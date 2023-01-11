ألمانيا: معلومات جديدة عن إيرانيين يشتبه في تخطيطهما لهجوم

ذكرت تقارير إخبارية أن الشقيقين الإيرانيين اللذين اعتقلا في مداهمة لوحدات مكافحة الإرهاب في بلدة كاستروب- راوكسيل بالقرب من مدينة دورتموند الألمانية مطلع الأسبوع الجاري، كانا ينتظران تسلم بذور مادة الريسين السامة في اليوم السابق للمداهمة أو في اليوم نفسه.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية ومجلة "فوكوس" فقد تم التوصل إلى هذه المعلومات من خلال فحص محادثات على الهواتف المحمولة للمشتبه بهما.

وكان من الممكن أن ينتج المشتبه بهما سما قاتلا من هذه البذور. ومن غير الواضح ما إذا كانت عملية التسليم قد تمت. وفي البداية، لم يتم العثور على أي شيء أثناء تفتيش شقة أحدهما / 32 عاما/ بالإضافة إلى مرآبين. يشار إلى أن الريسين هو بروتين شديد السمية ومدرج رسميا في ألمانيا كسلاح بيولوجي.

وتتواصل التحقيقات مع الشاب (32 عاما) وشقيقه (25 عاما) وألقت قوة مهام خاصة القبض على الرجلين مساء السبت. ويتهمهما المدعي العام في دوسلدورف بالتآمر لارتكاب جريمة، وهي القتل.

ووفقا لمجلة "شبيغل" الألمانية، فإن محامي الشقيق الأصغر طلب أولا الإطلاع على ملف التحقيقات، وقال إن موكله سيلجأ لحقه في الصمت خلال تلك الفترة.

وتشير معلومات "شبيغل" إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) هو من قدم معلومات للسلطات الألمانية حول المشتبه بهما بعد رصد محادثات لهما على تطبيق "تليغرام".

ا.ف/ ع.ش (د.ب.أ)