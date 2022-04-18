ألمانيا: مسيرات عيد الفصح تدعو لوقف الحرب في أوكرانيا

أعلنت شبكة تعاونيات السلام في مدينة بون الألمانية اليوم الاثنين (18 نيسان/أبريل 2022)، عن نتائج إيجابية لمسيرات عيد الفصح في ألمانيا لهذا العام. ووفقا للشبكة، فقد ارتفع عدد المشاركين في هذه المسيرات "بشكل معتدل" مقارنة بمسيرات الأعوام الماضية.

وأوضحت الشبكة أن أكثر من 120 مدينة في ألمانيا شهدت مسيرات خلال عيد الفصح للمطالبة بالسلام ونزع السلاح، وأضافت أن المطالب الرئيسية في هذه المسيرات تمثلت في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الشبكة إن "الحرب في أوكرانيا أخرجت إلى الشوارع طوال أيام عيد الفصح الكثير من الأشخاص الذين لا يريدون متابعة الأخبار وهم مغيبون بل أرادوا أن يقوموا بدور نشط ضد الحرب من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية ولمناهضة التسلح".

وخرج 2500 إنسان إلى شوارع فرانكفورت مطالبين بتحويل مبلغ 100 مليار يورو التي رصدت لدعم الجيش الألماني إلى قطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية. كما تظاهر نشطاء سلام مناهضين للسلاح الذري في مسيرات الفصح في أحد القواعد العسكرية في ولاية راينلاند-بفالز.

مسيرة فصح بجانب سياج قاعدة عسكرية في ألمانيا يعتقد أنها تحوي أسلحة نووية أمريكية

هذا وقد تأثرت خطب الاحتفال بعيد الفصح لدى المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت في ألمانيا بالغزو الروسي لأوكرانيا. ففي مدينة شتوتغارت بجنوب ألمانيا مثلا دعا أمس الأحد الأسقف الإنجيلي للولاية، فرانك أوتفريت يولي، في خطابه للدفاع عن حياة الناس وعن السلام.

ودعا رئيس أساقفة فرايبورغ، شتفان بورغر، لعدم إغفال منح الأمل في العالم وفي الكنيسة، على الرغم من الحرب في أوكرانياوغيرها من الأزمات الراهنة الأخرى حول العالم.

ومن جانبه دعا أسقف مدينة ليمبورغ، جيروج باتسينج، لعدم فقد الأمل على الرغم من الحرب وأزمة تغير المناخ وأزمة وباء كورونا.

ودعا أسقف مدينة هيلدسهايم الألمانية، هاينر فيلمر، لإجراء مباحثات بين أطراف النزاع، بالنظر إلى الحرب في أوكرانيا، وقال: "فلتجلسوا سويا وتتفاوضوا وتعملوا لأجل السلام"، وأشار في هذا السياق إلى أن يسوع أظهر في الموعظة على الجبل الطريق نحو السلام.

خ.س/أ.ح (د ب أ، ي ب د)