدت إلى نفوق الأسماك على الحدود الألمانية البولندية.

منسوب نهر الراين يواصل الانخفاض

منسوب نهر الراين يواصل الانخفاض

يواصل منسوب مياه نهر الراين في ألمانيا التراجع، حيث أبلغت السلطات اليوم السبت (13 آب/ أغسطس 2022) عن انخفاض بنحو 6 سنتيمترات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الهيئة المسؤولة عن الممرات المائية والشحن في ألمانيا (جي دي دابليو إس)، فإن مستوى المياه في منطقة كاوب بولاية راينلاند-بفالتس، وهي منطقة مهمة لقطاع الشحن النهري، يبلغ الآن 36 سم، ولا تستبعد الهيئة أن ينخفض المنسوب إلى30 سم بحلول بعد غد الاثنين.

مختارات

توقعت دراسة ألمانية أنه من الممكن أن تشهد أوروبا فصولا جافة في المستقبل. ويشير العلماء إلى أنه ومنذ ربيع هذا العام، شهدت أوروبا جفافا واسع النطاق أثرعلى مستويات المياه والزراعة وأدت إلى فرض قيود على استخدام المياه.

وتعاني سفن الشحن والركاب من انخفاض منسوب المياه في نهر الراين منذ عدة أسابيع. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ منسوب المياه في كاوب 42 سم أمس الجمعة، أي أقل بنحو 5 سم مقارنة باليوم السابق.

حقيقة التغير المناخي.. حر وجفاف وفيضانات مدمرة تجتاح العالم

وكانت السلطات أعلنت مؤخرا أن صنادل المياه الضحلة لا يزال بإمكانها الإبحار في النهر بمستويات مياه تتراوح حوالي 30 إلى 35 سم. وصرح مسؤول في هيئة (جي دي دابليو إس) لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" أمس الجمعة أنه ليس من المرجح أن تتأثر بهذا الانخفاض في منسوب المياه سفن الشحن النهرية، وقال: "استمرار الجفاف الشديد يمكن أن يؤثر نظريا على القدرة على الملاحة. لكنني لا أعتقد أن ذلك محتمل".

وقد تضطر السفن إلى حمل حمولة أقل بكثير عندما يكون مستوى المياه منخفضا، ما يعني أنه سيكون من الصعب نقل الفحم والنفط على نهر الراين، وقال المسؤول: "سيتعين في هذه الحالة نقل الكثير عن طريق البر والسكك الحديدية".

ويتجه نهر "الراين" لأن يصبح غير سالك بشكل فعلي، عند نقطة عبور رئيسية في ألمانيا، ، حيث تؤدي المياه الضحلة، على طول النهر إلى تقييد شحنات منتجات الطاقة والسلع الصناعية الأخرى.

وكان ممثل عن المعهد الاتحادي الألماني لعلم المياه قد ذكر في وقت سابق أنه في هذا المستوى من المياه، يصبح من غير الاقتصادي للمراكب التي تنقل كل شيء من الوقود إلى الحديد أن تعبر عند هذه العلامة.

يشار إلى أن بعض أنواع المراكب، التي تنقل بعض السلع على الأقل، ستظل قادرة على المرور عبر بلدة "كاوب" حتى مع هذا المستوى المنخفض للمياه.

وتشهد مدن أوروبية عدة درجات حرارة تزيد على الثلاثين، ما يزيد الطلب على التبريد ويفاقم الأحوال الجوية شديدة الجفاف التي أدت إلى وضع قيود على استخدام المياه.

طفت آلاف الأسماك النافقة فوق مياه نهر أودير في ألمانيا وبولندا ما يعزز مخاوف من كارثة بيئية.

طفت آلاف الأسماك النافقة فوق مياه نهر أودير في ألمانيا وبولندا ما يعزز مخاوف من "كارثة" بيئية.

موجة حرّ تضرب أوروبا.. حرائق متواصلة ودرجات حرارة قياسية

وتعد موجات الحر المتكررة بشكل متزايد في أوروبا تذكيرا صارخا بأزمة التغير المناخي الآخذة في التكشف، حيث من المتوقع أن تصبح درجات الحرارة المتطرفة أكثر شيوعا فيما يواصل العام حرق الوقود الأحفوري. 

وفي سياق منفصل طفت آلاف الأسماك النافقة فوق مياه نهر أودير في ألمانيا وبولندا ما يعزز مخاوف من "كارثة" بيئية في المنطقة حيث دعي السكان لعدم الاقتراب من المياه.

وتنتشر الأسماك النافقة في بحيرات بالقرب من بلدة شفيدت في شرق ألمانيا ومن المتوقع أن تيارات المياه نقلتها من بولندا حيث تم اكتشاف الحالات الأولى من قبل السكان والصيادين في 28 تموز/يوليو الفائت.

واتهم مسؤولون في ألمانيا تفاجؤوا بوصول أعداد كبيرة من الأسماك النافقة، السلطات البولندية بعدم اعلامهم مسبقا بالأمر.

وأعلنت الشرطة البولندية السبت عن مكافأة بقيمة 210 آلاف يورو لمن يتمكن من العثور والابلاغ عن الجهة التي لوّثت النهر.

 وتنتقد الحكومة البولندية اليمينية الشعبوية بشدة لكونها لم تتخذ قرارات مبكرة بتطويق موقع الكارثة.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي الجمعة "في البداية اعتقد الجميع بأن المشكلة محلية". وأقر بأن "التلوّث منتشر بشكل كبير، بما يمكننا من القول إن أودير يلزمه سنوات ليسترجع وضعه الطبيعي". كما أوضح "الأرجح ان كميات كبيرة من النفايات الكيميائية تم إلقاؤها في النهر رغم الوعي بالمخاطر وتبعات ذلك".

  من جانبها طالبت وزير البيئة الألمانية شتيفي ليمكه بفتح تحقيق شامل لتحديد الأسباب التي ادت إلى هذه "الكارثة البيئية".

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب)

 

  • نهر الراين - سويسرا

    يقاوم الجفاف وتغير المناخ.. الراين معلم طبيعي وشريان حياة بقلب أوروبا

    من سويسرا إلى هولندا

    ينبع نهر الراين تحديدا من بحيرة توما في كانتون غراوبوندن شرق سويسرا، لكن عمقه لا يزداد إلا بعد تدخل مصادر أخرى للمياه منها بحيرة توماسي. هو أكبر نهر في سويسرا، ويشكل جزءا من حدودها مع النمسا وألمانيا وفرنسا، ومن أجمل معالمه الطبيعية في سويسرا شلالات الراين.

  • يقاوم الجفاف وتغير المناخ.. الراين معلم طبيعي وشريان حياة بقلب أوروبا

    يقطع ست دول بموقع استراتيجي مهم

    اسمه يعود إلى اللغة السلتية، رينوس، وتعني "الجاري"، يتدفق النهر على مسافة 1230 كيلومترا. يمر في سويسرا وألمانيا وفرنسا والنمسا وليختنشتاين وهولندا، حيث يصب في بحر الشمال، ورغم أنه لا يوجد في قائمة خمس أكبر أنهار أوروبا، إلّا أن موقعه الاستراتيجي يجعله ضمن أهمها على الإطلاق.

  • نهر الراين - ألمانيا

    يقاوم الجفاف وتغير المناخ.. الراين معلم طبيعي وشريان حياة بقلب أوروبا

    شريان نقل وسط القارة الأوروبية

    بفضل هذه الأهمية الاستراتيجية، استُخدم الراين وسيلة مثلى للنقل منذ أيام الحكم الروماني، واليوم هو شريان نقل أساسي للبضائع بين الدول التي يمر عليها، فمثلا ينقل الجزء الأكبر من البضائع التي تصل ألمانيا عبر الأنهار والمقدرة بـ195 مليون طن، ويربط مناطق صناعية ضخمة في ألمانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا.

  • نهر الراين - ألمانيا

    يقاوم الجفاف وتغير المناخ.. الراين معلم طبيعي وشريان حياة بقلب أوروبا

    أهمية كبيرة في التاريخ الألماني

    رغم أنه يأتي في المرتبة الثانية داخل ألمانيا بعد نهر الدانوب، إلّا أن الراين كان له دور كبير في تشكيل القومية الوطنية الألمانية. يعود ذلك بسبب مروره عبر دول كانت منافسة لألمانيا منها فرنسا، وما نجح عن ذلك من أزمة بينهما عندما طالبت باريس أن يشكل النهر حدودا طبيعية لفرنسا. تقدم الأغنية الشهيرة " Die Wacht am Rhein" الصادرة عام 1871 لمحة عن هذه المشاعر القومية.

  • مدينة كولونيا الألمانية

    يقاوم الجفاف وتغير المناخ.. الراين معلم طبيعي وشريان حياة بقلب أوروبا

    يضفي على المدن جمالا ساحرا

    شكل هذا النهر مصدر إلهام للكثير من الفنانين، منهم رسام المناظر الطبيعية الإنجليزي ويليام ترنر الذي استلهم لوحاته من رومانسية نهر الراين، وكذلك الشاعر لورد بايرون. كما حضر النهر في العديد من الأفلام السينمائية منها Watch on the Rhine. يمر عبر العديد من المدن الجميلة، خصوصا في ألمانيا حيث يقطع 13 مدينة أشهرها كولونيا (الصورة)، وكذلك في روتردام الهولندية.

  • نهر الراين - الجفاف

    يقاوم الجفاف وتغير المناخ.. الراين معلم طبيعي وشريان حياة بقلب أوروبا

    الجفاف يضرب الراين مرة أخرى

    تعرّض النهر لموجات جفاف عبر التاريخ استطاع أن يقاوم آخرها عام 2018. هذه الأيام يعاني مجددا من تراجع منسوبه، إذ تراجع مستواه في كوبلنز الألمانية إلى 48 سنتمتر فقط، وهو أقل ثلاث مرات مما تحتاجه السفن للإبحار. صور متعددة التقطت لتراجع المياه وهناك توقعات بأن تنحسر أكثر خلال الأيام القادمة، لكن الخبراء يثقون في صموده مرة أخرى.

  • نهر الراين - الجفاف

    يقاوم الجفاف وتغير المناخ.. الراين معلم طبيعي وشريان حياة بقلب أوروبا

    تضرر كبير في المجال الاقتصادي

    تداعيات الجفاف كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، سيكون لزاما على العديد من شركات النقل تأجيل أو خفض نقل بضائعها، ومن ذلك النفط والفحم الحجري والغاز. يتحدث خبراء عن أن السفن لن تستطيع نقل أكثر من 600 طن حتى وإن كان قدرتها تتجاوز ألفي طن. يحدث هذا في وقت تتخوف فيه ألمانيا وأوروبا من أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلا عن تضرر حركة النقل السياحي.

  • نهر الراين - الجفاف

    يقاوم الجفاف وتغير المناخ.. الراين معلم طبيعي وشريان حياة بقلب أوروبا

    خطر كبير على البيئة

    التداعيات تصل كذلك إلى المجال البيئي. نهر الراين هو موطن الكثير من النباتات والحيوانات والطيور. بسبب انخفاض منسوبه يزداد التلوث وترتفع درجة الحرارة. تعيش في النهر أنواع سمكية متعددة ما يشكل خطرا على التنوع البيئي، كما تتضرر النباتات التي تنبت على ضفاف النهر، ويؤثر الجفاف بشكل كبير على الغطاء الغابوي القريب من النهر.