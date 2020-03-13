 ألمانيا.. مع الرقم القياسي للوفيات مطالب بفرض إغلاق فوري وصارم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا.. مع الرقم القياسي للوفيات مطالب بفرض إغلاق فوري وصارم

تتكثف المطالبات في ألمانيا من أجل الإسراع في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكوفيد-19. وزير الداخلية وسياسيون آخرون يدعون إلى ضرورة فرض إغلاق صارم وعدم انتظار انتهاء فترة الأعياد.

Deutschland Bundesinnenminister Horst Seehofer spricht Verbot gegen «Wolfsbrigade 44» aus

وزير الداخلية الألماني زيهوفر يطالب بضرورة الإسراع بفرض إغلاق صارم

حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من الانتظار إلى ما بعد فترة عيد الميلاد لتشديد تدابير احتواء جائحة كورونا. وقال زيهوفر في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" اليوم الجمعة (11 كانون الأول/ديسمبر 2020): "الفرصة الوحيدة لاستعادة السيطرة على الوضع هي الإغلاق، الذي يجب أن يحدث على الفور"، موضحاً أنه إذا تم الانتظار إلى ما بعد العطلة، فسيتعين مواجهة أعداد كبيرة من الإصابات لعدة أشهر.

مختارات

طالبت ميركل من سكان ألمانيا الثقة في العلم كوسيلة لمواجهة كورونا، وأن يستمروا في خفض الاختلاط الاجتماعي في احتفالات أعياد الميلاد، مدافعة عن استمرار إجراءات الإغلاق الجزئي.

تفيد دراسة حديثة أن الأشخاص من ذوي الأصول الأجنبية لديهم ثقة كبيرة في الدولة الألمانية حتى خلال أزمة جائحة كورونا. غير أن الجدل حول العنصرية ترك بصماته على أكثر من صعيد.

أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية أن برلين ستراقب سلامة وفعالية أيّ لقاح يرخص له في البلاد. تصريح جاء في ظل استقرار عدد الإصابات على ارتفاع مقلق، ما أدى إلى انخفاض عام في مبيعات أكثر من ثلثي الشركات الألمانية.


وأعرب زيهوفر عن غضبه من أن بلاده تخاطر الآن بالميزة التي كافحت من أجلها في الربيع الماضي خلال بدء الجائحة. ولم يعزُ زيهوفر ذلك إلى قلة انضباط المواطنين، بل إلى عدم كفاية الإجراءات على وجه الخصوص. وقال زيهوفر إنه تولد لديه انطباع عقب المشاورات بين رؤساء حكومات الولايات والمستشارة أنغيلا ميركل في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي بأن جميع رؤساء الحكومات لم يدركوا بشكل صحيح خطورة الوضع.
وفي سياق متصل، حذرت الحكومة الألمانية من دفع النظام الصحي إلى أقصى حدوده في تحمل الأعباء. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة، مارتينا فيتس، إنه لا ينبغي تجاهل الأصوات الناقدة التي تشير إلى ذلك.

اقرأ أيضاً: وزيرة ألمانيا تحسم.. لقاح كورونا طوعي أم إجباري؟
كما دعا آرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين – ويستفاليا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان، إلى ضرورة الإسراع في فرض إغلاق صارم في ألمانيا، نظراً للارتفاع الكبير في عدد الإصابات: "لا يمكن أن ننتظر حتى عيد الميلاد. يجب أن نتصرف بسرعة". ولكنه لم يحدد موعد بدء هذا الإغلاق، لأن حكومات الولايات والحكومة الاتحادية يجب أن تتوصل إلى إجماع حول هذا القرار.
ومن المنتظر عقد قمة، خلال اليومين القادمين، تجمع رؤوساء حكومات الولايات مع المستشارة الاتحادية، للاتفاق حول الخطوات القادمة.
ومع ذلك استبقت بعض الولايات هذه القمة وقامت بفرض بعض القيود، تشمل المدارس والمحلات التجارية وتناول المشروبات الكحولية وبيعها في الشارع، كما في ولاية شمال الراين – ويستفاليا، وولاية بادن – فورتمبيرغ.
وكانت المستشارة الألمانية ميركل قد طالبت يوم الأربعاء الماضي بتشديد الإغلاق الجزئي قبل عيد الميلاد، كاستجابة لهذه الزيادة الإضافية في عدد الإصابات والوفيات بكورونا. وأوصت ميركل المواطنين بخفض الاختلاط الاجتماعي على مدار أسبوع قبل عيد الميلاد، وقالت: "إذا كنا نقوم بالاختلاط على نحو كبير قبل عيد الميلاد، واتضح لاحقاً أن ذلك كان آخر عيد ميلاد مع الأجداد، فسنكون حينها قد تهاونا في شيء ما. لا ينبغي لنا فعل ذلك".

يشار إلى أن ألمانيا سجلت رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات ببلوغ 29 ألفا و875 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما تم تسجيل 598 حالة وفاة جديدة وهو أعلى مستوى في عدد الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة.
ف.ي/خ.س (ا.ف.ب، رويترز، د ب ا)

  • Lichterengel schweben über der Regent Street, London, Großbritannien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    لندن، شارع ريغينت

    إجراءات الحجر الصحي انتهت في بريطانيا. والمتاجر والمطاعم يُسمح لها بفتح أبوابها مجددا، والحياة تعود إلى الشوارع تحديدا في الوقت المناسب للتبضع لهديا أعياد الميلاد (الكريسماس). جولات التبضع تزداد متعة تحت هذه السلاسل الضوئية الجميلة.

  • Lichterbogen mit vier Adventskerzen, im Hintergrund: Rathaus mit Weihnachtsbaum, Wien, Österreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    فيينا، ساحة البلدية

    وحتى عاصمة النمسا تخفف قيود كورونا، ويبدأ بالتالي حظر التجول فيها ابتداء من الثامنة مساء. وهذا يعني أن سكان فيينا بإمكانهم استغلال ساعات المساء لجولة أمام ساحة البلدية مرورا بالقرب من شجرة الميلاد وقوس الأضواء المزين بأربع شموع.

  • Menschen vor der festlich beleuchteten Weihnachtstanne auf dem Altstädter Ring, Prag, Tschechien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    براغ، ألتشتيتير رينغ

    شجرة الميلاد في وسط العاصمة التشيكية هي التي تجذب الأنظار. وفي العادة يزدحم في الساحة الجميلة سياح من مختلف بقاع العالم، لكنها هذا العام تبقى في متناول السكان المحليين فقط. هنا وفي الأزقة المجاورة في المدينة القديمة يتهيأ سكان براغ لاحتفالات أعياد الميلاد.

  • Riesige Weihnachtstanne im Kaufhaus, Paris, Frankreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    باريس، متاجر لافاييت

    إبداع وأفكار مبتكرة! ليس هناك شيء آخر نتوقعه من الفرنسيين، لذلك يجذب ديكور عيد الميلاد في متاجر لافاييت الشهيرة هذا العام، الأنظار. ولحسن الحظ انتهى في فرنسا الحجر الصحي المتشدد بحيث يمكن للناس التوجه لأسواق الاستهلاك من أجل الشراء والمتعة.

  • drei Weihnachtsengel als Lichtinstallation , Krakau, Polen

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    كراكاو، ساحة بودغورسكي

    وحتى في بولندا يتنفس الناس الصعداء: فحالات الإصابة بكورونا تتراجع، والقيود القاسية يتم تخفيفها. وعلى هذا النحو بوسع الناس في مدينة كراكاو بالجنوب البولندي التمتع بسحر أوقات أعياد الميلاد.

  • Weihnachtstanne vor dem beleuchteten Rathaus in Brüssel, Belgien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    بروكسيل، الساحة الكبيرة

    إنها كبيرة وجميلة وإلى حد ما محلية: الساحة الكبيرة في قلب العاصمة البلجيكية تكوِن بواجهات منازلها الجميلة وبناية البلدية، الإطار الخلفي المثالي لشجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 18 مترا. والساحة الكبيرة في بروكسيل تُعد منذ 1998 جزءا من الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

  • festlich illuminierte Basilius Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmchen, Moskau, Russland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    موسكو، كاتدرائية بازيليوس

    الهدايا في روسيا لا يأتي بها البابا نويل، بل الجليد. وهذا انطلاقا من ليلة رأس السنة في الـ 31 ديسمبر. والكنيسة الأرثودوكسية الروسية تحيي حفل عيد الميلاد في الـ 7 من يناير. وكالعادة ترتدي الشوارع والساحات في موسكو حلة احتفالية.

  • Gasse mit Menschen zwischen weihnachtlichen Verkaufsbuden, Madrid, Spanien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    مدريد، الساحة الكبيرة

    العاصمة الاسبانية تحتفل بفترة أعياد الميلاد في كل سنة بمهرجان أضواء كبير يضيئ حتى الـ 6 يناير أهم الشوارع والساحات والآثار التاريخية. ومن بينها في هذه السنة رغم كورونا سوق أعياد الميلاد في الساحة الكبيرة.

  • Weihnachtsbaum vor dem angestrahlten Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    برلين، بوابة برندنبورغ

    لا جدوى من البحث عن أسواق أعياد الميلاد الشهيرة في العاصمة الألمانية، إذ قررت الحكومة الألمانية إلغائها هذا العام بسبب جائحة كورونا. لكن مثل كل سنة تلمع على بوابة برندبورغ شجرة عيد الميلاد المزينة. م.م / ا. ف


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

وحدات العناية المركزة في ألمانيا تمتلئ بوتيرة سريعة  

مواضيع ذات صلة

Deuttschland | Ministerpräsidentenkonferenz trifft Bundesregierung

ميركل تعلن "الحرب الشاملة" على وباء كورونا 13.03.2020

بدعم مجتمعي واقتصادي أعلنت المستشارة الألمانية المواجهة الشاملة على جميع المستويات مع فيروس كورونا الذي أودى بحياة 8 ألمان حتى لحظة إعداد هذا الخبر. وأعلنت 12 ولاية ألمانية إغلاق المدارس، آخرها هامبورغ.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  