 ألمانيا- مطالب بعودة الارتداء الإجباري للكمامة في الأماكن المغلقة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.10.2022

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ألمانيا- مطالب بعودة الارتداء الإجباري للكمامة في الأماكن المغلقة

تصاعدت المطالب بعودة إجبارية ارتداء الكمامات في ألمانيا في الأماكن المغلقة والولايات التي تزيد فيها العدوى، خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.

سيدة ترتدي كمامة طبية تسير بجانب لافتة تشير لانتهاء إلزامية ارتداء الكمامات ( 11.11.2020.)

مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس في ألمانيا تصاعدت المطالبات بالعودة لإجبارية ارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المغلقة

 

طالبت جمعية المستشفيات الألمانية الولايات التي عاد فيها وضع كورونا إلى التوتر على نحو متزايد داخل المستشفيات، بالعودة إلىالارتداء الإجباري للكمامة في القاعات المغلقة.

مختارات

وفي تصريحات لصحيفة "باساور نويه برسه" الألمانية، الصادرة اليوم السبت (15 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، قال رئيس الجمعية جيرالد غاس:" حكومات الولايات التي تكون فيها أعداد الإصابات مرتفعة على نحو خاص، مُطَالَبَة الآن باللجوء إلى الخطوات المناسبة من حزمة الإجراءات الخاصة بالقانون الجديد للحماية من العدوى".

وأضاف غاس:" وإذا لم يكن الآن، فمتى إذن يحين فرض ارتداء إجباري للكمامة على سبيل المثال في القاعات المغلقة للإبطاء من سرعة العدوى؟".

وضع متوتر

ورأى غاس أن الوضع في المستشفيات متوتر للغاية، و"يمكن القول في الوقت الراهن إن التشغيل الطبيعي في معظم المستشفيات لم يعد ممكنا" مشيراً إلى عودة تأجيل العمليات والعلاجات المجدولة وحجب أَسرِّة بسبب النقص في الأطقم الطبية واضطرار مستشفيات إلى الانسحاب مؤقتاً من الرعاية الطارئة.

وتابع غاس:" هذه أمور تحدث حالياً في نصف المستشفيات على الأرجح. وربما واصل الوضع ترديه خلال الأسابيع المقبلة".

في المقابل، أكد رئيس أطباء التأمين، اندرياس جاسن، شكوكه طويلة الأمد حيال الارتداء الإجباري للكمامة لافتاً إلى أن الوضع اختلف تماماً في العامين الماضيين في ظل ارتفاع معدل التحصين " ولهذا السبب فإنني أعول أكثر على المسؤولية الذاتية للناس".

هل تؤثر اللقاحات الجديدة على مستقبل الجائحة؟

وأعرب جاسن أيضاً عن اعتقاده بأن إجراء اختبارات دون مناسبة، أمر غير ضروري.

يذكر أن الارتداء الإجباري للكمامة مطبق في كل أنحاء ألمانيا فقط داخل قطارات المسافات البعيدة والحافلات والمستشفيات وعيادات الأطباء ودور الرعاية. ويمكن للولايات أن تمدد هذا الإجراء ليشمل القاعات المغلقة إذا تطلب الوضع. وتفكر ولايتا برلين وبراندنبورغ حالياً في اتخاذ هذه الخطوة.

من جانبه، طالب رئيس غرفة الأطباء الألمان كلاوس راينهارت بمزيد من الإيضاحات في مكافحة مضاعفات مرض كوفيد طويلة الأمد، وقال إن "الكثير من مصابي كورونا يطورون مثل هذه الحالة السريرية بعد اجتياز العدوى وإن كان ذلك بمسارات مختلفة الشدة".

وقال راينهارت في تصريحات صحفية: "سيكون من المرغوب فيه أن تكون حملة التطعيم الحالية للحكومة مصحوبة بحملة توعية لمتلازمة ما بعد كوفيد وإمكانيات علاجها".

كانت أعداد الإصابة بكورونا ارتفعت بقوة مؤخراً وأعلن معهد روبرت كوخ عن وصول معدل الإصابة الأسبوعي لكل مئة ألف نسمة إلى 731.9 اليوم السبت مقارنة بـ 760.1 أمس الجمعة

ع.ح./ع.ج.م. (د ب ا)

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