 ألمانيا.. مصادرة الملايين في إطار مكافحة ″نظام الحوالة″ | أخبار | DW | 20.11.2019

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أخبار

ألمانيا.. مصادرة الملايين في إطار مكافحة "نظام الحوالة"

تحقق السلطات الألمانية في طرق تحويل الأموال للخارج على نحو غير شرعي. وفي هذا الإطار قامت سلطات ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا بحملة ضد "تنظيم إجرامي دولي" ينشط في هذا المجال. ما آخر تطورات التحقيق وما هو "نظام الحوالة"؟

Deutschland Duisburg - Großrazzia gegen illegale Millionentransfers (picture-alliance/dpa/C. Reichwein)

خلال تحقيقاتها ضد تحويلات مالية غير مشروعة بالملايين، تراقب الشرطة وسلطات الادعاء العام في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا عشرات المشتبه بهم.

مختارات

في واحدة من العمليات التي تستهدف مكافحة غسيل الأموال التي تنشط فيها مجموعات إجرامية من شرق أوروبا، صادرت السلطات في ألمانيا نحو 50 مليون يورو بداعي غسيل أموال من خلال شراء عقارات باهظة الثمن. فمن يقف وراءها؟ (20.02.2019)

إنها قصة غريبة في عالم المخدرات وغسيل الأموال يحاكم أبطالها حاليا في باريس. إذ قامت مجموعة، يطلق عليها المحقوقون اسم "الأرز"، بعمليات غسيل أموال طوال سنوات في ألمانيا خصوصا، لصالح عصابات مخدرات من أمريكا اللاتينية. (13.11.2018)

وذكر وزير داخلية الولاية، هيربرت رويل، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) في البرلمان المحلي للولاية إنه يُجرى مصادرة ثروات بلغ إجماليها 212 مليون يورو على نحو مؤقت في إطار التحقيقات الجارية ضد أنشطة غير مشروعة في إطار ما يسمى بنظام الحوالة، حيث يتم دفع الأموال النقدية في مكتب استلام في ألمانيا وتسديدها بعد ذلك في دولة أخرى.

وتدور التحقيقات حول أموال منقولة عبر أوروبا يشتبه في أنه تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. ويجري الادعاء العام في دوسلدورف، عاصمة الولاية، تحقيقات ضد 51 متهماً للاشتباه في التحايل عبر الإتجار في أسهم عديمة القيمة، بحسب بيانات رويل.

وذكر رويل أن هناك تحقيقات أخرى تجرى ضد مجموعة أخرى للاشتباه في تشكيلهم لتنظيم إجرامي يمارس غسل الأموال ونظام الحوالة غير المشروع. وأشار رويل إلى أن حجم المعاملات اليومي في هذا النظام يُقدر بين 700 ألف يورو ومليون يورو.

وبحسب بيانات رسمية تعود للبارحة، تم تفتيش 60 منزلاً وشركة في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وهيسن وهامبورغ وبرلين وبادن-فورتمبرغ، كما تم تنفيذ ستة أوامر اعتقال.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

نشرت الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا تقريرها السنوي عن معدلات الجريمة لعام 2015، وكانت النسبة في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف شخص متفاوتة، واحتلت بعض المدن الغنية والشهيرة مراكز متقدمة في القائمة. (27.05.2016)  

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