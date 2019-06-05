 ألمانيا- مطالب بقانون جديد لطب الإنجاب لا يجرم التبرع بالبويضات | عالم المنوعات | DW | 05.06.2019

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منوعات

ألمانيا- مطالب بقانون جديد لطب الإنجاب لا يجرم التبرع بالبويضات

أطباء وباحثون يطالبون بسن قانون جديد وعصري لطب الإنجاب في ألمانيا يتماشى مع التقدم العلمي الراهن. فما هي مآخذ هؤلاء على القانون الحالي وما هي مبرراتهم العلمية وما هو أبرز ما يطلبون أن يتضمنه القانون الجديد؟

In-vitro-Fertilisation (IVF) (picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch)

طالبت مجموعة من الأطباء والباحثين تابعين للأكاديمية الوطنية للعلوم "ليوبولدينا" والاتحاد الأكاديمي في برلين بسن قانون جديد بشأن طب الإنجاب. إذ يقوم الآن كل عام آلاف الأزواج، الذين يرغبون في إنجاب أطفال، بتحقيق حلمهم خارج البلاد، لأن التبرع بالبويضات محظور في ألمانيا في ظل الوضع القانوني الحالي. فقانون حماية الأجنة لعام 1990 يحظر التبرع بالبويضات، ويحظر أيضا تأجير الأرحام في ألمانيا وكذلك في 12 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.

مختارات

ذكرت مصادر إعلامية وأمنية في اليابان وتايلندا أن رجلاً يابانياً يسعى لإنجاب ألف طفل عبر عملية تأجير الأرحام المنتشرة في تايلندا. وما تزال الشرطة تبحث عن الرجل، الذي فرّ من البلاد، بعد العثور على تسعة أطفال له بمجمع سكني. (16.08.2014)

أثارت قضية رفض زوجين أستراليين أخذ طفل ذكر تم إنجابه لهما عن طريق تأجير الأرحام في الهند جدلاً عاماً في أستراليا، وذلك لعدم رغبتهما في مولود ذكر. وتفتقر مسألة تأجير الأرحام إلى قوانين لحماية الأطفال. (09.10.2014)

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن أولريش هيلاند، عضو مجلس إدارة اتحاد مراكز طب الانجاب في ألمانيا، قوله إن "التشريع الألماني يحد من إمكانياتنا" ويُجرم القيام بعمليات من هذا النوع في مكان آخر. القانون بوضعه الحالي "قمعي" بشكل خاص في ألمانيا و"لا يواكب التطور العلمي في هذا المجال". كذلك كلاوديا فيزه-مان، مديرة معهد أخلاق وتاريخ الطب في غوتنغن، تؤكد من جانبها على أن اللوائح القانونية السابقة "غير كافية". قانون حماية الأجنة مقيد للغاية بحماية البويضات المخصبة في المختبر أي خارج جسم المرأة.

وتركز مطالب الأطباء والباحثين على النقاط التالية:

الاعتراف بعدم الإنجاب كإعاقة وتحمل التكاليف

في الوقت الحالي تتعامل شركات التأمين الصحي مع التخصيب الصناعي في ألمانيا على أنه اختيار لنمط حياة شخصي وليس ضروريا من الناحية الطبية. فيزه-مان تنتقذ ذلك وترى أنه يجب اعتبار عدم الإنجاب "إعاقة بدنية"، وبالتالي ينبغي على صناديق التأمين الصحي تحمل التكاليف المرتبطة بمعالجة هذه الإعاقة. حاليا، تتحمل شركات التأمين الصحي العامة في ألمانيا 50 في المائة فقط من التكاليف وذلك فقط عند الأشخاص الذين يعيشون في علاقة زواج قانونية. وفي حال إجراء عملية في الخارج لزراعة البويضات، المحظورة في ألمانيا، فإن شركات التأمين الصحي لا تتحمل التكاليف.

السماح بالتبرع بالبويضات

في الوقت الحالي لا يُسمح في ألمانيا سوى بالتبرع بالحيوانات المنوية، لكن التبرع بالبويضات فغير مسموح به. ومن بين الأمور التي ركز عليها المشرع في الأساس لحظر التبرع بالبويضات هو حماية التبعات المحتملة لذلك. لأن المرأة تخضع لعلاج هرموني طويل الأمد، ويمكن أن تحدق بها مخاطر في عملية تُجرى تحت التخدير، كذلك أراد المشرع من هذا الحظر تجنب أن تصبح التبرعات عملية تجارية محضة. من ناحية أخرى تؤكد فيزه-مان، أن هناك خبرة منذ عدة سنوات في إنجلترا في هذا المجال يمكن الاستفادة منها، على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك فإن المخاطر الصحية التي يمكن أن تلحق بالمانحات قليلة جدا في عصرنا الحالي. من جانب آخر ترى أنها مسألة غير عادلة بالنسبة للنساء المصابات بالعقم بحيث لا يمكنهن إنتاج خلايا تسمح لهن بالحمل.

Mädchen und Junge (Imago/Westend61)

زرع اثنتين أو ثلاث بيويضات ملقحة في الرحم يؤدي في الغالب إلى زيادة عدد التوائم

التقليل من ولادة التوأم

لسوء الحظ، معدل الإنجاب بعد التخصيب الصناعي ليست عالية جدا، إذ تتراوح ما بين 15 و20 في المائة فقط. لذلك يقوم الأطباء في ألمانيا غالبا بزرع اثنتين أو ثلاث بيويضات ملقحة في الرحم من أجل زيادة احتمال نجاح الحمل. لكن هذا ما يؤدي في الغالب إلى زيادة عدد التوائم المولودة في حال نجاح العملية حيث يحصل ذلك في كل خامس حالة. وفي المقابل تشكل ولادات التوأم مخاطر كبيرة ليس فقط على الأطفال ولكن أيضا على الأمهات. رغم ذلك تقوم العديد من الأمهات بالمخاطرة من أجل الحمل، وإعادة المحاولة بعد فشلها مكلفة أيضا.

المساواة القانونية بين التبرع بالأجنة وبالبويضات

على الرغم من أن التبرع بالبويضات غير قانوني في ألمانيا، إلا أن النساء المصابات بالعقم لديهن خيار الحصول على أجنة مخصبة من متبرعات أخريات. هذه الأجنة يتم الحصول عليها عن طريق التخصيب الصناعي خارج الجسم في المخبر، لأن الأطباء يقومون بتخصيب عدد أكبر من اللازم من البويضات بالسائل المنوي لزرع عدد منها لاحقا في الرحم. وفي حال اختراق الحيوانات المنوية لخلية البويضة يحدث ما يسمى بالإخصاب، في هذه المرحلة الأولية من الإخصاب يختار الأطباء البويضات التي يستخدمونها لاحقا في زراعة الأجنة. أما البويضات المخصبة التي لا يستخدمها الأطباء يتم إتلافها أو تجميدها لاستخدامها في عملية إخصاب ثانية دون اللجوء لأخذ بيويضات مرة أخرى. ووفقا للقانون الحالي لا يجوز التبرع بهذه البويضات المخصبة على عكس الأجنة التي يمكن التبرع بها.

فابيان شميت/ عبد الكريم اعمارا

  • Ein Embryo in der Gebärmutter in schwarz weiß

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    إنجاب الأطفال يعني أولا وقبل كل شيء البحث عن شريك مناسب، إلا أن إيجاد ذلك قد يحتاج إلى وقت طويل جدا. بعض الحيوانات تمكنت من الاستغناء كليا عن عملية البحث المطولة لإيجاد "الشريك المناسب". لأن تكاثرها يكون بشكل لاجنسي، وتقوم باستنساخ نفسها.

  • Ein Mamorkrebs auf einem Stein, im Hintergrund ein Fluss

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    يعد السرطان الرخامي سرطانا عذريا، ومثالا على الحيوانات التي تستنسخ ذاتها. وحسب الدراسات التي توصل إليها باحثون ألمان مؤخرا، فإن هذا النوع من السرطان جميعها أنثى، وتستنسخ نفسها.

  • Mamorkrebs auf Stein

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى الآن لم يتضح تماما كيف فقد السرطان الرخامي تكاثره الجنسي. ولكن هناك تحاليل جينية أظهرت أنه من سلالة جراد البحر الموجودة في أمريكا الشمالية. ويعتقد العلماء أن أحد جراد البحر حدثت له طفرة في تسعينات القرن الماضي، ليتحول تكاثره إلى تكاثر لاجنسي.

  • Jungferngecko auf Holzstück

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    ما يميز التكاثر اللاجنسي، هو أن أنثى واحدة تكفي لاستنساخ فصيلة بأكملها. "الوزغية العذراء" هي من بين الحيوانات التي تعتمد في تكاثرها على الاستنساخ الذاتي. وهي تعيش على جزر معزولة تماما في المحيط الهادئ.

  • Tiere die sich klonen Rädertierchen (picture-alliance/dpa/F. Fox)

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    الدوارات الثنائية هي حيوانات مائية مجهرية. منذ حوالي 40 مليون عام وهذه الحيوانات تتكاثر لا جنسيا. صحيح أن الظروف البيئية شهدت تغيرات عدة على الأرض. إلا أن بقاء هذا النوع من الحيوانات يعود ربما إلى وجود جينات في حمضها النووي من كائنات حية أخرى مثل البكتيريا أو الفطريات.

  • Nahaufnahme des Kopfes einer Eidechse

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    السرطان الرخامي والدوارات الثنائية وغيرها.. كلها حيوانات تتكاثر لاجنسيا. لكن هناك حيوانات، يكون تكاثرها الجنسي اختياريا. وتعد سحلية قوس قزح مثال على هذه الحيوانات. وتعيش هذه السحلية في أمريكا الوسطى والجنوبية. بعض أفراد الفصيلة يتكاثر لاجنسيا والبعض الآخر يتكاثر جنسيا.

  • Nahaufnahme Waran

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    تنخفض نسبة التكاثر اللاجنسي لدى الحيوانات التي تعيش في مجموعات. لكن في حديقة الحيوانات في لندن أنجبت أنثى تنين الكومود العذراء عام 2006 أربعة صغار. ومن الواضح أن ذلك لم يكن استنساخا. بل هو تكاثر بدون تخصيب ذكري. فالمواليد الصغار كان لديهم نفس المواد الجينية الموجودة لدى الأم.

  • Hammerhai inmitten von Fischen

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى لدى أسماك القرش ظهرت حالات من التكاثر اللاجنسي. في عام 2007 أنجبت سمكة قرش في الولايات المتحدة مولودة بدون تخصيب ذكري. ويذكر أن هناك حالات استنساخ ذاتي ظهرت لدى فصيلة أسماك قرش الخيزران وقرش الحمار الوحشي.

  • BdT Livestream für Herdenschutzhunde (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى الآن لم يلاحظ العلماء ولادة حيوانات من فصيلة الثدييات عبر الاستنساخ الذاتي. ويعتقد العلماء أن ذلك يعود إلى تعقيد الآليات الكامنة وراء تشكل الأجنة لدى الثديات؛ وهو ما يعد ميزة. فبالتكاثر الجنسي يقل خطر حدوث طفرات ضارة.


مختارات

في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

الأنثى وحدها "بدون تخصيب ذكري" قادرة على التكاثر. ربما يعتقد البعض أن هذا الأمر ضربا من الخيال، لكن العلماء أثبتوا هذه الحقيقة العلمية لدى مجموعة من الحيوانات. نعرفكم عليها في هذه الجولة المصورة. (13.02.2018)  

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