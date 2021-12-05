ألمانيا: مقتل شرطيين بطلقات نار خلال تفتيش مروري

أكدت شرطة مدينة كايزرسلاوترن (غرب المانيا) اليوم (الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني 2022) وفاة شرطيين بعد تفتيش مروري ليلة الأحد / الاثنين وأنه لم تتضح بعد خلفيات الواقعة، مشيرة إلى أن الشرطيين التابعين لوحدة تفتيش منطقة كوزل، كانا في دورية روتينية على الطريق. وأضافت الشرطة أن الشرطيين لقيا حتفهما بطلقات مميتة على إحدى الطرق في مدينة أولمت حوالي الساعة 4.20 صباحا (التوقيت المحلي).

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطيين (24 و29 عاما) تمكنا من إرسال رسالة عبر جهاز لاسلكي قبل أن يفارقا الحياة. وعندما وصلت التعزيزات إلى مكان الحادث، كان الأوان قد فات.

وذكرت الشرطة أنه يجري البحث على قدم وساق عن الجناة الفارين، وتم رفع أدلة من مسرح الجريمة. وبحسب المعلومات، لا يوجد وصف للجناة ولا لسيارة الهروب التي استخدمت.

وفي تغريدة، أعلنت الشرطة أن عمليات البحث امتدت إلى ولاية سارلاند المجاورة، القريبة من الحدود الفرنسية. وأوضحت الشرطة أنه "لم يتم تحديد أي وصف للجناة أو السيارة التي استخدمت في الهروب" مضيفة أنها لا تعرف وجهة القتلة.

كما أن اتجاه الهروب غير معروف. وتم إغلاق الطريق الذي وقعت فيه الجريمة بالكامل. وطلبت الشرطة من السكان عدم استقبال أي عابرين، موضحة أن واحدا على الأقل من المشتبه بهم مسلح. كما طلبت الشرطة من السكان الإبلاغ عن أي شيء مثير للشبهة.

ح.ز/خ.س (د.ب.أ)