 ألمانيا: مذكرة توقيف بحق المشتبه به في حادث حافلة لوبيك | أخبار | DW | 21.07.2018

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أخبار

ألمانيا: مذكرة توقيف بحق المشتبه به في حادث حافلة لوبيك

لايزال المشتبه به في تنفيذ اعتداء داخل حافلة ركاب بلوبيك بألمانيا، أسفر عن جرح عشرة أشخاص، يلتزم الصمت ويرفض التعاون مع المحققين. السلطات تستبعد وجود دوافع إرهابية لدى الألماني من أصل إيراني البالغ من العمر 34 عاما.

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حادثة طعن بالسكين في لوبيك

أصدر قاضي تحقيقات في ألمانيا اليوم السبت (21 يوليو/ تموز 2018) قراراً، بإيداع الألماني من أصل إيراني، المشتبه به في طعن عشرة أشخاص بسكين في حافلة أمس الجمعة، الحبس الاحتياطي. وجاء قرار القاضي التابع للمحكمة الابتدائية بمدينة لوبيك شمالي ألمانيا، بناء على طلب الادعاء العام الذي وجه إلى الرجل الألماني المولود في إيران تهمة الشروع في القتل.

وأكدت شرطة ولاية شليزفيغ هولشتاين، التي تقع فيها مدينة لوبيك، في تغريدة لها على موقع تويتر إصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه في تنفيذ اعتداء الحافلة بتهمة الشروع في القتل. أي أنه لم توجه إليه تهم تتعلق بالإرهاب حتى إعداد هذا الخبر. (انظر التغريدة أدناه).

وأعلن الادعاء العام والشرطة أن الرجل (34 عاما) متهم بالإضافة إلى ذلك بإلحاق إصابات بدنية بعضها خطير بأشخاص وبارتكاب محاولة خطيرة لإشعال حريق، وحسب الادعاء فإن المتهم واصل التزام الصمت حيال الدوافع التي أدت به إلى ارتكاب هذه الجرائم.

مختارات

حددت الشرطة الألمانية هوية المعتدي في حادث الحافلة بمدينة لوبيك الشمالية، قائلة نه يحمل الجنسية الألمانية. كما استبعدت وجود دوافع إرهابية لحادث الاعتداء. وسائل إعلام ألمانية ذكرت في وقت سابق أن المعتدي إيراني الأصل. (20.07.2018)

تحدثت وسائل إعلام ألمانية عن اعتداء بالسلاح الأبيض داخل حافلة في مدينة لوبيك بشمال ألمانيا. منفذ الاعتداء اعتقل لكن دوافعه غير معروفة حتى الآن. كما أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن ثلاثة عشر مصابا إصابات اثنين منهما خطيرة. (20.07.2018)

واُتُهِمَ الرجل بإشعال حقيبة داخل الحافلة، التي كانت تقل العديد من الركاب ثم استل سكينا بعد ذلك فهجم به عشوائيا على من حوله، وقد تمكن ركاب من التغلب عليه وتسليمه إلى الشرطة. وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية أكد اليوم السبت مثول الرجل أمام قاضي تحقيقات.

ولا يزال دافع الجريمة غير معروف، وكان هانز يوآخيم غروته، وزير الداخلية في ولاية شليزفيغ هولشتاين، التي تتبعها مدينة لوبيك، قال مساء أمس إن المعلومات المتاحة حتى الآن تبين "بجلاء أنه لا يوجد أية خلفية إرهابية وراء الحادث، لا فيما يتعلق بالشخص ولا في محيطه، الذي تم فحصه حتى الآن".

في الوقت نفسه، قال الوزير المحلي إن الشرطة ستحقق في كل الاتجاهات، ولا يمكن استبعاد الخلفية الإرهابية للحادث وفقا للشواهد الحالية.

وهذا الحادث هو الثاني الذي ينفذه ألماني مولود في إيران. ففي تموز/ يوليوعام2016، قام ألماني من أصل إيراني، عمره 18 عاما، بإطلاق النار في مركز تجاري بمدينة ميونيخ، فقتل تسعة أشخاص قبل أن ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه. ولم تتضح بعد دوافع وخلفيات الجريمة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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  • Deutschland Reutlingen Mann mit Machete tötet Frau und verletzt mehrere

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    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

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  • Deutschland Bombenanschlag in Ansbach

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

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  • Deutschland - Ansbach Biergarten auf dem Festivalgelände

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

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  • Deutschland Ansbach Explosion Pressekonferenz Innenminister von Bayern Joachim Herrmann

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

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  • Deutschland Polizeikräfte nach dem Amoklauf in München

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

    وإن لم يصدر أي تعليق بعد عن المستشارة الألمانية أو وزير داخليتها بشأن عزمهما تشديد قانون اللجوء الذي قدم بموجبه العام الماضي أكثر من مليون لاجئ، أغلبيتهم من السوريين، إلا أن المخاوف الأمنية تبقى قائمة، حيث كثفت الشرطة من تواجدها في كل المرافق العامة الحساسة. ولكن الأكيد أن ما حدث في ألمانيا خلال أسبوع، لن يمّحي من ذاكرة العديد من الناس.. أملا في ألاّ يستغلها اليمنيون المتطرفون لصالحهم!

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

شهدت ألمانيا خلال أسبوع واحد فقط عمليات قتل وترهيب وهجمات إرهابية، ثلاثة منها نفذها لاجئون قدموا إليها حديثا، واثنان منهما تبناهما تنظيم "داعش". جولة مصورة توثق أسبوعا من الإرهاب والحزن والخوف في عدة مدن ألمانية. (26.07.2016)  

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