 ألمانيا.. مصنع لحوم يتحول إلى بؤرة لتفشي كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.05.2020

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أخبار

ألمانيا.. مصنع لحوم يتحول إلى بؤرة لتفشي كورونا

بعد الإعلان عن رفع القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس بين عاملي مصنع لحوم في ولاية شمال الراين وستفاليا. فما هي التدابير التي قررتها الولاية لمواجهة هذا المستجد؟

فريق من مكتب الصحة توجه إلى المصنع من أجل إجراء اختبارات جديدة للعاملين

مقاطعة كوسفلد، حيث يوجد مصنع اللحوم، قامت بتأجيل إجراءات تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا لمدة أسبوع

زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين العاملين بمصنع لحوم غربي ألمانيا بعد تفشي الوباء هناك ووصل إلى 205 إصابات حتى ظهر اليوم الأحد (10 مايو/أيار 2020).

وصرح متحدث باسم مكتب الصحة في  مقاطعة كوسلفلد بولاية شمال الراين وستفاليا التي يقع بها المصنع، بأن فريقا من المكتب ذهب إلى المصنع مجددا اليوم من أجل إجراء اختبار للعاملين بالمصنع المصاب التابع لشركة "فيست فلايش" لإنتاج اللحوم في كوسفلد. وأضاف أنه كان بصحبة الفريق مترجمون فوريون أيضا، وقال إنه سيتم مراقبة العمال "عن كثب".

يشار إلى أن المصنع المصاب يضم نحو 1200 عامل. وبحسب بيانات الشركة المشغلة للمصنع، فإن أغلب العاملين يقيمون في شقق مع ثلاثة أو أربعة أشخاص آخرين، لافتة إلى أن كثيرا من العاملين في هذا المصنع ينحدرون من شرق أوروبا.

مدخل مصنع اللحوم في كوسفلد

مصنع اللحوم المصاب تابع لشركة "فيست فلايش" لإنتاج اللحوم في كوسفلد.

مختارات

تشير دراسة أجريت في بؤرة انطلاق فيروس كورونا في ألمانيا إلى عدد المصابين (حسابيا) قد يكون 1.8 مليون مصاب على مستوى ألمانيا ككل، فالكثيرين يحملون الفيروس بدون علم، لأن واحدا من خمسة لا تظهر عليه عوارض. (09.05.2020)

ذكر معهد "روبرت كوخ" أن الغالبية العظمى من المناطق في ألمانيا لا تزال دون الحد الأقصى في تسجيل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد. ولكن المعهد سجل ارتفاعا متزايدا في معدل استنساخ العدوى. (09.05.2020)

يذكر أن مقاطعة كوسفلد قامت بتأجيل جزء كبير بالفعل من إجراءات تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا لمدة أسبوع بالاتفاق مع الحكومة المحلية في الولاية كرد فعل على انتشار الوباء بهذا المصنع. فضلا عن ذلك من المقرر أن يتم إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس لما يصل إلى 20 ألف عامل بجميع المجازر في الولاية.

ولكن الجمعية المحلية التابعة لحزب الخضر في مدينة دولمن بمقاطعة كوسفلد اتهمت إدارة المصنع باتخاذ رد فعل متأخر للغاية على انتشار الفيروس، وأوضحت أنه منذ بداية الأسبوع الماضي كان معروفا أن هناك بؤرة تفشي للوباء تشكلت في المصنع، إلا أنه تم الاستمرار في تشغيل المصنع حتى يوم الجمعة الماضي.    

ع.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Abstand halten Deutschland Coronavirus Maßnahmen (picture-alliance/dpa/P. Klaunzer)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اتباع التدابير المفروضة

    يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.

  • Symbolbild - Mundschutz (picture-alliane/APA/picturedesk/B. Gindl)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    ارتداء كمامة واقية

    من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.

  • Handpflege während der Koronakrise (picture-alliance/ANP/K. v. Weel)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدام سوائل التعقيم

    يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.

  • Deutschland Corona-Pandemie - Einkaufen mit Einmal-Handschuhen (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    عدم ارتداء القفازات الطبية

    ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.

  • Einkaufsbeutel aus Stoff (Imago/Ralph Lueger)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدم كيسك الخاص

    بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.

  • Supermarkt Milchprodukte in Minsk Belarus (DW/E. Danejko)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اختيار العبوات سهلة الغسل

    يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.

  • Plastik im Supermarkt (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟

    الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.

  • Schlangengurke in Plastikverpackung (picture-alliance/U. Baumgarten)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    التخلص من المغلفات

    عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.

  • Roter Apfel | Symbolbild | Vogelperspektive (picture-alliance/dpa/L. Calvetti)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    غسل الخضروات والفاكهة

    يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.

  • USA Chicago| Fast Food Restaurants | McDonalds (picture alliance/AP Photo/M. Spencer Green )

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة استلام الطلبات

    يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.

  • Nachbarschaftshilfe (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة التوصيل للمنازل

    بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد


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