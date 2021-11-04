ألمانيا- مع ارتفاع الإصابات بكورونا دعوات للعودة إلى الفحص المجاني

دعت الغرفة الاتحادية للأطباء بألمانيا لإعادة سريعة لاختبارات الكشف المجاني عن فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس الغرفة كلاوس راينهارت لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد (السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، بأن إنهاء تحمل تكاليف ما يسمى باختبارات الكشف عن كورونا للمواطنين والذي بدأ سريانه اعتباراً من الـ 11 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع الإبقاء على الحالات استثنائية فقط، لم يحقق نتائجه المرجوة في تحفيز الأشخاص على تلقي التطعيم.

ولهذا السبب شدد راينهارت على ضرورة أن تتحلى الحكومة الاتحادية والولايات بـ "الشجاعة لتصحيح هذا القرار الخاطئ بسرعة".

ومع وقف التمويل الحكومي، أُغلقت الكثير من مراكز الاختبار. وتم تبرير القرار بأنه يمكن لكل شخص حماية نفسه من الإصابة من خلال تلقي تطعيم ضد الفيروس. ومنذ ذلك الحين لا تتوافر الاختبارات المجانية سوى للأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي التطعيم، من بينهم الأطفال الأقل من 12 عاماً، وكذلك النساء الحوامل.

موازاة لذلك، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح الأحد استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد المسجلة منذ أيام في ألمانيا.

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وأوضح المعهد أن عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على المستوى الوطني 191,5 حالة، أي أعلى بثماني درجات عن أمس السبت و30,4 درجة عن معدل الأسبوع الماضي. بينما كان المعدل قبل شهر واحد مستقراً عند 62,6 درجات.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 23 ألفاً و543 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلاً عن 37 حالة وفاة.

يذكر أنه تمّ تسجيل 16 ألفا و887 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلاً عن 33 حالة وفاة.

بيد أن المعهد الحكومي أشار أيضا إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيراً؛ نظرا لأن كثيرا من الإصابات لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

و.ب/ع.غ (د ب أ، أ ب د)