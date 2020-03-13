ألمانيا.. مع الرقم القياسي للوفيات مطالب بفرض إغلاق فوري وصارم

حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من الانتظار إلى ما بعد فترة عيد الميلاد لتشديد تدابير احتواء جائحة كورونا. وقال زيهوفر في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" اليوم الجمعة (11 كانون الأول/ديسمبر 2020): "الفرصة الوحيدة لاستعادة السيطرة على الوضع هي الإغلاق، الذي يجب أن يحدث على الفور"، موضحاً أنه إذا تم الانتظار إلى ما بعد العطلة، فسيتعين مواجهة أعداد كبيرة من الإصابات لعدة أشهر.



وأعرب زيهوفر عن غضبه من أن بلاده تخاطر الآن بالميزة التي كافحت من أجلها في الربيع الماضي خلال بدء الجائحة. ولم يعزُ زيهوفر ذلك إلى قلة انضباط المواطنين، بل إلى عدم كفاية الإجراءات على وجه الخصوص. وقال زيهوفر إنه تولد لديه انطباع عقب المشاورات بين رؤساء حكومات الولايات والمستشارة أنغيلا ميركل في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي بأن جميع رؤساء الحكومات لم يدركوا بشكل صحيح خطورة الوضع.

وفي سياق متصل، حذرت الحكومة الألمانية من دفع النظام الصحي إلى أقصى حدوده في تحمل الأعباء. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة، مارتينا فيتس، إنه لا ينبغي تجاهل الأصوات الناقدة التي تشير إلى ذلك.

اقرأ أيضاً: وزيرة ألمانيا تحسم.. لقاح كورونا طوعي أم إجباري؟

كما دعا آرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين – ويستفاليا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان، إلى ضرورة الإسراع في فرض إغلاق صارم في ألمانيا، نظراً للارتفاع الكبير في عدد الإصابات: "لا يمكن أن ننتظر حتى عيد الميلاد. يجب أن نتصرف بسرعة". ولكنه لم يحدد موعد بدء هذا الإغلاق، لأن حكومات الولايات والحكومة الاتحادية يجب أن تتوصل إلى إجماع حول هذا القرار.

ومن المنتظر عقد قمة، خلال اليومين القادمين، تجمع رؤوساء حكومات الولايات مع المستشارة الاتحادية، للاتفاق حول الخطوات القادمة.

ومع ذلك استبقت بعض الولايات هذه القمة وقامت بفرض بعض القيود، تشمل المدارس والمحلات التجارية وتناول المشروبات الكحولية وبيعها في الشارع، كما في ولاية شمال الراين – ويستفاليا، وولاية بادن – فورتمبيرغ.

وكانت المستشارة الألمانية ميركل قد طالبت يوم الأربعاء الماضي بتشديد الإغلاق الجزئي قبل عيد الميلاد، كاستجابة لهذه الزيادة الإضافية في عدد الإصابات والوفيات بكورونا. وأوصت ميركل المواطنين بخفض الاختلاط الاجتماعي على مدار أسبوع قبل عيد الميلاد، وقالت: "إذا كنا نقوم بالاختلاط على نحو كبير قبل عيد الميلاد، واتضح لاحقاً أن ذلك كان آخر عيد ميلاد مع الأجداد، فسنكون حينها قد تهاونا في شيء ما. لا ينبغي لنا فعل ذلك".

يشار إلى أن ألمانيا سجلت رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات ببلوغ 29 ألفا و875 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما تم تسجيل 598 حالة وفاة جديدة وهو أعلى مستوى في عدد الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة.

ف.ي/خ.س (ا.ف.ب، رويترز، د ب ا)