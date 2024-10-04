ألمانيا "مصدومة" من الغارة الإسرائيلية على مخيم طولكرم

اعتبرت ألمانيا أن الغارة التي شنّتها إسرائيل واستهدفت مخيم طولكرم وأسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل "صادمة"، فيما شجبت الأمم المتحدة الغارة واعتبرتها "غير مشروعة".

أعربت ألمانيا الجمعة (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2024) عن "صدمتها" إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للاجئين في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة الخميس، والتي أسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الألمانية عبر منصة إكس إن "العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الغارة الجوية الإسرائيلية على طولكرم صادم. في الحرب ضد الإرهاب، الجيش الإسرائيلي ملزم بحماية المدنيين في الضفة الغربية".

ومن جهتها دانت الأمم المتحدة الجمعة الغارة "غير المشروعة". وذكر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيان إن "الغارة جزء من نمط مثير للقلق للغاية من الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية خلال عمليات عسكرية في الضفة الغربية والتي تسببت في أضرار واسعة النطاق للفلسطينيين وأضرار كبيرة للمباني والبنية التحتية".

وبحسب البيان فإن هذا "مثال واضح آخر على لجوء قوات الأمن الإسرائيلية بشكل منهجي إلى القوة المميتة في الضفة الغربية والتي غالبا ما تكون غير ضرورية وغير متناسبة وبالتالي غير قانونية "داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل. وأضاف المكتب أن "تدمير مبنى كامل مملوء بالسكان عن طريق القصف الجوي يظهر تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل".

وذكرت الأمم المتحدة أن الغارة وقعت في وقت "لم تكن فيه أي اشتباكات أو مواجهات" في الموقع. وأضافت أن "الضربة الجوية دمرت المبنى المستهدف بالكامل وألحقت أضرارا بالمنازل المجاورة". وأشارت "قد يكون هناك المزيد من القتلى محاصرين تحت الأنقاض، لكن التعافي وتحديد الهوية أمر صعب في ضوء التأثير الهائل للانفجار".

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أعلنت وزارة الصحة ليل الخميس مقتل 18 فلسطينيا بقصف جوي إسرائيلي طال مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارة على المخيم. وشيّع المئات الجمعة ضحايا الغارة، وحمل المشاركون أعلاما فلسطينية، وأطلق بعضهم النار في الهواء. ورأى صحافي في وكالة فرانس برس مسلّحين ملثمين ارتدوا ملابس سوداء اللون.

وأعلن الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيليان في بيان مشترك أنّ القصف استهدف قائد الجناح المسلح لحركة حماس في منطقة طولكرم. وأوضح البيان أن الغارة استهدفت قائد "الشبكة الإرهابية التابعة لحماس في طولكرم زاهي ياسر عبد الرازق عوفي.. وقضت عليه"، متهما إياه بـ"التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة داخل إسرائيل".

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مساء الجمعة مقتل القيادي بالحركة زاهي ياسر عوفي في الغارة الإسرائيلية على مدينة طولكرم، إلى جانب سبعة مقاتلين آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عوفي، المسؤول عن حماس في طولكرم، في هجوم أمس الخميس.

وتنفذ القوات الإسرائيلية بانتظام توغلات في البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكن التطورات الميدانية الحالية وكذلك تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تؤشر إلى تصعيد.

وهذه الحصيلة هي من الأعلى التي تحصدها غارة جوية إسرائيلية في الضفة من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل أكثر من عقدين.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 699 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن ما لا يقل عن 24 إسرائيليا، بما في ذلك أفراد من قوات الأمن، قُتلوا في هجمات شنّها مسلحون فلسطينيون خلال الفترة ذاتها.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ ف.ي (أ ف ب)