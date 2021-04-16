ألمانيا.. "مكابح الطوارئ" تدخل حيز التنفيذ لاحتواء كورونا

دخل قانون جديد مثير للجدل في ألمانيا بسرعة حيز التنفيذ اليوم السبت (24 ابريل/نيسان 2021). والذي يفرض قيوداً موحدة على مستوى البلاد لاحتواء جائحة كورونا في المناطق التي تنتشر فيها العدوى.

ويتم تفعيل ما يعرف باسم "مكابح الطوارئ" عندما يصل معدل الإصابة في منطقة معينة إلى 100 إصابة لكل مئة ألف نسمة خلال أسبوع على مدار ثلاثة أيام متتالية. وتتجاوز مساحات شاسعة من ألمانيا الحد الأقصى للمعدل، من المجتمعات الريفية إلى المدن الكبرى مثل برلين وكولونيا وفرانكفورت وميونخ.

القانون، الذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، محل نقاش ساخن لأنه يسمح للحكومة الاتحادية بإلغاء القرارات على مستوى الولاية، وهو تغيير رئيسي في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

يقول مؤيدون للقانون مثل المستشارة أنغيلا ميركل، إن ألمانيا اضطرت إلى إنهاء هذه الطريقة في التعامل مع الجائحة، والتي تتسم بالتباين في القرارات بحسب كل ولاية، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه البلاد احتواء الموجة الثالثة من كورونا.

وتشمل الإجراءات إغلاق الأماكن الثقافية، وتشديدا طفيفا لقيود الاختلاط، وحظر التجوال من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، وهو العنصر الأكثر إثارة للجدل. ويجب على المدارس أيضا التحول إلى التعليم عن بعد إذا تجاوز معدل الإصابة في المنطقة الكائنة بها 165 حالة، وتنطبق قواعد نظافة جديدة على الأعمال التجارية غير الأساسية، ويتم إغلاق المطاعم باستثناء العروض الجاهزة.

مشاهدة الفيديو 02:08 شارك البونديساغ يعدل قانون الحماية من العدوى إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3sLnK البرلمان الألماني يصادق على قانون الحماية من العدوى

ويعتبر الاتحاد العام للأطباء في ألمانيا اللوائح الجديدة مدعاة للتفاؤل. وقال رئيس الاتحاد، ديرك هاينريش، لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم: "أرى فرصة لكسر الموجة الثالثة"، مضيفا أن جهود التطعيم المتسارعة وإجراءات الإغلاق السابقة قد بدأت الفعل في جعل الأرقام مستقرة، مشيرا إلى أن "مكابح الطوارئ" ستعمل على تسريع هذا الاتجاه.

مزيد من الإصابات بالفيروس

من جانبه، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 23 ألفا و392 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، سجل المعهد 23 ألفا و804 إصابات جديدة يوم السبت الماضي. وسجل 286 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 219 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا اليوم في غضون سبعة أيام 164,4 حالة (164 حالة أمس الجمعة). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي بواقع 197,6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و268 ألفا و645 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في ألمانيا 81 ألفا و444 حالة. وبلغ عدد المتعافين مليونين و882 ألفا و300 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1,08، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 108 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وتيرة متسارعة في التلقيح

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 24,3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ590 ألفا و913 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75 بالمائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ع.ح./ع.ج (د ب أ)