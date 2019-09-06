ألمانيا: مساعي لإصلاح الاستخبارات العسكرية لكشف المتطرفين

تعتزم وزارة الدفاع الألمانية إصلاح جهاز الاستخبارات العسكرية الألمانية "إم إيه دي" (MAD) بغرض كشف التوجه اليميني المتطرف لدى المتطوعين ومنع توغلهم إلى صفوف القوات المسلحة بكل اصنافها.

فقد ذكرت مجلة "دير شبيغل" اليوم الجمعة (السادس من أيلول/سبتمبر 2019) أنه من المقرر في الخريف المقبل تعيين بوركهارد إفين، المدير الحالي لمكافحة التجسس في المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، نائبا مدنيا ثانيا لرئيس الاستخبارات العسكرية، وهو منصب عسكري بامتياز.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإنه من المقرر أيضا توفير المئات من فرص العمل في الاستخبارات العسكرية كجزء من الإصلاح الهيكلي للجهاز. وترد وزارة الدفاع بهذه الخطوة على انتقادات بعدم التصدي بفعالية كافية للتطرف اليميني داخل صفوف القوات المسلحة. ومن المقرر أن يختص إيفن بدرء التطرف عبر إدارة قسم خاص لهذا الغرض.

ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ)