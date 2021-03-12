 ألمانيا: مقابلات مع مهاجرين غير مسجلين.. إجراء مثير للقلق | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 14.04.2021

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا: مقابلات مع مهاجرين غير مسجلين.. إجراء مثير للقلق

في ألمانيا، يتم استدعاء آلاف المهاجرين غير القانونيين كل عام لإجراء مقابلات مع وفود أجنبية قادمة من بلدانهم، من المفترض أن تحدد هويتهم وترحلهم. فما أساس هذه المقابلات قانونيا؟ وما المترتب عليها؟

صورة رمزية للاجئ من إثيوبيا خلال جلسة استماع للتأكد من هويته (24/1/2017)

صورة رمزية للاجئ من إثيوبيا خلال جلسة استماع للتأكد من هويته (24/1/2017)

ماريا جوجينموس تعمل لصالح منظمة كاريتاس في داخاو بإقليم بافاريا، أبلغت عن حالة سنغالي تم اصطحابه في منتصف الليل من قبل مجموعة من ضباط الشرطة من مركز الإقامة في بلدة صغيرة بالقرب من ميونيخ، حيث يوجد حوالي عشرين طالب لجوء معظمهم أفارقة.

مختارات

حسب تقارير إعلامية، تسعى ولاية بافاريا إلى إدخال تعديلات خاصة بها على سياسة اللجوء والتشدد أكثر تجاه اللاجئين وخاصة فيما يتعلق بمن رفضت طلبات لجوئهم، ليتم ترحيلهم بشكل أسرع وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك.

رحبت ولاية بافاريا الألمانية بعمليات الترحيل الجماعي المزمع تنفيذها لطالبي لجوء مرفوضين إلى أفغانستان. وقال يواخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا بأنه يعتبر ذلك "صحيحا ومنطقيا".

لا يعلم الكثير من المهاجرين الأفارقة ما ينتظرهم في أوروبا، وبمجرد وصولهم يصبحون في مواجهة واقع صعب مغاير لما تصوروه ويكتشفون أن أوروبا ليست الجنة الموعودة، وهذا ما يجعل بعضهم يقرر العودة إلى بلاده وبدء حياة جديدة هناك.

تقول ماريا غوغينموس: "كان هناك سبعة رجال شرطة جاؤوا لاصطحاب شخص واحد. لأنهم لم يجدوه في غرفته، فتشوا جميع الغرف الأخرى، ويمكنك أن تتخيل الخوف من اتخاذ مثل هذا الإجراء". وحكى المهاجر للمتحدثة أنهم أخذوه إلى مركز الشرطة حيث انتظر خمس ساعات، ثم أخذوه لرؤية الوفد السنغالي في ميونيخ.

كان المهاجر السنغالي واحدًا من 274 شخصًا استدعتهم السلطات البافارية في أوائل مارس/آذار من أجل مقابلة "تحديد الهوية" مع الوفد السنغالي الرسمي، المكلف بمهمة تحديد هوية مواطنين محتملين في بافاريا، حيث تعيش الغالبية العظمى من طالبي اللجوء السنغاليين.

التحدي اليوم هو إصدار وثائق سفر للمهاجرين غير المسجلين الذين تم رفض طلبات لجوئهم في ألمانيا. وبالتالي فإن كل من يتم استدعاؤهم يمكن ترحيلهم ولكن يتم التسامح معهم لعدة سنوات والسماح ببقائهم على الأراضي الألمانية، لأنه من المستحيل ترحيلهم دون توفرهم على وثائق هوية.

الحضور الإجباري

الحضور في هذه المقابلات إلزامي، لأن مكتب الدولة للجوء والترحيل (LFAR)، وهي الهيئة العامة المسؤولة عن طلبات اللجوء والترحيل في بافاريا، تلزم كل فرد بالمشاركة في توضيح هويته. يمكن أيضًا العمل على تطبيق التزام الحضور هذا "ضد رغبة الشخص المعني".

صورة رمزية لوثيقة صادرة عن مدينة كوبورغ في بافاريا تسمح لحاملها بالبقاء المؤقت في ألمانيا ومنع ترحيله

صورة رمزية لوثيقة صادرة عن مدينة كوبورغ في بافاريا تسمح لحاملها بالبقاء المؤقت في ألمانيا ومنع ترحيله

هذا ما حدث للرجل الذي اقتادته الشرطة بالقوة، بعدما لم يحضر للاجتماع. وفقًا لماريا غوغينموس، كانت لديه أسباب وجيهة، لأنه أرسل شهادة طبية إلى السلطات. "لقد جاء لرؤيتي بعد أربعة أيام من المقابلة وكان مصدوماً. لم يكن يعرف ما كان يحدث له واعتقد أنه سيتم ترحيله مباشرة. منذ ذلك الحين، يخشى كل يوم من عودة الشرطة إلى البحث عنه لترحيله".

الغرض من مقابلات التعريف هذه، أولاً تحديد جنسية الشخص ومدتها تعتمد على "الردود ومستوى التعاون من الشخص المعني". وعما إذا كانت هذه العملية قانونية، ردت LFAR بأنها "إجراء تم ممارسته منذ سنوات وتم التحقق منه عدة مرات من قبل المحاكم، ولا شك في أنه إجراء قانوني".

استدعاء الآلاف كل عام

هذه المقابلات الشخصية تمارس في كل الولايات الألمانية، والسنغال ليست الدولة الوحيدة التي أرسلت وفودها. وفقًا للحكومة الألمانية، بين عامي 2019 و 2020، اجتاز مواطنون من غامبيا وغانا ونيجيريا وغينيا والسودان وتوغو ومصر وكوت ديفوار وحتى أوغندا هذا النوع من المقابلات. وغير دول القارة الأفريقية، أرسلت فيتنام وأفغانستان وفودًا أيضًا خلال هذه الفترة. إجمالاً، تمت دعوة ما يقرب من 3500 شخص غير موثق لهذه المقابلات في عام 2019. وانخفض هذا الرقم إلى ما يقرب من 500 شخص في عام 2020 بسبب قيود السفر المرتبطة بوباء كورونا.

وبحسب حزب "دي لينك" اليساري الألماني، خلال سؤال وُجه للحكومة في عام 2019، "تعرضت هذه المحادثات لانتقادات لسنوات لأن الإجراء لم يكن شفافًا. غالبًا ما تستغرق المحادثات بضع دقائق فقط، لكن لا يمكن للمعنيين خلالها أن يكونوا برفقة محام".

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قصة آدما.. العائد للوطن

بالنسبة للسنغاليين، أجريت المقابلات بانتظام في بافاريا منذ عام 2017. في ذلك العام، كان آداما من بين أول من اجتازوا إحدى مقابلات التعريف هذه، وانتهي به المطاف بترحيله إلى السنغال بعد عام.

يتذكر أداما "استغرقت المقابلة حوالي عشر دقائق"، لم ينكر قط خلالها أنه سنغالي. "أخبرتني امرأة أن هناك الكثير من المشاريع والشركات والعمل في السنغال. أخبرتها أن هذا غير صحيح وسألتها لماذا إذن الكثير من السنغاليين في البلد ليس لديهم عمل".

بعد المقابلة ، لم يشعر آداما دينغ بقلق مفرط. عاش في ألمانيا لمدة سبع سنوات دون أوراق ودون تصريح بالعمل. "اعتقدت أنها مزحة، لو علمت بالترحيل، كنت سأذهب إلى إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا. بدلاً من ذلك، بقيت في ميونيخ واستمريت في تأليف الموسيقى مع فرقتي التي جابت كل أنحاء ألمانيا".

اليوم، في سن الخامسة والثلاثين، يعيش آداما في نيودور، وهي بلدة ساحلية في جنوب السنغال، ويمتهن وظيفة صغيرة كرسام ستسمح له بكسب لقمة العيش، ولا يفكر في العودة إلى ألمانيا إلا بطريقة رسمية.

موضوع حساس للغاية

هذا العام، خلال مقابلات أجريت في أوائل مارس/آذار في ميونيخ ، تم تحديد هوية 98 شخصًا على أنهم مواطنون سنغاليون، وفقًا لتقرير السلطات البافارية.

وقال مصدر من السفارة "هذه مسألة حساسة للغاية"، وأضاف أنه "كانت هناك ضجة كبيرة في السنغال حيث ذكرت الصحف المحلية أنه تم إرسال وفد إلى ألمانيا لترحيل السنغاليين. وبحسب المصدر فإن للعملية صورة سيئة لأن البعض يفسرها على أنها إهانة للسنغاليين.

في ألمانيا، يمثل تنسيقية المواطنين السنغاليين، إبراهيما تامبيدو ، رئيس FONSA ، صندوق التضامن للسنغاليين في ألمانيا. بالنسبة له "دولة السنغال تحاول حماية أبنائها بطريقة دبلوماسية".

يوضح إبراهيما أن الإجراء قد يثير مخاوف، إذ قال "ذهبت الشرطة لاصطحاب الكثير من الأشخاص مباشرة من منازلهم لأنهم لم يأتوا للمواعيد المحددة". "لكن علينا تفهم أولئك الأشخاص، فهم لم يتلقوا دعوات بسيطة. تلقوا دعوات من 12 إلى 13 صفحة، ومعظمهم لا يفهم اللغة الألمانية وهي لغة صعبة للغاية، وهناك نقص في المعلومات. كان عليهم أن يشرحوا لهم أنه ما من داع للخوف.

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"طريقة الضغط"

من بين 274 شخصًا تم استدعاؤهم في ميونيخ، استجاب 171 فقط. تلقت أستريد شرايبر، الناشطة المؤيدة للمهاجرين في بافاريا والمشاركة في تأسيس جمعية Sama Chance، وهي جمعية توعية حول الهجرة غير النظامية في السنغال، رسائل عديدة من المهاجرين، يطلبون النصيحة بعد تلقي الاستدعاء، عبارة عن خمس عشرة صفحة مكتوبة بلغة إدارية ألمانية يصعب فك شفرتها.

توضح الناشطة الحقوقية أستريد شرايبر"المهاجرين غير النظاميين مهددون بالسجن أو غرامة قدرها 3000 يورو أو تخفيض المساعدة المالية إلى الحد الأدنى الصارم إذا لم يحضروا المقابلات، هذه الأمور تجعل بعضهم يفكر أنه من الأفضل المغادرة، وأنه قد حان الوقت لحزم الحقائبوالعودة عوض الذهاب إلى السجن، أو العيش اعتمادا على المساعدات الهزيلة شهريًا".

وتقول الناشطة أن البعض منهم يختارون الفرار نحو فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال أو أي مكان آخر في أوروبا، ويفكرون ربما في العودة إلى ألمانيا بعد سنوات. وقد أكدت عدة مصادر، بما في ذلك ممثل المجلس البافاري للاجئين، ظاهرة الرحيل السريع والمفاجئ للمهاجرين.

ماركو فولتر/ ترجمة: ماجدة بوعزة المصدر: مهاجر نيوز

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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