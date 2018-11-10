ألمانيا- مناقشة "نظام نقاط" للجرائم وترحيل اللاجئين إلى بلادهم!

قدم المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا "BKA"، خطة من أجل تسريع ترحيل طالبي اللجوء الخطيرين. وتقوم خطة "نظام النقاط" على تجميع الجرائم في سجل مركزي وتقييمها بنقاط.

ووفقاً للخطة، فإن ارتكاب طالب اللجوء جريمة سرقة صغيرة دون أن يتم الحكم عليه بالسجن، يضيف نقطة إلى سجله، وفي حال الحكم عليه بالسجن لمدة عام في مثل بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، فإن ذلك يضيف إلى سجله عشر نقاط بحسب هذا النظام.

أما في حال ارتكب طالب اللجوء جريمة قتل، يضاف إلى سجله 70 نقطة، وهو ما يعني أنه تجاوز "الخط الأحمر" و"يمكن ترحيله"، وفقاً للخطة التي مازالت قيد النقاش.

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وبحسب تقرير لصحيفة "برلينر تاغس شبيغل" فإن "الخط الأحمر" بحسب الفكرة التي جهزها المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم هو بلوغ طالب اللجوء 60 نقطة في نظام النقاط الجديد.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار بشأن هذه الخطة في مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية المنعقد في ماغدبورغ والذي بدأ أمس الأربعاء (29 تشرين الثاني/نوفمبر) ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأيد وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستورويوس فكرة وضع "نظام النقاط" الذي يقيّم طالبي اللجوء المجرمين والذي يمكّن من ترحيل الذين تجاوزوا "الخط الأحمر" في عدد النقاط.

جدير بالذكر أن تطبيق نظام النقاط سيكون أمامه الكثير من العقبات، كما أن عمليات الترحيل إلى سوريا غير ممكنة في الوقت الحالي. ورصد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في عام 2017 حوالي 2800 مهاجر يشتبه بارتكابهم أكثر من 10 جرائم، بينما رصد حوالي 60 ألف مهاجر ارتكبوا من جريمتين إلى عشر جرائم.

م.ع.ح/د. ص (د ب أ- أ ف ب)

المصدر: مهاجر نيوز