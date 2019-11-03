 ألمانيا: مطالب بزيادة عمليات ″الترحيل الجماعي″ | أخبار | DW | 24.11.2019

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أخبار

ألمانيا: مطالب بزيادة عمليات "الترحيل الجماعي"

عبء إداري، تنسيق مع الشرطة، ومشكلات مع قائدي الطيارات النظامية..عوائق عديدة تواجهها السلطات الألمانية لإتمام عمليات ترحيل الأجانب الملزمين بمغادرة البلاد، فهل يقدم "الترحيل الجماعي" الحل؟

Symbolbild - Abschiebung (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

دعا رئيس الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا إلى مزيد من أعمال الترحيل الجماعي للأجانب الملزمين بالرحيل من ألمانيا. وقال هانز-إكهارد زومر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في  تصريحات تم نشرها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد: "ترحيل أشخاص على جدول رحلات نظامية يمثل إشكالية دائما".

وأوضح رئيس الهيئة أنه "في كثير من الأحيان يرفض الطيارون (أخذ المرحلين على متن الطائرة)، كما أن العبء الإداري يكون كبيرا... يجب أن يرافق هذه الرحلات أفراد من الشرطة. الترحيلات الجماعية هي الحل في هذا الشأن".

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وقال زومر: "ليس مقبولا أنه في العام الماضي أخفقت نحو 30 ألف عملية ترحيل"، لافتا إلى أنه قبل إتمام أية عملية ترحيل، تكون السلطات الألمانية بصدد بذل جهد كبير، وأوضح أنه لابد من توفير وثائق بديلة لجوازات السفر، كما أنه لابد من حجز رحلة.

وتابع رئيس هيئة شؤون اللاجئين بالقول "يتعين على الشخص الذي من المقرر ترحيله أن يكون موجودا لدى السلطات. ويعد احتجاز ما قبل الترحيل عنصرا أساسيا...كما يتعين علينا مساعدة أفراد الشرطة في عمليات الترحيل الصعبة للغاية".

وبحسب البيانات، كان يقيم في ألمانيا نحو 246700  أجنبي قيد الترحيل في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

ا.ف/ و.ب  (د.ب.أ، ا.ب.د)

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  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

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  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

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  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


مختارات

مليونا عام من الهجرة في معرض

يبدو أن الهجرة واللجوء مسألة تاريخية، إذ يظهرمعرض يقام في متحف نياندرتال في بلدة متمان غرب ألمانيا، أن الإنسان على مدى الزمن كان دائم التنقل والهجرة. ويقدم المعرض معلومات هامة بطريقة ممتعة تجذب الانتباه. (15.08.2017)  

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